Átrok Zalán érzi, hogy még van a lábában gól

2026.02.08. 09:50
Átrok Zalán egyelőre négygólos a bajnoki idényben – reméli, hogy Nyíregyházán megszerzi az ötödikek (Fotó: Kovács Péter)
MTK Nyíregyháza Átrok Zalán
Nyíregyházán játszik vasárnap a rapszodikusan teljesítő MTK, Átrok Zalán, a kék-fehérek támadója önmagától gólt, csapatától határozott védekezést és győzelmet remél.
 

Meglepő, de igaz: a statisztika alapján az MTK Budapest a legutóbbi öt, illetve tíz bajnokiját tekintve a tabella utolsó előtti helyén állna négy, valamint nyolc ponttal. A kék-fehérek új vezetőedzője, Pinezits Máté kezdése sem sikersztori: a kisvárdai 3–2-es siker szép eredmény, ám a legutóbbi, az utolsó helyezett Kazincbarcika elleni 3–1-es kudarc hazai pályán keserves élmény volt. A védekezéssel óriási gondok vannak a Hungária körúton, hiszen a 42 kapott gól a legrosszabb mutató a mezőnyben. Az új vezetőedző Átrok Zalánban bízhat, a 2024–2025-ös évadban együtt dolgoztak a Kozármisleny együttesében, az az idény pedig ugródeszka volt az ifjú támadónak, aki egyre inkább meghatározó játékossá vált az MTK-ban – november óta általában kezdőként kapott szerepet, négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„Hullámzó, nehéz időszak áll mögöttünk – mondta lapunknak a 20 éves futballista. – Természetesen szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot, de ezen felül a védekezésből is jobban ki akarom venni a részemet. Csapatszinten kell javítanunk, jobban visszazárnunk, keményebben védekeznünk.”     

Vasárnap Nyíregyházára utaznak a kék-fehérek, a Szparinak a kiesés elleni küzdelemben számítana sokat a három pont, az MTK pedig siker esetén stabilizálná helyét a középmezőnyben.

„Győzni megyünk a Szparihoz, de a csapaton nincs görcsös kényszer. Magammal szemben van elvárásom: egy ideje  nem szereztem gólt, remélem, hogy betalálok, és három pontot szerzünk a Szpari ellen.”  

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19

40

  2. ETO FC

21

11

7

3

42–21

+21

40

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7

38

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12

36

  5. Puskás Akadémia

20

9

4

7

26–25

+1

31

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7

31

  7. Zalaegerszegi TE

20

7

6

7

30–27

+3

27

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5

24

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9

23

10. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7

20

11. Nyíregyháza 

20

4

6

10

21–35

–14

18

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21

14

 

 

Ezek is érdekelhetik