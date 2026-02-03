Félmillió forintos támogatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének

A futballklub két tagja, a csapatkapitány Böröczky Bálint, valamint Venczel Zoltán adta át az intézmény vezetőinek a klub felajánlását.

A Győr-Moson-Sopron vármegye I. osztályában szereplő együttes tavaly télen szervezett először adománygyűjtést, akkor a győri kórház gyermekosztálya részére.

A sikeres akció lendületét nem szerették volna megtörni, ezért ismét összefogtak egy jó ügy érdekében. A gyűjtéshez ezúttal nemcsak a klub tagjai, hanem szimpatizánsai is csatlakoztak.

