Nemzeti Sportrádió

Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 12:29
null
Mentőhelikopterrel kellett elszállítani Lindsey Vonnt a pályáról (Fotó. AFP
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn alpesí sí
A milánói-cortinai olimpia második napjának első versenyszáma az alpesi sízők női lesiklása volt. A legnagyobb sztár, a szám 2010-es bajnoka, Lindsey Vonn számára azonban nem ért jó véget a verseny.

A legenda, Lindsey Vonn 13-as rajtszámmal indult és ez nem hozott neki szerencsét. Az elülső keresztszalag-szakadással versnyző amerikai még a pálya elején, egy viszonylag ártalmatlan ugratónál a válla beleakadt egy kapuba, s a leérkezéskor elesett és ez után nem is tudott lábra állni, végül mentőhelikopterrel kellett elszállítani, mert sérült térde nem bírta az esés okozta megterhelést. Sajnos ez így nagyon szomorú zárása lett a visszatérésének...

A verseny 20 perces kényszerszünet után folytatódott.

Vonn balesete után az amerikai csapat közleményt adott ki hivatalos X-oldalán, ahol megerősítették, hogy a sportoló elesett, és állapotáról majd az orvosi vizsgálat után lehet többet tudni.

Kapcsolódó tartalom

Téli olimpia: a 41 éves Vonn szakadt keresztszalaggal is 120 fölötti tempóval száguldott

Ha a szombati edzésen is minden jól alakul, akkor a vasárnapi versenyen ott lesz a rajtban.

Lindsey Vonn bukott Crans-Montanában, félbeszakították a versenyt

A négyszeres összetett vk-győztes saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn alpesí sí
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: másodszor nyert a cseh és a dél-koreai vegyes páros curlingben

Téli olimpia 2026
57 perce

Ötkarikás csoda: egy fővel nőtt a magyar csapat létszáma a téli olimpián!

Téli olimpia 2026
2 órája

Nem mindennapi sztori: történelmet ír az anya-fia páros a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Tíz kihagyhatatlannak ígérkező versenyszám a téli olimpiáról

Képes Sport
3 órája

Téli olimpia: Ebba Andersson elveszítette az ezüstérmét

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Büki Ádámért és Kónya Ádámért is szoríthatunk sífutásban – infóközpont

Téli olimpia 2026
6 órája

Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében a második nap után

Téli olimpia 2026
14 órája

Milánó–Cortina 2026: egy ország sem nyert két aranyat – február 7-i összefoglaló

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik