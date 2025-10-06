Guardiola mérföldkőhöz érkezett a Brentford legyőzése után

Erling Haaland találatával győzte le a Manchester City a Brentfordot, és Pep Guardiola vezetőedző számára ez egy különleges jubileum volt, ugyanis a 250. győzelmét ünnepelhette a Premier League-ben.

A katalán szakember jutott el a leggyorsabban eddig a győzelemszámig, hiszen ez a 349. mérkőzése volt a PL-ben. Sir Alex Fergusonnak 404, Arsene Wengernek 423, David Moyesnak pedig 645 bajnokira volt szüksége, hogy 250 győzelmet érjen el.

„Megtiszteltetés mellettük állni, megvendégelem őket egy finom vacsorával” – mondta Guardiola. – „Nagy öröm, hogy a Premier League-történelem részese lehetek, most pedig előre a következő 250-ért!”

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brentford–Manchester City 0–1 (Haaland 9.)

Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)

Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)

Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)

Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)

Szombaton játszották

Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)

Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)

Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)

Pénteken játszották

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)