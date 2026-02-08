„Elfogadhatatlan teljesítmény” – Tuboly Máté a Slovan Bratislava elleni vereségről

„Csalódást keltő, ahogy teljesítettünk az egész találkozó alatt. Ugyan kaptunk egy tizenegyest, amellyel a magunk javára fordíthattuk volna a mérkőzés kimenetelét, de tudásunk alatt játszottunk, és szerintem ez elfogadhatatlan teljesítmény a csapattól. Viszont van ilyen: lehet, hogy jobb az elején egy ilyen pofon, mint a végén. A céljaim továbbra is ugyanazok, úgyhogy mennünk kell tovább az úton” – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, a DAC középpályása.

Az őszi sikeres csapatból sérülés, illetve eltiltás miatt hiányzott Alekszandar Popovics, Tarasz Kacsaraba, Giorgi Gagua és Viktor Djukanovics, Redzic Damir pedig az RB Salzburghoz igazolt. Bár csaknem fél év kihagyás után visszatért Matej Trusa, csak a 8. percig játszott: vállsérülés miatt idő előtt el kellett hagynia a pályát. Rajta kívül Abdoulaye Gueye is megsérült. „Kicsit úgy éreztem, hogy az ág is húz minket a mérkőzés folyamán. Azért van ilyen keretünk, hogy pótolni tudjuk a hiányzókat, de nem sikerült minőséget vinni a pályára. Végül örülhetünk, hogy nem kaptunk több gólt. Ez volt az első tavaszi meccsünk, még nagyon messze van a bajnokság vége. A céljaink változatlanok, viszont a hozzáálláson változtatni kell, mert így nem lehet játszani.”

A magyar játékost elvarázsolta a hangulat a MOL Arénában, amely az utóbbi évek egyik legjobbja volt. „Nekem ez volt az első ilyen élményem, és nagyon csalódott vagyok, hogy így háláltuk meg. Nagyon köszönjük a szurkolást, a drukkerek mellettünk voltak akkor is, amikor kevés pozitív momentumunk volt a mérkőzésen. Sajnos ilyen is van, ebből fel kell állni” – zárta Tuboly Máté.

„Másképp képzeltük el a tavaszi nyitányt. Amikor a Slovan ellen ilyen hibákat követsz el, nehéz a sikerben reménykedni. Az ellenfél kivárt a hibáinkra és megbüntette azokat. Rossz meccs volt a részünkről, az ellenfél győzelme megérdemelt. Nem keresek alibit: együtt győzünk, együtt kapunk ki. Tovább kell lépnünk, a bajnokság még nyílt. Másképp kell kiállnunk az előttünk álló mérkőzésekre. Bízom benne, hogy már a jövő héten más csapatot látunk – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere, aki főleg a sárga-kék szurkolók miatt volt csalódott. – Megtöltötték a stadionunkat, fantasztikusak voltak. Azon leszünk, hogy a következő meccseken örömet szerezzünk nekik.”

A találkozó legbalszerencsésebb játékosa Matej Trusa volt. „Lábtörése után keményen dolgozott, végigcsinálta a felkészülést, és ma nyolc perc után megsérült: kiugrott a már korábban is sérült válla. Sajnos ismét hosszabb időre elveszítettük őt” – zárta gondolatait a hazaiak mestere.

A jövő héten több játékos igazolása várható a csallóközi klubnál.

Magyargyalázásra tapsoltak a Slovan játékosai

A Slovan drukkerei szombaton este is „hozták a formájukat”, sőt rátettek egy lapáttal. A Szlovák Labdarúgó-szövetség évek óta tartó elnéző hozzáállása miatt a MOL Arénában rendszeresen előfordul a magyargyalázás. A Niké Ligában még az sem bevett gyakorlat, hogy a játékvezető emiatt megszakítsa a találkozót, mint például Romániában.

A „hab a tortán” a Slovan csapatának viselkedése volt: a mérkőzés után a játékosok a saját szurkolóik elé vonultak ünnepelni a győzelmet. A drukkerek rázendítettek a „magyar kurvák” rigmusra, a pozsonyi futballisták pedig erre ütemesen tapsoltak.

Ha az UEFA égisze alatt játszották volna a szombati találkozót, a magyargyalázás és a vendégek csaknem negyedórás pirotechnikája miatti kényszerszünet súlyos pénzbüntetést és stadionbezárást vonhatott volna maga után.

Mivel azonban Szlovákiában játszották a mérkőzést, a szombati eseményeknek várhatóan nem lesz komoly következménye.

Pedig a Szlovák Labdarúgó-szövetségnek vannak eszközei arra, hogy elejét vegye a magyargyalázásnak. Tavaly feltételes büntetést szabott ki a nagyszombati drukkerekre: ha akkor a Spartak szurkolói gyalázták volna a magyarokat, bezárták volna a stadionjukat.