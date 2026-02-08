,,Elismerésem a fiúknak” – Michael Carrick a Manchester United sorozatban negyedik győzelme után
„Amikor tíz emberre fogyatkozik az ellenfél, akkor mindig trükkös helyzet áll elő. Úgy gondolom, az első félidőben elég nyitott játék volt. Vezető gólt szerezni tíz ember ellen mindig nagy dolog – idézte Michael Carricket a mérkőzés után a Manchester United hivatalos honlapja. – Jól érzem magam a csapatnál és elég nyugodt is vagyok. Úgy gondolom, jó pozícióban vagyunk.”
Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU
A szakember külön beszélt Bryan Mbeumo góljáról: „Nagy gól volt! Amikor egy csapat tíz ember ellen játszik, akkor sok minden a fejben dől el. A második félidőben remekül játszottunk, nem adtuk lehetőséget a Tottenhamnek.”
„A második félidőben igazán jól kezeltük a helyzetet, nem könnyű ezt megvalósítani, szóval minden elismerésem a fiúké. Legközelebb kedden játszunk, aztán jön egy hosszabb üresjárat az Everton elleni mérkőzés előtt. Kézben kell tartanunk a ritmusunkat, és csak azzal szabad foglalkoznunk, ami feladat közvetlenül előttünk áll.”
Carrick elmondta azt is, hogy a győzelem ellenére továbbra sem foglakozik a jövőjével: „Nem foglalkozom ezzel, csak az elvégzendő munkánkra összpontosítok.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
24
14
5
5
49–23
+26
47
|3. Aston Villa
25
14
5
6
36–27
+9
47
|4. Manchester United
25
12
8
5
46–36
+10
44
|5. Chelsea
25
12
7
6
45–28
+17
43
|6. Liverpool
24
11
6
7
39–33
+6
39
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
25
10
7
8
28–28
0
37
|9. Sunderland
25
9
9
7
27–29
–2
36
|10. Fulham
25
10
4
11
35–37
–2
34
|11. Bournemouth
25
8
10
7
41–44
–3
34
|12. Newcastle
25
9
6
10
35–36
–1
33
|13. Brighton
24
7
10
7
34–32
+2
31
|14. Tottenham
25
7
8
10
35–35
0
29
|15. Crystal Palace
24
7
8
9
25–29
–4
29
|16. Leeds United
25
7
8
10
34–43
–9
29
|17. Nottingham Forest
25
7
5
13
25–38
–13
26
|18. West Ham
25
6
5
14
31–48
–17
23
|19. Burnley
25
3
6
16
25–49
–24
15
|20. Wolverhampton
25
1
5
19
16–48
–32
8