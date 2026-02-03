Nemzeti Sportrádió

Félmillió forintos támogatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének

2026.02.03. 21:59
Fotó: Mezőörs KSE
A Mezőörsi KSE tagjai és közössége 500 ezer forintot adományozott az Ujvári János Református Szeretetszolgálat égisze alatt működő Fogyatékosok Nappali Intézményének.

A futballklub két tagja, a csapatkapitány Böröczky Bálint, valamint Venczel Zoltán adta át az intézmény vezetőinek a klub felajánlását. 

A Győr-Moson-Sopron vármegye I. osztályában szereplő együttes tavaly télen szervezett először adománygyűjtést, akkor a győri kórház gyermekosztálya részére. 

A sikeres akció lendületét nem szerették volna megtörni, ezért ismét összefogtak egy jó ügy érdekében. A gyűjtéshez ezúttal nemcsak a klub tagjai, hanem szimpatizánsai is csatlakoztak.
 

 

