Átrok Zalán érzi, hogy még van a lábában gól
Meglepő, de igaz: a statisztika alapján az MTK Budapest a legutóbbi öt, illetve tíz bajnokiját tekintve a tabella utolsó előtti helyén állna négy, valamint nyolc ponttal. A kék-fehérek új vezetőedzője, Pinezits Máté kezdése sem sikersztori: a kisvárdai 3–2-es siker szép eredmény, ám a legutóbbi, az utolsó helyezett Kazincbarcika elleni 3–1-es kudarc hazai pályán keserves élmény volt. A védekezéssel óriási gondok vannak a Hungária körúton, hiszen a 42 kapott gól a legrosszabb mutató a mezőnyben. Az új vezetőedző Átrok Zalánban bízhat, a 2024–2025-ös évadban együtt dolgoztak a Kozármisleny együttesében, az az idény pedig ugródeszka volt az ifjú támadónak, aki egyre inkább meghatározó játékossá vált az MTK-ban – november óta általában kezdőként kapott szerepet, négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.
„Hullámzó, nehéz időszak áll mögöttünk – mondta lapunknak a 20 éves futballista. – Természetesen szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot, de ezen felül a védekezésből is jobban ki akarom venni a részemet. Csapatszinten kell javítanunk, jobban visszazárnunk, keményebben védekeznünk.”
Vasárnap Nyíregyházára utaznak a kék-fehérek, a Szparinak a kiesés elleni küzdelemben számítana sokat a három pont, az MTK pedig siker esetén stabilizálná helyét a középmezőnyben.
„Győzni megyünk a Szparihoz, de a csapaton nincs görcsös kényszer. Magammal szemben van elvárásom: egy ideje nem szereztem gólt, remélem, hogy betalálok, és három pontot szerzünk a Szpari ellen.”
LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
20
7
6
7
30–27
+3
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|11. Nyíregyháza
20
4
6
10
21–35
–14
18
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14