La Liga: megműtötték Marc-André ter Stegent

2026.02.08. 11:19
Fotó: Getty Images
Megműtötték Marc-André ter Stegent, az FC Barcelona labdarúgócsapatának német válogatott kapusát, aki jelenleg a Girona kölcsönjátékosa.

A Girona FC tájékoztatása szerint a 33 éves futballista operációja zökkenőmentesen zajlott, azt azonban a klub nem közölte, mikorra várható a visszatérése.

Ter Stegen csupán a második mérkőzését játszotta a Gironában, amikor megsérült a combizma. Kölcsönadására – ami az idény végéig szól – azért volt szükség, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, és ott lehessen a nyári világbajnokságon. Erre azonban egyre kevesebb az esély, ugyanis vélhetően több hónapig nem léphet pályára.

A német válogatott első számú kapusa így a TSG Hoffenheim játékosa, Oliver Baumann lehet. A Bayern Münchent erősítő, 39 éves Manuel Neuer kizártnak tartja, hogy visszatér a nemzeti csapatba.

 

