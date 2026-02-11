Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Thomas Frank utolsó bajnoki mérkőzése kedden volt a Tottenham Hotspur kispadján, amikor csapata hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a Newcastle Unitedtől.

Az 52 éves dán szakember úgy távozik az észak-londoni klubtól, hogy a csapat jelenleg a 16. helyen áll a Premier League tabelláján. A Spurs gyenge sorozatban van a bajnokságban: legutóbbi nyolc mérkőzésén egyetlen győzelmet sem aratott, az elmúlt 17 PL-összecsapásából pedig mindössze kettőt nyert meg. A londoni gárda alig öt ponttal előzi meg a kiesőzónát, ami komoly aggodalomra adhat okot a klub vezetőségének.



A nemzetközi porondon ugyanakkor sikeresebben szerepelt a csapat az ő irányítása alatt: a Tottenham a Bajnokok Ligája alapszakaszában a negyedik helyen végzett, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

A Spurs a közleményében nem tért ki arra, hogy ki veheti át Frank helyét a kispadon.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)