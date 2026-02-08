Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a Man. City elleni rangadón is jobbhátvéd lesz
Az egyik legnehezebb ellenféllel szemben folytatja szereplését a Premier League-ben a Liverpool, amelyhez a bajnoki cím megszerzésében még reménykedő Manchester City érkezik vasárnap. Arne Slot menedzser csapata az előző fordulóban szerezte meg idei első bajnoki győzelmét (Newcastle United 4–1), nem sokkal azután, hogy 6–0-ra megverte a Qarabagot a BL-ben.
A latolgatások szerint a holland edző nem változtat a legutóbbi győztes csapatán, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik ismét a jobb oldali védő szerepkörében kap lehetőséget, a csapat másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos pedig bal oldali hátvédként.
A Liverpoolnál egyetlen futballista szereplése kérdéses, Joe Gomezé, jóllehet ha az elmúlt két meccset sérülés miatt kihagyó labdarúgó visszatér, meglehet, ő lesz a jobb-bekk, így Szoboszlai Dominik visszatérhetne a középpályára. Egy másik lehetőség, hogy Endo Vataru játszik jobbhátvédként, de a japán korántsem Arne Slot bizalmi embere, és bár kétségtelen, a magyar légiós a középpályán érne többet a Liverpoolnak, ilyen rangadón ő a legjobb biztosíték a védelemben (is). Az első csapat meghatározó alakjai közül egyébként Conor Bradley, Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni is sérült.
A túloldalon is sok a hiányzó: John Stones, Savinho, Jérémy Doku, Josko Gvardiol és Mateo Kovacic is sérült, továbbá az izomhúzódással bajlódó Bernardo Silva játéka kérdéses. A Cityt irányító Pep Guardiola ugyanakkor számíthat két januári erősítésére, a csatár Antoine Semenyóra és a védő Marc Guéhire.
„Izgalmas és kőkemény meccsre készülök, amely eldöntheti az idényünket, hiszen a bajnoki címre törünk” – mondta Antoine Semenyo a Sky Sportsnak.
Minthogy az Arsenal szombaton legyőzte a Sunderlandet, veresége esetén kilenc pontra nő a City hátránya az Arsenallal szemben, ami már tetemesnek tekinthető.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
17.30: Liverpool FC–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
24
14
5
5
49–23
+26
47
|3. Aston Villa
25
14
5
6
36–27
+9
47
|4. Manchester United
25
12
8
5
46–36
+10
44
|5. Chelsea
25
12
7
6
45–28
+17
43
|6. Liverpool
24
11
6
7
39–33
+6
39
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
25
10
7
8
28–28
0
37
|9. Sunderland
25
9
9
7
27–29
–2
36
|10. Fulham
25
10
4
11
35–37
–2
34
|11. Bournemouth
25
8
10
7
41–44
–3
34
|12. Newcastle
25
9
6
10
35–36
–1
33
|13. Brighton
24
7
10
7
34–32
+2
31
|14. Tottenham
25
7
8
10
35–35
0
29
|15. Crystal Palace
24
7
8
9
25–29
–4
29
|16. Leeds United
25
7
8
10
34–43
–9
29
|17. Nottingham Forest
25
7
5
13
25–38
–13
26
|18. West Ham
25
6
5
14
31–48
–17
23
|19. Burnley
25
3
6
16
25–49
–24
15
|20. Wolverhampton
25
1
5
19
16–48
–32
8