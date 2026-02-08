Niké Liga: Kovács Mátyás volt a kassai meccs legjobbja

„Ugyan tegnap, mint minden meccs után, nehezen aludtam el, de annál kellemesebb volt az ébredés” – mondta lapunk megkeresésére Kovács Mátyás, aki több portál osztályzatai alapján a találkozó legjobbja volt.

A kassaiak hatpontos meccsként tekintettek a Szakolca elleni összecsapásra: az utolsó előtti hazai együttes az utolsó helyezettet fogadta. „Tudatában voltunk, hogy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. A legfontosabb az volt, hogy a tavalyi lendületet és a felkészülés alatt elvégzett munkát átvigyük a találkozóra. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ez sikerült” – mondta a magyar játékos.

Az MTK-tól kölcsönben érkezett középpályás nyitotta meg a gólok sorát: a 10. percben Milan Rehus átadását juttatta a kapuba. „Sokat gyakoroltuk ezeket a befutásokat az ellenfél védelme mögé. Nagyon örülök, hogy bejött. A kölcsönkenyér visszajár: még az első félidőben az én átadásom után Milan is gólt szerzett” – mosolygott Kovács Mátyás.

Fotó: FC Kassa

Amikor egy óra játék után taktikai okok miatt Peter Cernák vezetőedző lecserélte őt, a csaknem háromezer néző a Kassai Labdarúgó Arénában vastapssal kísérte az öltözőbe a mérkőzés emberét. „Remek egy góllal és egy gólpasszal kezdeni az évet. A legfontosabb azonban, hogy megszereztük a három pontot. Elhúztunk a szombati ellenfelünktől, és felzárkóztunk az előttünk lévő csapatokhoz. Bízunk a jó folytatásban, hogy minél előbb elérjük a célunkat, a bennmaradást a Niké Ligában. Jövő héten nagy rangadó következik, Sároseperjesre látogatunk, és nem szeretnénk üres kézzel hazatérni” – zárta Kovács Mátyás, aki Roman Cerepkaijal egyetemben hat góllal a többségi magyar tulajdonú csapat legeredményesebb gólszerzője.