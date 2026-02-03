Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában
A másodosztályú Reims jutott elsőként be a labdarúgó Francia Kupa negyeddöntőjébe, majd a Marseille is biztosította a helyét a legjobb nyolc között – mindkét csapat 3–0-s győzelmet aratott hazai pályán.
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0
Olympique Marseille–Rennes 3–0
Szerdán játsszák
20.30: Lorient–Paris FC
20.30: Lyon–Laval (II.)
20.30: Nice–Montpellier (II.)
20.30: Toulouse–Amiens (II.)
21.00: Troyes (II.)–Lens
Csütörtökön játsszák
21.00: Strasbourg–Monaco
