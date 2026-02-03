Nemzeti Sportrádió

Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

V. B.V. B.
2026.02.03. 23:07
Ott van a nyolc között a Marseille (Fotó: AFP)
A másodosztályú Reims jutott elsőként be a labdarúgó Francia Kupa negyeddöntőjébe, majd a Marseille is biztosította a helyét a legjobb nyolc között – mindkét csapat 3–0-s győzelmet aratott hazai pályán.

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0
Olympique Marseille–Rennes 3–0

Szerdán játsszák
20.30: Lorient–Paris FC
20.30: Lyon–Laval (II.)
20.30: Nice–Montpellier (II.)
20.30: Toulouse–Amiens (II.)
21.00: Troyes (II.)–Lens
Csütörtökön játsszák
21.00: Strasbourg–Monaco

 

