Nem mindennapi sztori: történelmet ír az anya-fia páros a téli olimpián

2026.02.08. 09:34
Sarah Schleper (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Sarah Schleper Lasse Gaxiola alpesí sí
A téli olimpiák történetében Milánóban és Cortinában először fordul majd elő, hogy anya és fia ugyanabban a sportágban, ugyanazt az országot képviselve indul. A történelmi tett a 46 éves Sarah Schleper és a 18 éves Lasse Gaxiola nevéhez fűződik.

A 46 éves Sarah Schleper és 18 éves fia, Lasse Gaxiola a mexikói csapat színeiben versenyeznek alpesi síben – írta meg a nem mindennapi történetet nbcnewyork.com portál. A két sportoló indulása azért számít történelmi mérföldkőnek, mert korábban csak egyetlen másik anya-fia páros versenyzett ugyanabban az időben (Nino Szalukvadze és fia, Cotne Macsavariani 2016-ban), de soha nem ugyanazon a téli olimpián.

Schleper neve nem cseng ismeretlenül az olimpiák történelmében: a mostani szereplése már a hetedik olimpiai részvétele lesz. Először még 1998-ban indult a téli ötkarikás játékokon, amikor a fia még csak bontogatta szárnyait a sportágban.

Az olimpiai veterán Schleper Coloradóból származik, és korábban az Egyesült Államok csapatában síelt, mielőtt a mexikói színeket választotta. 2011-ben egyszer már visszavonult, de 2014-ben visszatért azt követően, hogy megkapta a mexikói állampolgárságot.

Schleper egyébként azzal is rekordot dönt, hogy a kanadai Edwina Chamiert megelőzve ő lesz a legidősebb női alpesi síző az téli olimpiák történetében.

 

