Egyik madridi „rosszfiú” sem játszik Valenciában
EMLÉKEZETES MECCSEK VOLTAK... Az elmúlt években rendre parázs csatát hozott a Valencia és a Real Madrid bajnokija a Mestallában, meglehet, vasárnap kevesebb lesz a csetepaté. Az előző egymás elleni mérkőzéseken Vinícius Júnior volt a főszereplő, folyamatosan provokálták a valenciai szurkolók, ő pedig ki is jött a sodrából, nem meglepő, hogy az utóbbi három, Valenciában rendezett találkozón kétszer is piros lapot kapott.
Egyszer rasszista támadások után szakadt el nála a cérna, majd Sztole Dimitrievszki, a Valencia kapusa harcolta ki ellene pirosat. Sőt, amikor nem Viníciust Júniort állították ki, akkor is villant a piros madridi futballistának, két évvel ezelőtt Jude Bellinghamnek reklamálásért – 2–2-nél az utolsó percben Jesús Gil Manzano játékvezető akkor fújta le a mérkőzést, amikor éppen a kapuba fejelt a madridiak játékosa, megfosztva a csapatot a győzelemtől. Nos, a két „rosszfiú” ezúttal nem játszik, Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt. Álvaro Arbeloa vezetőedző továbbá nem számíthat Rodrygóra sem, aki izomsérülés miatt két hétre kidőlt.
„Minden csapatnak a Real Madrid legyőzése az idény egyik nagy célja – mondta a királyiak vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – A Valencia remek csapat, jó játékosokkal és szakmai stábbal, nehéz meccs vár ránk. Ebben a városban sok a Real Madrid-szurkoló, de persze vannak olyanok is, akik nem kedvelik a klubot. Csak akkor nyerhetünk, ha a legjobbunkat nyújtjuk.”
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
23
19
1
3
63–23
+40
58
|2. Real Madrid
22
17
3
2
47–18
+29
54
|3. Atlético Madrid
22
13
6
3
38–17
+21
45
|4. Villarreal
21
13
3
5
39–23
+16
42
|5. Betis
22
9
8
5
36–28
+8
35
|6. Espanyol
22
10
4
8
26–27
–1
34
|7. Celta Vigo
23
8
9
6
30–25
+5
33
|8. Real Sociedad
23
8
7
8
33–31
+2
31
|9. Osasuna
23
8
5
10
28–28
0
29
|10. Alavés
22
7
4
11
20–27
–7
25
|11. Athletic Bilbao
22
7
4
11
21–31
–10
25
|12. Girona
22
6
7
9
21–36
–15
25
|13. Elche
23
5
9
9
31–35
–4
24
|14. Sevilla
22
7
3
12
29–37
–8
24
|15. Mallorca
23
6
6
11
28–37
–9
24
|16. Getafe
22
6
5
11
16–27
–11
23
|17. Valencia
22
5
8
9
23–35
–12
23
|18. Rayo Vallecano
22
5
7
10
18–30
–12
22
|19. Levante
21
4
6
11
24–34
–10
18
|20. Oviedo
22
3
7
12
12–34
–22
16