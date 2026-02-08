Egyik madridi „rosszfiú” sem játszik Valenciában

EMLÉKEZETES MECCSEK VOLTAK... Az elmúlt években rendre parázs csatát hozott a Valencia és a Real Madrid bajnokija a Mestallában, meglehet, vasárnap kevesebb lesz a csetepaté. Az előző egymás elleni mérkőzéseken Vinícius Júnior volt a főszereplő, folyamatosan provokálták a valenciai szurkolók, ő pedig ki is jött a sodrából, nem meglepő, hogy az utóbbi három, Valenciában rendezett találkozón kétszer is piros lapot kapott.

Egyszer rasszista támadások után szakadt el nála a cérna, majd Sztole Dimitrievszki, a Valencia kapusa harcolta ki ellene pirosat. Sőt, amikor nem Viníciust Júniort állították ki, akkor is villant a piros madridi futballistának, két évvel ezelőtt Jude Bellinghamnek reklamálásért – 2–2-nél az utolsó percben Jesús Gil Manzano játékvezető akkor fújta le a mérkőzést, amikor éppen a kapuba fejelt a madridiak játékosa, megfosztva a csapatot a győzelemtől. Nos, a két „rosszfiú” ezúttal nem játszik, Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt. Álvaro Arbeloa vezetőedző továbbá nem számíthat Rodrygóra sem, aki izomsérülés miatt két hétre kidőlt.

„Minden csapatnak a Real Madrid legyőzése az idény egyik nagy célja – mondta a királyiak vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – A Valencia remek csapat, jó játékosokkal és szakmai stábbal, nehéz meccs vár ránk. Ebben a városban sok a Real Madrid-szurkoló, de persze vannak olyanok is, akik nem kedvelik a klubot. Csak akkor nyerhetünk, ha a legjobbunkat nyújtjuk.”

