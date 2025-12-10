Nemzeti Sportrádió

Szaúdi klubok akarják Szalahot, Szoboszlait is megkérdezték csapattársa jövőjéről

2025.12.10. 14:19
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nincsenek rosszban (Fotó: Getty Images)
Az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést követően Mohamed Szalah helyzetéről kérdezték a Liverpool FC magyar válogatott sztárját, Szoboszlai Dominikot.

Szoboszlai Dominik a BBC-nek hangsúlyozta, a Liverpool játékosainak nincs ráhatásuk arra, hogy a meccskeretből kikerült Mohamed Szalah milyen irányt vesz.

„Nagyon közel állunk egymáshoz, de ehhez az ügyhöz a játékosoknak semmi közük. Az ő döntése, hogy mihez szeretne kezdeni a pályafutásával. A maradása vagy a távozása nem a mi döntésünk. Szeretem őt mint embert, barátot és játékost. Nagyon sokat tett a klubért, megfelelő döntést fognak hozni.”

A Sky Sports szerdán arról számolt be, hogy Szalah iránt szaúdi klubok érdeklődnek.

A Liverpool az Intert éppen Szoboszlai tizenegyesgóljával győzte le. A „vörösök” hétvégén a Brightont fogadják a Premier League-ben. A bajnoki kapcsán Szalah korábban utalt arra, hogy az lehet az utolsó fellépése a klub színeiben, már amennyiben lehetőséget kap...

Szoboszlai az Inter legyőzése után: Próbálunk felállni, ez a dolgunk

A szurkolók szavazatai alapján a Liverpool magyar válogatott középpályása volt a keddi mérkőzés legjobbja.

Arne Slot: Mónak joga van hozzá, hogy azt érezzen, amit érez, de ahhoz már nincs, hogy ezt megossza a médiával

A Liverpool vezetőedzője nem zárta ki, hogy Mohamed Szalah még játszhat a csapatban.

A busz alatt – Deák Zsigmond jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Szalah akaratlanul is indokolja saját mellőzését.

Szalahot is jelölte a BBC az Év sportszemélyisége díjra

Az elmúlt napok történéseit aligha tükrözi a brit közszolgálati médium választása.

 

Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Liverpool FC
Ezek is érdekelhetik