Pécsi Ármin január legjobb játékosa lehet

2026.02.06. 11:32
Pécsi Ármin január legjobbja lehet (Fotó: Getty Images)
A Premier League a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Pécsi Ármin bekerült azon nyolc játékos közé, akik közül kiválasztják a Premier League 2 januári legjobbját.

Pécsi Ármin jó teljesítményt nyújtott januárban a Premier League 2-ben, a Liverpool kapusa az Arsenal és a Brighton elleni mérkőzésen sem kapott gólt.

A 20 éves kapus ennek is köszönhetően ott van azon nyolc játékos között, akik közül kikerül január legjobbja. Pécsi mellett két másik liverpooli, Keyrol Figueroa és Kieran Morrison is ott található a jelöltek között.

A nyolc jelölt között Pécsi az egyedüli kapus. Shumaira Mheuka és Reggie Walsh képviseli a listán, rajtuk kívül a readingi Emmanuel Osho, a Manchester Cityben szereplő Matty Warhurst és a fulhames Tom Olyott esélyes még a sikerre.

 

