Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

2026.02.11. 11:25
Tóth kedden este először kezdett, 58 percet játszott (Fotó: Getty Images)
A Spíler TV-nek adott nyilatkozatában a magyar középpályás elárulta, melyik poszton számít rá az edző, milyen utasításokat kapott a szakembertől a keddi mérkőzés előtt, amelyen először lépett kezdőként pályára új csapatában, és az is kiderült, milyen becenevet kapott a sok Alex mellett a csapattársaktól.

Tóth Alex számára emlékezetes marad az Everton elleni idegenbeli mérkőzés: a Bournemouth 2–1-re győzött, a magyar középpályás pedig pályafutása során először kapott helyet a kezdőcsapatban a Premier League-ben. A januárban Angliába szerződő játékos nemcsak a fontos három pontnak, hanem a vezetőedző bizalmának is örülhetett.

„Nagyon örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett. Tényleg jó nap volt ez a csapatnak” – fogalmazott a találkozó után lapunk helyszíni tudósítójának Gyenge Balázsnak, s kitért arra is, mennyiben kapott először kezdőként más utasításokat Andoni Iraolától, mint korábban csereként pályára lépve.

Nagyjából hasonló szerepkörben álltam be akkor is, csak egy meccs másik szakaszában. Most az elején jóval nyitottabb volt a játék, így kicsit másképp jöhetett ki a lépés. Személy szerint én is más feladatot kaptam, más utasításokkal küldött Iraola a pályára, mert más időtartamban voltam a pályán, mint korábban. Azt kérte, játsszak bátran a labdával, csináljam, amit tudok, hiszen azért vagyok itt. Labda nélküli játékot illetően pedig megvolt a taktikánk, készültünk rá, hogy támadunk majd le, ezeket próbáltam betartani” – árulta el a Bournemouth középpályása. 

Tóth Alex arra is kitért, hogy a középpálya melyik posztján számít majd rá leginkább a spanyol szakvezető.

Amikor idekerültem, beszéltünk róla, hogy a középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok, és nekem igazából nem számít, hogy melyik poszton, csak a pályán legyek. Amelyiken éppen bízik bennem a mester, én ott próbálom a száz százalékot nyújtani” – mondta a kilencszeres magyar válogatott középpályás.

Angol labdarúgás
13 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Már nem hibátlan Carrickkel az MU; a Chelsea kétgólos előnyt bukott el otthon, míg a Newcastle nyert a tovább botladozó Spurs vendégeként.

 

 

Ezek is érdekelhetik