Átrok Zalán érzi, hogy még van a lábában gól

Meglepő, de igaz: a statisztika alapján az MTK Budapest a legutóbbi öt, illetve tíz bajnokiját tekintve a tabella utolsó előtti helyén állna négy, valamint nyolc ponttal. A kék-fehérek új vezetőedzője, Pinezits Máté kezdése sem sikersztori: a kisvárdai 3–2-es siker szép eredmény, ám a legutóbbi, az utolsó helyezett Kazincbarcika elleni 3–1-es kudarc hazai pályán keserves élmény volt. A védekezéssel óriási gondok vannak a Hungária körúton, hiszen a 42 kapott gól a legrosszabb mutató a mezőnyben. Az új vezetőedző Átrok Zalánban bízhat, a 2024–2025-ös évadban együtt dolgoztak a Kozármisleny együttesében, az az idény pedig ugródeszka volt az ifjú támadónak, aki egyre inkább meghatározó játékossá vált az MTK-ban – november óta általában kezdőként kapott szerepet, négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„Hullámzó, nehéz időszak áll mögöttünk – mondta lapunknak a 20 éves futballista. – Természetesen szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot, de ezen felül a védekezésből is jobban ki akarom venni a részemet. Csapatszinten kell javítanunk, jobban visszazárnunk, keményebben védekeznünk.”

Vasárnap Nyíregyházára utaznak a kék-fehérek, a Szparinak a kiesés elleni küzdelemben számítana sokat a három pont, az MTK pedig siker esetén stabilizálná helyét a középmezőnyben.

„Győzni megyünk a Szparihoz, de a csapaton nincs görcsös kényszer. Magammal szemben van elvárásom: egy ideje nem szereztem gólt, remélem, hogy betalálok, és három pontot szerzünk a Szpari ellen.”

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!