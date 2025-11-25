Nemzeti Sportrádió

Futsal: ikszelt Berettyóújfaluban az előző három idény BL-győztese

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 20:25
null
Nem tudott nyerni Berettyóújfaluban a futsal Bajnokok Ligája legutóbbi három kiírásának győztese, a Palma Futsal (Fotó: Illes Balears Palma Futsal/Fb)
Címkék
Palma Futsal futsal BL futsal Bajnokok Ligája
Berettyóújfaluban lépett pályára a futsal Bajnokok Ligája legutóbbi három idényének győztese, a spanyol Palma Futsal, amely kisebb meglepetésre 2–2-es döntetlenre végzett az ukrán HIT Kijevvel a nyolcaddöntő első mérkőzésén.

Az A-ligában a 2. csoportot százszázalékos mérleggel megnyerő spanyol Palma Futsal a B-liga 8. csoportjában szintén három sikerrel záró ukrán HIT Kijevvel csapott össze a nyolcaddöntőben. Az odavágónak Berettyóújfalu adott otthont.

A mérkőzést az esélyesebb és brazil légiósok garmadáját alkalmazó Palma kezdte jobban és a 6. percben Charuto révén a vezetést is megszerezte, ám a pályaválasztó ukrán csapat már a 16. percre megfordította a meccset, s onnantól kifejezetten sokáig tartotta előnyét – megtartani mégsem tudta azt.

A második félidőben, a 37. percben ugyanis büntetőhöz jutott a spanyol csapat, amit Fabinho értékesített, így döntetlenről várják a felek a december 5-i, spanyolországi visszavágót.

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Berettyóújfalu: HIT Kijev (ukrán)–Palma Futsal (spanyol) 2–2

 

Palma Futsal futsal BL futsal Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Futsal BL-selejtező: második lett a csoportjában, így nem jutott tovább a Veszprém

Minden más foci
2025.08.29. 22:30

Második meccsét is megnyerte a Veszprém a futsal BL selejtezőjében

Bajnokok Ligája
2025.08.27. 19:23

A Veszprém kiütötte a Boltont a futsal Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2025.08.26. 19:42

Futsal BL: Görögországba utazik a Veszprém az előselejtezőben

Labdarúgó NB I
2025.07.03. 19:28

Futsal: súlyos vereséget szenvedett a Haladás a BL-ben

Bajnokok Ligája
2024.10.25. 13:46

A Sporting is legyőzte a Haladást a futsal Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2024.10.23. 16:17

A kazah csapat braziljai elintézték a Haladást a futsal Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2024.10.22. 18:50

Futsal BL: két kazah ellenfelet is kapott a Haladás

Minden más foci
2024.07.05. 15:20
Ezek is érdekelhetik