Egyik madridi „rosszfiú” sem játszik Valenciában

2026.02.08. 10:43
Fotó: Getty Images
Az előző három Valencia–Real Madrid bajnoki egyaránt feszült hangulatú volt, mindegyiken felmutatták a piros lapot a fővárosiaknak, de az akkor kiállítottak közül Vinícius Júnior és Jude Bellingham sem lép pályára vasárnap a Mestallában.

EMLÉKEZETES MECCSEK VOLTAK... Az elmúlt években rendre parázs csatát hozott a Valencia és a Real Madrid bajnokija a Mestallában, meglehet, vasárnap kevesebb lesz a csetepaté. Az előző egymás elleni mérkőzéseken Vinícius Júnior volt a főszereplő, folyamatosan provokálták a valenciai szurkolók, ő pedig ki is jött a sodrából, nem meglepő, hogy az utóbbi három, Valenciában rendezett találkozón kétszer is piros lapot kapott. 

Egyszer rasszista támadások után szakadt el nála a cérna, majd Sztole Dimitrievszki, a Valencia kapusa harcolta ki ellene pirosat. Sőt, amikor nem Viníciust Júniort állították ki, akkor is villant a piros madridi futballistának, két évvel ezelőtt Jude Bellinghamnek reklamálásért – 2–2-nél az utolsó percben Jesús Gil Manzano játékvezető akkor fújta le a mérkőzést, amikor éppen a kapuba fejelt a madridiak játékosa, megfosztva a csapatot a győzelemtől. Nos, a két „rosszfiú” ezúttal nem játszik, Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt. Álvaro Arbeloa vezetőedző továbbá nem számíthat Rodrygóra sem, aki izomsérülés miatt két hétre kidőlt.

„Minden csapatnak a Real Madrid legyőzése az idény egyik nagy célja – mondta a királyiak vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – A Valencia remek csapat, jó játékosokkal és szakmai stábbal, nehéz meccs vár ránk. Ebben a városban sok a Real Madrid-szurkoló, de persze vannak olyanok is, akik nem kedvelik a klubot. Csak akkor nyerhetünk, ha a legjobbunkat nyújtjuk.” 

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. FC Barcelona

23

19

1

3

63–23

+40

58

  2. Real Madrid

22

17

3

2

47–18

+29

54

  3. Atlético Madrid

22

13

6

3

38–17

+21

45

  4. Villarreal

21

13

3

5

39–23

+16

42

  5. Betis

22

9

8

5

36–28

+8

35

  6. Espanyol

22

10

4

8

26–27

–1

34

  7. Celta Vigo

23

8

9

6

30–25

+5

33

  8. Real Sociedad

23

8

7

8

33–31

+2

31

  9. Osasuna

23

8

5

10

28–28

0

29

10. Alavés

22

7

4

11

20–27

–7

25

11. Athletic Bilbao

22

7

4

11

21–31

–10

25

12. Girona

22

6

7

9

21–36

–15

25

13. Elche

23

5

9

9

31–35

–4

24

14. Sevilla

22

7

3

12

29–37

–8

24

15. Mallorca

23

6

6

11

28–37

–9

24

16. Getafe

22

6

5

11

16–27

–11

23

17. Valencia

22

5

8

9

23–35

–12

23

18. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12

22

19. Levante

21

4

6

11

24–34

–10

18

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22

16

 

 

