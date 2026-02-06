Pécsi Ármin január legjobb játékosa lehet

Pécsi Ármin jó teljesítményt nyújtott januárban a Premier League 2-ben, a Liverpool kapusa az Arsenal és a Brighton elleni mérkőzésen sem kapott gólt.

A 20 éves kapus ennek is köszönhetően ott van azon nyolc játékos között, akik közül kikerül január legjobbja. Pécsi mellett két másik liverpooli, Keyrol Figueroa és Kieran Morrison is ott található a jelöltek között.

A nyolc jelölt között Pécsi az egyedüli kapus. Shumaira Mheuka és Reggie Walsh képviseli a listán, rajtuk kívül a readingi Emmanuel Osho, a Manchester Cityben szereplő Matty Warhurst és a fulhames Tom Olyott esélyes még a sikerre.