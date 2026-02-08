Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a Man. City elleni rangadón is jobbhátvéd lesz

Az egyik legnehezebb ellenféllel szemben folytatja szereplését a Premier League-ben a Liverpool, amelyhez a bajnoki cím megszerzésében még reménykedő Manchester City érkezik vasárnap. Arne Slot menedzser csapata az előző fordulóban szerezte meg idei első bajnoki győzelmét (Newcastle United 4–1), nem sokkal azután, hogy 6–0-ra megverte a Qarabagot a BL-ben.

A latolgatások szerint a holland edző nem változtat a legutóbbi győztes csapatán, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik ismét a jobb oldali védő szerepkörében kap lehetőséget, a csapat másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos pedig bal oldali hátvédként.

A Liverpoolnál egyetlen futballista szereplése kérdéses, Joe Gomezé, jóllehet ha az elmúlt két meccset sérülés miatt kihagyó labdarúgó visszatér, meglehet, ő lesz a jobb-bekk, így Szoboszlai Dominik visszatérhetne a középpályára. Egy másik lehetőség, hogy Endo Vataru játszik jobbhátvédként, de a japán korántsem Arne Slot bizalmi embere, és bár kétségtelen, a magyar légiós a középpályán érne többet a Liverpoolnak, ilyen rangadón ő a legjobb biztosíték a védelemben (is). Az első csapat meghatározó alakjai közül egyébként Conor Bradley, Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni is sérült.

A túloldalon is sok a hiányzó: John Stones, Savinho, Jérémy Doku, Josko Gvardiol és Mateo Kovacic is sérült, továbbá az izomhúzódással bajlódó Bernardo Silva játéka kérdéses. A Cityt irányító Pep Guardiola ugyanakkor számíthat két januári erősítésére, a csatár Antoine Semenyóra és a védő Marc Guéhire.

„Izgalmas és kőkemény meccsre készülök, amely eldöntheti az idényünket, hiszen a bajnoki címre törünk” – mondta Antoine Semenyo a Sky Sportsnak.

Minthogy az Arsenal szombaton legyőzte a Sunderlandet, veresége esetén kilenc pontra nő a City hátránya az Arsenallal szemben, ami már tetemesnek tekinthető.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

17.30: Liverpool FC–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!