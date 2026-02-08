Nemzeti Sportrádió

,,Elismerésem a fiúknak” – Michael Carrick a Manchester United sorozatban negyedik győzelme után

T. Z.T. Z.
2026.02.08. 11:07
Michael Carrick (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, Michael Carrick irányításával a Manchester United megszerezte sorozatban negyedik győzelmét, miután szombaton 2–0-ra megverte a Tottenham Hotspurt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League). A győzelem után a manchesteriek menedzsere értékelte a látottakat.

„Amikor tíz emberre fogyatkozik az ellenfél, akkor mindig trükkös helyzet áll elő. Úgy gondolom, az első félidőben elég nyitott játék volt. Vezető gólt szerezni tíz ember ellen mindig nagy dolog – idézte Michael Carricket a mérkőzés után a Manchester United hivatalos honlapja. – Jól érzem magam a csapatnál és elég nyugodt is vagyok. Úgy gondolom, jó pozícióban vagyunk.”

Angol labdarúgás
21 órája

Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU

Cristian Romero a 29. percben kiállíttatta magát, amivel meg is pecsételte az észak-londoniak sorsát az Old Traffordon…

A szakember külön beszélt Bryan Mbeumo góljáról: „Nagy gól volt! Amikor egy csapat tíz ember ellen játszik, akkor sok minden a fejben dől el. A második félidőben remekül játszottunk, nem adtuk lehetőséget a Tottenhamnek.”

„A második félidőben igazán jól kezeltük a helyzetet, nem könnyű ezt megvalósítani, szóval minden elismerésem a fiúké. Legközelebb kedden játszunk, aztán jön egy hosszabb üresjárat az Everton elleni mérkőzés  előtt. Kézben kell tartanunk a ritmusunkat, és csak azzal szabad foglalkoznunk, ami feladat közvetlenül előttünk áll.”

Carrick elmondta azt is, hogy a győzelem ellenére továbbra sem foglakozik a jövőjével: „Nem foglalkozom ezzel, csak az elvégzendő munkánkra összpontosítok.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham) 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

25

17

5

3

49–17

+32 

56 

  2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

  3. Aston Villa

25

14

5

6

36–27

+9 

47 

  4. Manchester United

25

12

8

5

46–36

+10 

44 

  5. Chelsea

25

12

7

6

45–28

+17 

43 

  6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

  7. Brentford

25

12

3

10

39–34

+5 

39 

  8. Everton

25

10

7

8

28–28

37 

  9. Sunderland

25

9

9

7

27–29

–2 

36 

10. Fulham

25

10

4

11

35–37

–2 

34 

11. Bournemouth

25

8

10

7

41–44

–3 

34 

12. Newcastle

25

9

6

10

35–36

–1 

33 

13. Brighton

24

7

10

7

34–32

+2 

31 

14. Tottenham

25

7

8

10

35–35

29 

15. Crystal Palace

24

7

8

9

25–29

–4 

29 

16. Leeds United

25

7

8

10

34–43

–9 

29 

17. Nottingham Forest

25

7

5

13

25–38

–13 

26 

18. West Ham

25

6

5

14

31–48

–17 

23 

19. Burnley

25

3

6

16

25–49

–24 

15 

20. Wolverhampton

25

1

5

19

16–48

–32 

 

 

Ezek is érdekelhetik