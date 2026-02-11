Nemzeti Sportrádió

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.11. 11:15
null
Thomas Frank sem vált be a Tottenham Hotspurnél... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Thomas Frank vezetőedző Tottenham Hotspur menesztés Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotpur szerdán menesztette Thomas Frank vezetőedzőt – értesült róla a megbízható The Athletic néhány perccel a klub hivatalos bejelentése előtt.

Thomas Frank utolsó bajnoki mérkőzése kedden volt a Tottenham Hotspur kispadján, amikor csapata hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a Newcastle Unitedtől.

Az 52 éves dán szakember úgy távozik az észak-londoni klubtól, hogy a csapat jelenleg a 16. helyen áll a Premier League tabelláján. A Spurs gyenge sorozatban van a bajnokságban: legutóbbi nyolc mérkőzésén egyetlen győzelmet sem aratott, az elmúlt 17 PL-összecsapásából pedig mindössze kettőt nyert meg. A londoni gárda alig öt ponttal előzi meg a kiesőzónát, ami komoly aggodalomra adhat okot a klub vezetőségének.


A nemzetközi porondon ugyanakkor sikeresebben szerepelt a csapat az ő irányítása alatt: a Tottenham a Bajnokok Ligája alapszakaszában a negyedik helyen végzett, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

A Spurs a közleményében nem tért ki arra, hogy ki veheti át Frank helyét a kispadon.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–K  GkP
  1. Arsenal25175349–17+3256
  2. Manchester City25155551–24+2750
  3. Aston Villa25145636–27+947
  4. Manchester United26129547–37+1045
  5. Chelsea26128647–30+1744
  6. Liverpool25116840–35+539
  7. Brentford251231039–34+539
  8. Fulham251141035–35037
  9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2599727–29–236
12. Everton26971027–30–334
13. Crystal Palace2588926–29–332
14. Brighton25710834–33+131
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest25751325–38–1326
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley25361625–49–2415
20. Wolverhampton25151916–48–328

 

 

Thomas Frank vezetőedző Tottenham Hotspur menesztés Premier League
Legfrissebb hírek

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
1 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
13 órája

„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

Angol labdarúgás
23 órája

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:00

Szoboszlaié a forduló gólja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2026.02.09. 14:40

Szoboszlait egy meccsre tiltották el a City elleni kiállítása után – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.02.09. 13:03

Arbeloát megviseli a munka a Real Madridnál? Szemmel látható a fogyása és a kimerültsége

Spanyol labdarúgás
2026.02.09. 12:35

„Igazi műalkotás!” – a 75-szörös angol válogatott kapus Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

Angol labdarúgás
2026.02.09. 10:34
Ezek is érdekelhetik