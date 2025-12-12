Liga 2: magabiztos hazai siker a Sepsi idei utolsó mérkőzésén

A péntek délutáni találkozó első félidejének javát a vendégek térfelén töltötte a Sepsi, bár a kaput ritkán veszélyeztették játékosai. A 12. percben Alin Techeres ívelése után jött ki a jobb kapufáról a labda, két perccel a szünet előtt pedig Dani Iglesias találta el a kapufát, majd a kipattanót labdát követve az ötösről a hálóba lőtt. A Concordia a szünet után már támadni is próbált, de csak a saját kapujába talált be: Cosmin Matei középre lőtt labdáját a Dimitri Oberlin elől menteni próbáló Denis Dumitrascu küldte a kapuba.

A Sepsi következő két nagy helyzete azonban kimaradt, és amikor a leshatáron kilépő Darius Grigore váratlanul szépített, hirtelen felforrósodott a hangulat a fagypont körüli háromszéki hidegben. De csupán egyetlen percre, mert a hazaiak is végigvittek egy villámgyors támadást, és Oberlin pazar indítása után Ignacio Heras a kapus lába között lőtte be a megnyugtató harmadik gólt. A spanyol csatárnak ez már a 11. találata volt szentgyörgyi színekben, ezzel átvette a vezetést a góllövőlistán.

ROMÁN LIGA 2

17. FORDULÓ

Sepsi OSK–Concordia Chiajna 3–1 (Iglesias 43., Dumitrascu 61. – öngól, Heras 80., ill. Grigore 79.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid az 58. percben állt be.

Az élcsoport: 1. Corvinul 40 pont, 2. Sepsi OSK 36, 3. Marosvásárhely 33