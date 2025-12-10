Szaúdi klubok akarják Szalahot, Szoboszlait is megkérdezték csapattársa jövőjéről

Szoboszlai Dominik a BBC-nek hangsúlyozta, a Liverpool játékosainak nincs ráhatásuk arra, hogy a meccskeretből kikerült Mohamed Szalah milyen irányt vesz.

„Nagyon közel állunk egymáshoz, de ehhez az ügyhöz a játékosoknak semmi közük. Az ő döntése, hogy mihez szeretne kezdeni a pályafutásával. A maradása vagy a távozása nem a mi döntésünk. Szeretem őt mint embert, barátot és játékost. Nagyon sokat tett a klubért, megfelelő döntést fognak hozni.”

🇭🇺Dominik Szoboszlai on Mohamed Salah: “I love him so much as a human being and as a friend of mine. As a player he’s done so much for this club. It will be a decision for the club and him.” #LFC pic.twitter.com/fZbTMgv1iy — Aadam Patel (@aadamp9) December 10, 2025

A Sky Sports szerdán arról számolt be, hogy Szalah iránt szaúdi klubok érdeklődnek.

A Liverpool az Intert éppen Szoboszlai tizenegyesgóljával győzte le. A „vörösök” hétvégén a Brightont fogadják a Premier League-ben. A bajnoki kapcsán Szalah korábban utalt arra, hogy az lehet az utolsó fellépése a klub színeiben, már amennyiben lehetőséget kap...