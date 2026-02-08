Téli olimpia: másodszor nyert a cseh és a dél-koreai vegyes páros curlingben

Az ötkarikás játékok honlapja szerint Csehország duója a norvégokat, Dél-Korea kettőse az észteket győzte le.

Hét mérkőzés után mind négy csapat (Csehország, Dél-Korea, Észtország, Norvégia) két győzelemmel áll a tabellán a 7-10. helyen. Az elődöntőbe az első négy jut. A százszázalékos mérleggel listavezető britek már biztosították helyüket a legjobb négy között.

TÉLI OLIMPIA, CURLING

Vegyes páros, csoportkör

Csehország–Norvégia 6:3

Dél-Korea–Észtország 9:3