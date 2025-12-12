A németek hat góllal megverték a franciákat, és ott vannak a női kézi-vb döntőjében

Az egész torna alatt százszázalékos németek gyakorlatilag végig vezetve, rendkívül magabiztosan, megérdemelten diadalmaskodtak. Emily Vogel, a Ferencváros légiósa öt góllal járult hozzá a sikerhez, csapata legjobbja pedig a tíz lövésből kilencszer eredményes Antje Döll volt.

A franciáknál Orlane Kanor, az FTC játékosa három, a debreceni Alicia Toublanc pedig egy gólt dobott, míg a Győr világklasszis kapusa, Hatadou Sako mindössze öt védéssel, 23 százalékkal zárt.

A német válogatott története során másodszor játszhat világbajnoki döntőt, az eddigi egyetlen alkalommal, 1993-ban aranyérmet szerzett.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ

Franciaország–Németország 23–29 (12–15)

Ld: Bouktit, Grandveau 5-5, ill. Döll 9

Később

20.45: Hollandia–Norvégia, Rotterdam (Tv: M4 Sport)