,,Elismerésem a fiúknak” – Michael Carrick a Manchester United sorozatban negyedik győzelme után

A szakember külön beszélt Bryan Mbeumo góljáról: „Nagy gól volt! Amikor egy csapat tíz ember ellen játszik, akkor sok minden a fejben dől el. A második félidőben remekül játszottunk, nem adtuk lehetőséget a Tottenhamnek.”

„A második félidőben igazán jól kezeltük a helyzetet, nem könnyű ezt megvalósítani, szóval minden elismerésem a fiúké. Legközelebb kedden játszunk, aztán jön egy hosszabb üresjárat az Everton elleni mérkőzés előtt. Kézben kell tartanunk a ritmusunkat, és csak azzal szabad foglalkoznunk, ami feladat közvetlenül előttünk áll.”

Carrick elmondta azt is, hogy a győzelem ellenére továbbra sem foglakozik a jövőjével: „Nem foglalkozom ezzel, csak az elvégzendő munkánkra összpontosítok.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)

Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)