A németek hat góllal megverték a franciákat, és ott vannak a női kézi-vb döntőjében

2025.12.12. 19:19
Antje Döll kilenc góllal vette ki a részét a németek sikeréből (Fotó: Imago Images)
Franciaország női kézi-vb Németország női kézilabda-vilábajnokság
Elsőként a társházigazda német válogatott jutott be a női kézilabda-világbajnokság fináléjába, mivel az első pénteki elődöntőben 29–23-ra legyőzte a címvédő, olimpiai ezüstérmes francia csapatot Rotterdamban.

Az egész torna alatt százszázalékos németek gyakorlatilag végig vezetve, rendkívül magabiztosan, megérdemelten diadalmaskodtak. Emily Vogel, a Ferencváros légiósa öt góllal járult hozzá a sikerhez, csapata legjobbja pedig a tíz lövésből kilencszer eredményes Antje Döll volt.

A franciáknál Orlane Kanor, az FTC játékosa három, a debreceni Alicia Toublanc pedig egy gólt dobott, míg a Győr világklasszis kapusa, Hatadou Sako mindössze öt védéssel, 23 százalékkal zárt.

A német válogatott története során másodszor játszhat világbajnoki döntőt, az eddigi egyetlen alkalommal, 1993-ban aranyérmet szerzett.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ
Franciaország–Németország 23–29 (12–15)
Ld: Bouktit, Grandveau 5-5, ill. Döll 9
Később
20.45: Hollandia–Norvégia, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

 

