Nemzeti Sportrádió

Futbóliáról a Magas-Tátrában

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.02.03. 22:28
null
Szöllősi György és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, illetve a Futbólia visszahódítása (Fotók: MCC)
Címkék
Gór-Nagy Miklós Szöllősi György NS-klub
A Mathias Corvinus Collegium hagyományos téli egyetemi táborába hívták meg lapunk főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt, hogy új könyve témájáról beszélgessen Gór-Nagy Miklóssal és a részt vevő fiatalokkal.

Mintegy ötszáz egyetemi hallgató vett részt azon a pódiumbeszélgetésen, amelynek témáját a magyar futball újjáépítése adta Szöllősi György új könyve, a Futbólia visszahódítása apropóján. A Nemzeti Sport főszerkesztőjének beszélgetőpartnere Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója volt.

 

„Az MCC-ben a sport jóval több, mint mozgás: közösséget épít, identitást formál és olyan hagyományos értékeket közvetít, amelyek ma is megszólítják a fiatalokat – áll az oktatási és tudományos központ beszámolójában a felvidéki Magas-Tátrában, Ótátrafüreden rendezett MCC Téli Táborról. – A második napi panelbeszélgetésen Szöllősi György arról beszélt: egy megkérdőjelezett világban a sport továbbra is olyan értékeket hordoz, mint a lelkesedés, a hazaszeretet, a kitartás és a teljesítmény.”

„Ma már egymás sarkát taposva igyekeznek a Puskás Arénába szelfizni a válogatott meccseken azok az ellenzéki politikusok, akik le akarták állíttatni a stadionépítéseket nyolc-tíz éve” – idézett közösségi felületén az egyetemistákkal folytatott beszélgetésből Szöllősi György, megemlítve, hogy a rendkívül értelmes és értékes hozzászólások, kérdések közül több továbbgondolásra érdemes és újabb kutatásokra ösztökéli.

Zsúfolt széksorok előtt beszélgetett Szöllősi György NS-főszerkesztő és Gór-Nagy Miklós, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója

 

 

Gór-Nagy Miklós Szöllősi György NS-klub
Legfrissebb hírek

Félmillió forintos támogatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének

Minden más foci
2 órája

NS-átadás: Korondon célba ért a Sportgála jótékonysága

Birkózás
2026.01.27. 09:31

NS-látogatás: gimnazisták próbálhatták ki a lapkészítést

Egyéb egyéni
2026.01.26. 21:34

„Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik” – szakértők beszéltek a Futbólia visszahódításáról

Minden más foci
2026.01.23. 10:04

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

Magyar válogatott
2026.01.22. 15:56

„A következő években sok örömet szerez nekünk a magyar futball”

Magyar válogatott
2025.12.14. 16:50

Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Magyar válogatott
2025.11.25. 14:39

Indiában is nyitnának a magyar kajak-kenu sikerek és szaktudás iránt

Egyéb egyéni
2025.11.24. 14:37
Ezek is érdekelhetik