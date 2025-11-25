Futsal: ikszelt Berettyóújfaluban az előző három idény BL-győztese

Az A-ligában a 2. csoportot százszázalékos mérleggel megnyerő spanyol Palma Futsal a B-liga 8. csoportjában szintén három sikerrel záró ukrán HIT Kijevvel csapott össze a nyolcaddöntőben. Az odavágónak Berettyóújfalu adott otthont.

A mérkőzést az esélyesebb és brazil légiósok garmadáját alkalmazó Palma kezdte jobban és a 6. percben Charuto révén a vezetést is megszerezte, ám a pályaválasztó ukrán csapat már a 16. percre megfordította a meccset, s onnantól kifejezetten sokáig tartotta előnyét – megtartani mégsem tudta azt.

A második félidőben, a 37. percben ugyanis büntetőhöz jutott a spanyol csapat, amit Fabinho értékesített, így döntetlenről várják a felek a december 5-i, spanyolországi visszavágót.

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Berettyóújfalu: HIT Kijev (ukrán)–Palma Futsal (spanyol) 2–2