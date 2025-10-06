Guardiola mérföldkőhöz érkezett a Brentford legyőzése után

Erling Haaland találatával győzte le a Manchester City a Brentfordot, és Pep Guardiola vezetőedző számára ez egy különleges jubileum volt, ugyanis a 250. győzelmét ünnepelhette a Premier League-ben.
A katalán szakember jutott el a leggyorsabban eddig a győzelemszámig, hiszen ez a 349. mérkőzése volt a PL-ben. Sir Alex Fergusonnak 404, Arsene Wengernek 423, David Moyesnak pedig 645 bajnokira volt szüksége, hogy 250 győzelmet érjen el.
„Megtiszteltetés mellettük állni, megvendégelem őket egy finom vacsorával” – mondta Guardiola. – „Nagy öröm, hogy a Premier League-történelem részese lehetek, most pedig előre a következő 250-ért!”
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Manchester City 0–1 (Haaland 9.)
Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)
Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)
Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)
Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)
Szombaton játszották
Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14–3
|+11
|16
|2. Liverpool
|7
|5
|–
|2
|13–9
|+4
|15
|3. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|4. Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11–8
|+3
|14
|5. Manchester City
|7
|4
|1
|2
|15–6
|+9
|13
|6. Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|9–5
|+4
|12
|7. Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13–9
|+4
|11
|8. Everton
|7
|3
|2
|2
|9–7
|+2
|11
|9. Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7–6
|+1
|11
|10. Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9–11
|–2
|10
|11. Newcastle
|7
|2
|3
|2
|6–5
|+1
|9
|12. Brighton & Hove Albion
|7
|2
|3
|2
|10–10
|0
|9
|13. Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6–7
|–1
|9
|14. Fulham
|7
|2
|2
|3
|8–11
|–3
|8
|15. Leeds United
|7
|2
|2
|3
|7–11
|–4
|8
|16. Brentford
|7
|2
|1
|4
|9–12
|–3
|7
|17. Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5–12
|–7
|5
|18. Burnley
|7
|1
|1
|5
|7–15
|–8
|4
|19. West Ham
|7
|1
|1
|5
|6–16
|–10
|4
|20. Wolverhampton
|7
|–
|2
|5
|5–14
|–9
|2