Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: másodszor nyert a cseh és a dél-koreai vegyes páros curlingben

Vágólapra másolva!
2026.02.08. 12:27
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
A cseh és a dél-koreai vegyes páros is másodszor nyert a milánói-cortinai téli olimpia curlingversenyében vasárnap.

Az ötkarikás játékok honlapja szerint Csehország duója a norvégokat, Dél-Korea kettőse az észteket győzte le.

Hét mérkőzés után mind négy csapat (Csehország, Dél-Korea, Észtország, Norvégia) két győzelemmel áll a tabellán a 7-10. helyen. Az elődöntőbe az első négy jut. A százszázalékos mérleggel listavezető britek már biztosították helyüket a legjobb négy között.

TÉLI OLIMPIA, CURLING
Vegyes páros, csoportkör 
Csehország–Norvégia 6:3
Dél-Korea–Észtország 9:3

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Legfrissebb hírek

Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

Téli olimpia 2026
55 perce

Ötkarikás csoda: egy fővel nőtt a magyar csapat létszáma a téli olimpián!

Téli olimpia 2026
2 órája

Nem mindennapi sztori: történelmet ír az anya-fia páros a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Tíz kihagyhatatlannak ígérkező versenyszám a téli olimpiáról

Képes Sport
3 órája

Téli olimpia: Ebba Andersson elveszítette az ezüstérmét

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Büki Ádámért és Kónya Ádámért is szoríthatunk sífutásban – infóközpont

Téli olimpia 2026
6 órája

Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében a második nap után

Téli olimpia 2026
14 órája

Milánó–Cortina 2026: egy ország sem nyert két aranyat – február 7-i összefoglaló

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik