Nemzeti Sportrádió

Guardiola mérföldkőhöz érkezett a Brentford legyőzése után

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 10:03
Guardiola 349 mérkőzés alatt jutott el 250 győzelemig, a Brentford elleni találatot Erling Haaland (jobbra) szerezte (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Premier League Manchester City
A Manchester City 1–0-s győzelmet aratott a Brentford vendégeként a Premier League 7. fordulójában.
Angol labdarúgás
16 órája

Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

Kihasználta a Liverpool újabb vereségét a Manchester City, amely viszont így is csak 5. a Premier League tabelláján.

Erling Haaland találatával győzte le a Manchester City a Brentfordot, és Pep Guardiola vezetőedző számára ez egy különleges jubileum volt, ugyanis a 250. győzelmét ünnepelhette a Premier League-ben.

A katalán szakember jutott el a leggyorsabban eddig a győzelemszámig, hiszen ez a 349. mérkőzése volt a PL-ben. Sir Alex Fergusonnak 404, Arsene Wengernek 423, David Moyesnak pedig 645 bajnokira volt szüksége, hogy 250 győzelmet érjen el.

Megtiszteltetés mellettük állni, megvendégelem őket egy finom vacsorával” – mondta Guardiola. – „Nagy öröm, hogy a Premier League-történelem részese lehetek, most pedig előre a következő 250-ért!”

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Manchester City 0–1 (Haaland 9.)
Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)
Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)
Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)
Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)

Szombaton játszották
Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal751114–3+1116
2. Liverpool75213–9+415
3. Tottenham742113–5+814
4. Bournemouth742111–8+314
5. Manchester City741215–6+913
6. Crystal Palace73319–5+412
7. Chelsea732213–9+411
8. Everton73229–7+211
9. Sunderland73227–6+111
10. Manchester United73139–11–210
11. Newcastle72326–5+19
12. Brighton & Hove Albion723210–1009
13. Aston Villa72326–7–19
14. Fulham72238–11–38
15. Leeds United72237–11–48
16. Brentford72149–12–37
17. Nottingham Forest71245–12–75
18. Burnley71157–15–84
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton7255–14–92

 

Pep Guardiola Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

Angol labdarúgás
16 órája

Újra betalált a Newcastle 75 millió eurós igazolása; Grealish a 93. percben fordított

Angol labdarúgás
18 órája

Videó: különleges kihívást teljesített Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:01

A mi kutyánk kölyke – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.10.04. 23:43

Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez, Szoboszlai és Isak sem élt vele

Angol labdarúgás
2025.10.04. 22:47

Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.10.04. 20:37

Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

Angol labdarúgás
2025.10.04. 17:59

Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

Angol labdarúgás
2025.10.04. 15:31
Ezek is érdekelhetik