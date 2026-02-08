Tíz kihagyhatatlannak ígérkező versenyszám a téli olimpiáról

ALPESI SÍ

NŐI LESIKLÁS

Február 8., vasárnap, 11.30

Az amerikai Lindsey Vonn úgy tervezi, hogy annak ellenére ott lesz a női lesiklás rajtjában, hogy az olimpia előtti utolsó versenyén elszakította a keresztszalagját. A 41 éves legenda pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állt dobogóra. A versenyzéshez csaknem hat év szünet után, 2024 végén tért vissza. Az idei szezonban nyolc világkupaversenyen indult, és hét alkalommal volt dobogós, a legrosszabb eredménye a Crans-Montanában történt kieséséig egy negyedik hely volt. Ha még sérülten is csodát tudna tenni, még hihetetlenebbé varázsolná a tündérmeséjét. Cortina d’Ampezzo az egyik ikonikus lesiklólejtője a női alpesi sízők világkupájának, Vonn 2010 után nyerhetné meg ismét az olimpiát. Jó barátnője, Sofia Goggia hazai pályán áll rajthoz, és visszafogott téli formája ellenére sem szabad őt leírni, már csak azért sem, mert 2018-as ötkarikás aranyérmével éppen ő vette át Vonntól a gyors számokban a hatalmat.

SÍUGRÁS

FÉRFI NAGYSÁNC, EGYÉNI

Február 14., szombat, 18.45

A téli sportok rocksztárjai a síugrók, akik hihetetlen bátorságról tanúbizonyságot téve egy szürreálisan meredek sáncról elrugaszkodva beleugranak a semmibe. A levegőben több mint száz métert repülnek, kitéve magukat a legkisebb széllökésnek, hogy aztán a földet éréskor kitűnő egyensúlyérzéküknek köszönhetően, pusztán egy pár síléccel a lábukon tökéletesen landoljanak. A távolság, amire ily módon képesek elugrani a legnagyobb sírepülősáncokon, elképesztő, a világrekordot jelenleg a szlovén Domen Prevc tartja 254.5 méterrel. Napjaink legnagyobb sztárja az olimpián is révbe érhet, a formája kimagasló, a 20 versenynek több mint a felét, 11-et ő nyerte meg a most zajló idényben. Jó néhány tél kellett neki, mire összeállt a mozgása, de 26 éves korára csak sikerült neki, így immár Négysáncverseny-bajnokként utazhatott el az ötkarikás játékokra. Annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy csak rajta múlik, hogy a február 9-i normál sáncot és az öt nappal későbbi nagysáncot is megnyeri-e, nem beszélve a két csapatversenyről, amiben Szlovénia szintén éremesélyes.

HÓDESZKA

NŐI FÉLCSŐ

Február 12., csütörtök, 19.30

A sportág egyik legnagyobb zsenije, Shaun White már nincs, így a snowboardos félcsőben most inkább a hölgyekre kell jobban odafigyelni. Chloe Kim ugyanúgy a harmadik olimpiai bajnoki címére hajt, mint amennyi White-nak összejött. A dél-koreai származású sportoló már az Egyesült Államokban született, édesapja alig 800 dollárral a zsebében kelt útra és kezdett új életet a tengerentúlon. Kim tehetsége nagyon hamar megmutatkozott, már 20 éves kora előtt olimpiai és világbajnok, X Games-győztes lett. 2018-ban Pjongcsangban alig 17 esztendősen a sportág történetének legfiatalabb női ötkarikás győztese lett. Shaun White után ő lett a második hódeszkás, aki tökéletes, 100 pontos menetet nyújtott, tavaly pedig első nőként sikerült neki az 1260 fokos, vagyis három és fél fordulatos ugrás. Olaszországban már a harmadik olimpiai bajnoki címéért csúszik be a félcsőbe úgy, hogy még mindig csak 25 esztendős!

MŰKORCSOLYA

NŐI VERSENY

Február 17., kedd, 18.45 (rövid program)

Február 19., csütörtök, 19.00 (kűr)

A férfiak már az ötfordulatos ugrásokat is egyre gyakrabban mutatják be, mi az esztétikája és az eleganciája miatt mégis a női versenyt ajánljuk a műkorcsolya olimpiai programjából. Ezúttal is látványos és izgalmas kűrökre van kilátás. Szakamoto Kaori a pekingi olimpián bronzérmes lett, majd sorozatban három világbajnokságot is megnyert, így a 25 éves japán számít a favoritnak. Kihívói között három amerikai, a csupán 20 évesen már vb-címvédőként a jégre csúszó Alysa Liu, a még nála is két évvel fiatalabb Isabeau Levito és a tavalyi Grand Prix-döntő győztese, Amber Glenn is ott van. A három és fél éves eltiltásuk után visszatérő, Milánóban semleges színekben induló oroszok közül a 18 éves Agyelija Petroszjan tehetségéről mindent elárul, hogy a mezőnyben egyedüliként ő tud négyfordulatosat ugrani. Az örmény származású fiatal a legutóbbi három orosz bajnokságot megnyerte, ami – ismerve az ottani erőviszonyokat – kis túlzással nehezebb, mint az olimpián sikeresnek lenni.

RÖVID PÁLYÁS

GYORSKORCSOLYA

FÉRFI VÁLTÓ

Február 16., hétfő, 12.06 (elődöntő)

Február 20., péntek, 21.30 (döntő)

A legintenzívebb, legpörgősebb sportága a téli olimpiának – csak 1988-tól része a programnak, de hamar egyértelművé vált, hogy hosszú ideig kiszoríthatatlan lesz belőle. A legutóbbi két olimpián új szintre került a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás, 2018-ban az utolsó pillanatig izgalmas futamban a magyar férfi váltó megszerezte hazánk történetének első téli ötkarikás aranyát. Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba négyese Milánóra teljesen kicserélődött, a Liu testvérek a pekingi olimpia után kínaiként folytatták a versenyzést. Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Moon Wonjun és Major Dominik nehéz örökséget vett át, már az is nagy szó, hogy a magyar férfi váltó ott lehet a világ nyolc legjobbja között. Ám ahogyan korábban annyiszor láthattuk, a jégen bármi megtörténhet!

GYORSKORCSOLYA

FÉRFI 1500 MÉTER

Február 19., csütörtök, 16.30

Az olimpia egyik legsikeresebb sportolója a 21 éves Jordan Stolz lehet, akihez az amerikaiak nagy reményeket fűznek. A fiatal versenyző az 500, az 1000 és az 1500 méteres távnak is favoritja, a szakértők szerint akár még a triplázásra is reális esélye lehet. Hétszeres világbajnokként, valamint a világkupa címvédőjeként és éllovasaként érkezik meg Milánóba. Dominanciájáról mindent elmond, hogy az előző télen sorozatban 22 győzelmet aratott. Ha minden a tervei szerint alakul, az olimpia 13. napján, 1500 méteren már azért állhat rajthoz, hogy örökre beírja a nevét a sportág történelemkönyvébe. Ugyanezen a távon szerzett bronzérmet a legutóbbi két téli ötkarikás játékokon Kim Minseok, aki 2024 óta már nem dél-koreai, hanem magyar színekben versenyez. Sajnos nem sikerült jól a felkészülése, de azért reménykedjünk benne, hogy a legjobb tíz közé bejut.

SÍAKROBATIKA

KROSSZ

Február 20., péntek, 12.00 (női)

Február 21., szombat, 12.00 (férfi)

Amíg az alpesi szakágban a sízők maximum párhuzamos óriás-műlesiklásban és műlesiklásban versenyeznek egymás ellen – de ott sem a szó szoros értelmében, hanem egymás mellett –, addig a síakrobatika krossz szakágában a test test elleni csaták igenis valósak! Egyszerre négy síző vág neki az éles kanyarokkal és ugratókkal nehezített pályának, a cél, hogy a három riválisod magad mögé utasítsd. A legkisebb hiba itt is megbosszulja magát, valamikor az összes riválist elsodorja a földre kerülő síző. Nemegyszer volt rá példa, hogy az utolsó, már leszakadó versenyző ölébe hullott a futamgyőzelem, mert a másik három résztvevő kiütötte egymást. Az olimpia utolsó hétvégéjének egyik leglátványosabb része lesz a krossz, amelyben a rangsoroló csúszás után négy kört kell sikerrel vennie annak, aki érmet szeretne a nyakába. A szám címvédői a svéd Sandra Näslund és a svájci Ryan Regez.

JÉGKORONG

FÉRFI DÖNTŐ

Február 22., vasárnap, 14.10

Vajon ki állítja meg a szupersztárokkal felálló Kanadát Milánóban? Az eltiltott orosz (és fehérorosz) válogatott biztosan nem, viszont az 1980-ban a sportág történetének egyik legnagyobb csodáját bemutató Egyesült Államoknak most a megszokottnál nagyobb esélye lehet rá. Az amerikaiak tavaly 65 év várakozás után megnyerték a világbajnokságot, ám a kanadaiak olyan gól- és pontgyárosokkal szelték át a „nagy vizet”, mint Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Brad Marchand vagy éppen a másodéves NHL-es, korábbi 1/1-esként draftolt Macklin Celebrini. Az európai nagy nemzeteknek reményt adhat, hogy ők játszanak a saját kontinensükön, a cseh David Pastrnák és a német Leon Draisaitl is felejthetetlen pillanatokkal készül megajándékozni a rajongóikat! Az olyan olimpiai jégkorongtornák, amikre az NHL-játékosok is eljöhetnek, mindig kimagasló színvonalúak. Reméljük, most sem lesz másként!

SÍLÖVÉSZET

TÖMEGRAJTOS VERSENYEK

Február 20., péntek, 14.15 (férfi)

Február 21., szombat, 14.15 (női)

A biatlon a sífutás és a lövészet izgalmait vegyítő sportág, amelyben egy-egy futamon belül rengetegszer változhatnak az erőviszonyok. Vannak olyan versenyszámok, amikben a sportolók egyenként indulnak (sprint és egyéni indításos), még ezeknél is látványosabb, amikor nemcsak az órával, hanem egymás ellen is csatáznak. Ilyen a sprintverseny sorrendje és időkülönbségei alapján induló üldözéses, illetve a tömegrajtos futam, amelyben a világ 30 legjobb sílövője egyszerre vág neki a nőknél 12.5, férfiaknál 15 kilométeres megméretésnek. Ahogyan a világeseményeken mindig, az olimpián is a tömegrajtossal zárul a program. A helyszín az 1600 méter magasan, a mesebeli havas táj kulisszái között található Antholz/Anterselva, ahol az olaszok a váltók mellett egyéniben is érmekben reménykednek. A férfiaknál a télen berobbanó Tommaso Giacomel, a nőknél két korábbi vk-győztes, Lisa Vittozzi és a hazai olimpiája után visszavonuló Dorothea Wierer is a klasszisok közé tartozik. Nem túlzás, mindkét nemnél van 10-10 olyan versenyző, akitől az aranyérem megnyerése nem lenne meglepetés. A világkupában két francia, Lou Jeanmonnot és Éric Perrot állt a legjobban január végén – kérdés, elbírják-e a terhet életük első olimpiáján.

BOB

FÉRFI NÉGYES

Február 21., szombat, 10.00 (1. futam) és 11.57 (2. futam)

Február 22., vasárnap, 10.00 (3. futam) és 12.15 (4. futam)

Jó hírünk van: a 2026-os téli olimpián is lesz jamaicai bobcsapat! Ha ez nem lenne elég, a telet nyomokban sem ismerő országok körül Trinidad és Tobago mellett Brazília is kvalifikált a négyes bobok négy futamból álló viadalára. Négy évvel ezelőtt Német­ország kettős győzelmet aratott, csak a harmadik számú bobját hat századmásodperccel megelőző Kanadán múlt, hogy a kettes bobhoz hasonlóan ne sajátítsa ki a teljes dobogót. A Pjongcsangban és Pekingben is duplázó 35 éves Francesco Friedrich ezúttal Felix Straub, Matthias Sommer és Alexander Schüller társaságában szeretne felállni a dobogó felső fokára.

