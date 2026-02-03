Futbóliáról a Magas-Tátrában

Mintegy ötszáz egyetemi hallgató vett részt azon a pódiumbeszélgetésen, amelynek témáját a magyar futball újjáépítése adta Szöllősi György új könyve, a Futbólia visszahódítása apropóján. A Nemzeti Sport főszerkesztőjének beszélgetőpartnere Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója volt.

„Az MCC-ben a sport jóval több, mint mozgás: közösséget épít, identitást formál és olyan hagyományos értékeket közvetít, amelyek ma is megszólítják a fiatalokat – áll az oktatási és tudományos központ beszámolójában a felvidéki Magas-Tátrában, Ótátrafüreden rendezett MCC Téli Táborról. – A második napi panelbeszélgetésen Szöllősi György arról beszélt: egy megkérdőjelezett világban a sport továbbra is olyan értékeket hordoz, mint a lelkesedés, a hazaszeretet, a kitartás és a teljesítmény.”

„Ma már egymás sarkát taposva igyekeznek a Puskás Arénába szelfizni a válogatott meccseken azok az ellenzéki politikusok, akik le akarták állíttatni a stadionépítéseket nyolc-tíz éve” – idézett közösségi felületén az egyetemistákkal folytatott beszélgetésből Szöllősi György, megemlítve, hogy a rendkívül értelmes és értékes hozzászólások, kérdések közül több továbbgondolásra érdemes és újabb kutatásokra ösztökéli.