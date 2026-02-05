David O’Connell: Szoboszlai Dominik tökéletes csapatkapitány lehet a Liverpoolban

Nemzeti Sportrádió

A januári átigazolási időszak lezártával lapunk megkereste a Liverpoolhoz kapcsolódó egyik legnagyobb független portál, a DaveOCKOP főszerkesztőjét, David O’Connellt, hogy értékelje a klub helyzetét.

– Hogyan látja a Liverpool jelenlegi formáját?
– Egyértelmű, hogy az utóbbi két mérkőzésén jelentős javulást mutatott, és ez még akkor is igaz, ha számításba vesszük, hogy nem a legerősebb ellenfelekkel találkozott – mondta a Nemzeti Sportnak David O’Connell, a DaveOCKOP főszerkesztője. – A Qarabag és a Newcastle elleni BL-, illetve bajnoki meccsen felfedezhető volt a korábban hiányzó egység a csapatrészek között, elsősorban a Florian Wirtz és Hugo Ekitiké kapcsolatát emelném ki a támadó középpálya és a csatársor vonatkozásában. Ezzel együtt a Liverpool még nem nyújtja azt a teljesítményt, amire képes lenne, de legalább már megközelítette, jó jel az említett két találkozón összesen szerzett tíz gól. A bajnoki cím megvédése talán már elúszott, de a kupaküzdelmekben a Liverpool újra ígéretes helyzetbe került.

– Miként befolyásolják a csapat teljesítményét a sérülések?
–A sérülések minden együttes életét megkeserítik, a Liverpool szerencséje, hogy számolhat Szoboszlai Dominikkal, aki szinte bármelyik poszton a legmagasabb szintű teljesítményt nyújtja. Talán meglepő, de szerintem jelenleg ő a Premier League legjobb jobbhátvédje, holott nem is ez az eredeti helye. Tökéletesen helyezkedik, a megelőző közbelépései tűpontosak. Ugyanakkor amíg nem térnek vissza a sérültek, a Liverpoolnak túlélő üzemmódba kell kapcsolnia.

– Hogyan értékeli Szoboszlai Dominik futballját?
– Minden tekintetben nagyszerű, ő, esetleg Hugo Ekitiké lehet az év játékosa a klubnál. Már most kijelenthető, a magyar légiósnak messze ez a legjobb egyéni teljesítménye a Liverpool játékosaként. A szurkolók már akkor nagy reményekkel fogadták, amikor az RB Leipzigtől az Anfieldbe igazolt, és bár korábban sem játszott rosszul, ebben az évadban szintet lépett, most már állandóan képes a legmagasabb szinten teljesíteni.

David O'Connel, a DaveOCKOP főszerkesztője

– Említette, hogy több poszton is megállja a helyét. A tavasszal milyen szerepkörökben lehet őt látni?
– E tekintetben szerintem nem lesz változás, mert a keret mélysége nem ad lehetőséget másra, azaz több poszton láthatjuk játszani ezek után is. Persze szívesen futballozna állandó szerepkörben, de amellett, hogy jól teljesít, a profizmusa sem kérdőjelezhető meg, mert fegyelmezetten ellátja a feladatot, amivel éppen megbízza Arne Slot menedzser. Pontosan ilyen alapanyag kell egy leendő tökéletes csapatkapitány esetében. James Milner sokoldalúságát és alkalmazkodóképességét juttatja eszembe, azzal a különbséggel, hogy Dominik sokkal technikásabb, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi a csapat számára. Ebből a szempontból a legjobbkor vághatott bele a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokba.

– Milyen kimenetelre számít ezeknél a tárgyalásoknál?
– Szerintem hosszabbít. Nyilvánosan is kimondta, mennyire boldog Liverpoolban, hogy imádja a várost, a klubot és a szurkolókat is. Most kiváló tárgyalási pozícióban van, hogy a keret legjobban fizetett játékosai közé emelkedjen, mert ragyogó formában futballozik. Mindazonáltal az ilyen kimagasló értékű szerződések aláírását sohasem szokták elkapkodni, a felek között rendszeres a „sakkozás”, de úgy érzem, lesz megállapodás.

– Miként látja a keret másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost?
– Mostanra érkezett meg a szerepébe. Az idény elején több hibával játszott, amit annak a számlájára írok, hogy túlságosan fűtötte a bizonyítási vágy. Egyből meg akarta mutatni a csapattársaknak és a szurkolóknak, mire képes, és sokszor ösztönből cselekedett, ami hibákhoz vezetett. Az elmúlt időszakban viszont óriásit lépett előre, főleg a védekező munkájában, ma már nagyon nehéz elmenni mellette – hogy mást ne említsek, az Arsenal elleni londoni mérkőzésen Bukayo Sakát idővel le kellett cserélni, mert képtelen volt megbirkózni Kerkezzel. Milos kifejezetten jó kötésű védő, márpedig a Liverpoolnak nagy szüksége van az ilyen játékosokra, innentől pedig a következő lépés, hogy még jobban kivegye a részét a gólszerzésből. Már van gólja, gólpassza, de ha a tizenhatosra passzolt labdák számán még tudna emelni, akkor forrna ki igazán a játéka. Az évad elején nem voltam biztos benne, hogy fix kezdőt igazolt a személyében a Liverpool bal oldali védőnek, de most már azt mondom, övé a poszt.

Talán meglepő, hogy a Liverpool egyetlen játékost sem igazolt a januári időszakban, legalábbis olyat, aki már a tavasszal Arne Slot menedzser rendelkezésére állhat, miközben a csapathoz nyáron csatlakozó francia utánpótlás-válogatott Jérémy Jacquet-ért viszont hetvenmillió eurót fizetett. Dave O’Connell a következőképpen értékelte a klub átigazolási politikáját: „A közvetlen erősítések hiánya kihathat a csapat teljesítményére, leginkább akkor, ha újabb sérülések nehezítik meg a helyzetet. Ezzel együtt megértem a Liverpool igazolási politikáját, mert ígéretes, nagy jövő előtt álló fiatalok érkeznek – Jacquet is ebbe a vonulatba tartozik –, nem pedig középszerű labdarúgók óriási fizetésért, hogy aztán ne gyakoroljanak hatást a produktivitásra. Sok esetben a januárban elérhető játékosok perememberek, vegyük példának Lutsharel Geertruidát, aki nem rossz futballista, de nyilvánvaló, hosszú távon nem lenne kezdő a Liverpoolban, márpedig a klubnak arra is ügyelnie kell, hogy ne terhelje túl a költségvetését olyan játékosok két-három éves, drága szerződéseivel, akik aztán nem játszanak rendszeresen. A klub januári igazolási politikáját nagyban befolyásolta az is, hogy a csapat gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért zajló versenyfutásból, így már a következő idény került a fókuszba.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Péntek
21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

24

16

5

3

46–17

+29 

53 

2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

3. Aston Villa

24

14

4

6

35–26

+9 

46 

4. Manchester United

24

11

8

5

44–36

+8 

41 

5. Chelsea

24

11

7

6

41–26

+15 

40 

6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

7. Brentford

24

11

3

10

36–32

+4 

36 

8. Sunderland

24

9

9

6

27–26

+1 

36 

9. Fulham

24

10

4

10

33–34

–1 

34 

10. Everton

24

9

7

8

26–27

–1 

34 

11. Newcastle

24

9

6

9

33–33

33 

12. Bournemouth

24

8

9

7

40–43

–3 

33 

13. Brighton & Hove Albion

24

7

10

7

34–32

+2 

31 

14. Tottenham

24

7

8

9

35–33

+2 

29 

15. Crystal Palace

24

7

8

9

25–29

–4 

29 

16. Leeds United

24

6

8

10

31–42

–11 

26 

17. Nottingham Forest

24

7

5

12

24–35

–11 

26 

18. West Ham

24

5

5

14

29–48

–19 

20 

19. Burnley

24

3

6

15

25–47

–22 

15 

20. Wolverhampton

24

1

5

18

15–45

–30 

 

 

David O'Connell Liverpool Szoboszlai Dominik
