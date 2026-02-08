Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

A legenda, Lindsey Vonn 13-as rajtszámmal indult és ez nem hozott neki szerencsét. Az elülső keresztszalag-szakadással versnyző amerikai még a pálya elején, egy viszonylag ártalmatlan ugratónál a válla beleakadt egy kapuba, s a leérkezéskor elesett és ez után nem is tudott lábra állni, végül mentőhelikopterrel kellett elszállítani, mert sérült térde nem bírta az esés okozta megterhelést. Sajnos ez így nagyon szomorú zárása lett a visszatérésének...

A verseny 20 perces kényszerszünet után folytatódott.

Vonn balesete után az amerikai csapat közleményt adott ki hivatalos X-oldalán, ahol megerősítették, hogy a sportoló elesett, és állapotáról majd az orvosi vizsgálat után lehet többet tudni.