Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

A másodosztályú Reims jutott elsőként be a labdarúgó Francia Kupa negyeddöntőjébe, majd a Marseille is biztosította a helyét a legjobb nyolc között – mindkét csapat 3–0-s győzelmet aratott hazai pályán.

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0

Olympique Marseille–Rennes 3–0 Szerdán játsszák

20.30: Lorient–Paris FC

20.30: Lyon–Laval (II.)

20.30: Nice–Montpellier (II.)

20.30: Toulouse–Amiens (II.)

21.00: Troyes (II.)–Lens

Csütörtökön játsszák

21.00: Strasbourg–Monaco