Thierry Henry Wirtzről: Itt nem elég csak futni…

2025.11.25. 14:06
Florian Wirtznek egyelőre nem ízlik az angol bajnokság (Fotó: Getty Images)
Nem tett lakatot a szájára Florian Wirtz liverpooli teljesítményével kapcsolatban Thierry Henry, aki kerek perec kijelentette: a két bajnokság színvonala közti különbség miatt az, hogy valaki a Bundesligában a legjobbak között van, korántsem garancia arra, hogy a Premier League-ben is megállja a helyét.

Nem vállalunk túl nagy kockázatot azzal, ha kijelentjük: Florian Wirtz eddig nem szolgálta meg csillagászati vételárát a Liverpoolnál. A Bayer Leverkusentől a nyáron 125 millió euróért érkezett németnek eddigi 16 mérkőzésén mindössze három gólpasszra futotta, ami a rá költött pénzhez képest édeskevés. Így látja ezt a franciák egykori világbajnoka, az Arsenal-legenda Thierry Henry is, aki az is tudni véli, a Bundesliga-produkciója alapján az egekig magasztalt Wirtz miért nem teljesít a tőle elvárt szinten a Premier League-ben.

„Sosem könnyű megérkezni egy csapathoz és egyből jól teljesíteni, ezt jól mutatja Florian Wirtz esete a Liverpoolnál. Lehet, hogy ez csak az én véleményem, de bennem mindig kérdések merülnek fel, ha valaki a német bajnokságból jön. Nem azt állítom, hogy máshol nem képesek jól teljesíteni, csak annyit mondok, hogy ott a mezőny nem annyira kiegyensúlyozott, mint Angliában. Ha Németországban jól tudsz futni, lesz egy csomó gólhelyzeted, gólod, gólpasszod. A Premier League-ben viszont mindig futnak veled, úgy pedig nem könnyű villogni” – idézi Henryt a Liverpool Echo.

 

