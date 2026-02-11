A Tottenham ajánlatára mondott nemet Gulácsi Péter – sajtóhír

A közelmúltban a lipcsei csapat mindhárom kapusa, Gulácsi Péter (2027-ig), Maarten Vandevoordt (2030-ig) és Leopold Zingerle (2028-ig) szerződést hosszabbított.

Annak ellenére is maradt a kapus trió, hogy Gulácsit januárban egy igen csábító ajánlattal kereste meg a Tottenham Hotspur. Az angol klub fel is vette a kapcsolatot a magyar labdarúgó menedzserével, Hasan Cetinkayával.

A Spurs nagyszerű ajánlatot tett Gulácsiért, ami a kettő plusz egy opcionális év mellett a lipcsei körülményekhez képest jelentős fizetésemelést is tartalmazott volna. A szerződés a klub részéről duplán jó fogásnak kecsegtetett, hiszen Gulácsi a Liverpoolban eltöltött éveinek köszönhetően megfelelt volna a liga szabályzatának, miszerint bizonyos számú, 21 év feletti játékost kell tartalmaznia a keretnek, akik Angliában nevelkedtek huzamosabb ideig.

Guglielmo Vicariót (akinek távozásáról számos hír szól mostanában) sok kritika éri a teljesítményével kapcsolatban, leginkább a magas labdák hatástalanítását kifogásolják a játékában. Csapatának sem úgy alakul az idény egyelőre ahogy azt tervezték, menedzserüket, Thomas Frankot pedig éppen szerdán menesztette a klub.

Gulácsi Péternek álmai közt mindig ott szerepelt a Premier League, ám annak ellenére sem fogadta el az ajánlatot, hogy Lipcsében a közeljövőben tervezik beépíteni az egyesület fiatal kapusát, Maarten Vandevoordtot.

Az RB Leipzig ma (szerda) este 20.45-kor a Német Kupa negyeddöntőjében lép pályára a Bayern München vendégeként, ahol a Bild információi szerint Maarten Vandevoordt fogja védeni a lipcseiek kapuját.