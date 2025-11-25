Magabiztosan nyert az FTC az UVSE ellen a női vízilabda ob I rangadóján

A derbi női pólóban is derbi – az idény első UVSE–FTC rangadóját rendezték meg a női vízilabda ob I-ben a Hajós uszodában, a kilencedik forduló nyitányán kedden este. Az elmúlt két idényben a Magyar Kupában az UVSE-nek állt a zászló, ahogy a 2023–2024-es bajnokságot is a lilák nyerték meg a zöld-fehérek előtt, a legutóbbi pontvadászatban azonban már fordult a kocka.

Golopencza Szonja két védésével indult a mérkőzés, de aztán Gurisatti Gréta megszerezte a vezetést az FTC-nek. Beatriz Ortiz büntetőt értékesített, Hajdú Kata szépítése után az első hazai ötméterest Faragó Kamilla a bal kapufára lőtte. Vályi Vanda a felvonás végén a rosszkéz-oldalról remekül passzolt centerbe Noa de Vriesnek, aki két védő szorításából is betalált.

A második negyedben az UVSE védekezése feljavult – Golopencza Szonját többször egy mezőnyjátékos is megtámogatta a kapuban, számos vendéglövést vagy a kapus, vagy a beállós, vagy a blokk hatástalanított. Viszont az FTC alig engedte közel az ellenfelet a kapuhoz. A távoli lövésekre vállalkozó Hajdú Kata egyszer újból betalált, de összességében kevés lehetősége volt a hazaiaknak, a lövések vagy elkerülték a kaput, vagy Neszmély Boglárka hárított. Farkas Tamara és Vályi góljaival az FTC növelte előnyét a nagyszünetig.

A harmadik felvonás elején a bal fához felúszó Aubéli Tekla labdát kapott a kapásszélről, de mellépaskolt – a kimaradt ziccert azonnal megbüntette emberelőnyből a túloldalon üresen maradó Vályi. Az UVSE két ötméterest is belőtt Mácsai Eszter, majd Tiba Panna révén, Peresztegi-Nagy Kinga kihasznált egy emberelőnyt, de zöld-fehér részről Vályi és a korábbi csapata ellen először játszó Keszthelyi Rita is, majd Eleftheria Plevritutól is lőtt egy akciógólt.

A negyed végén Faragó szépen tekerte el a labdát Neszmély mellett, feljött mínusz háromra az UVSE a záró szakasz előtt, de annak kezdetén két gyors Ortiz-góllal már öttel vezetett Matajsz Márk csapata. Ugyan Hajdú harmadszor is gólt lőtt, Golopencza Szonja ötméterest hárított, de amikor Mácsai a második büntetőjét már kihagyta, elfogytak Benczur Márton együttesének esélyei. Eleftheria Plevritu 27 másodperccel a vége előtt kialakította a 12–7-es FTC-sikert jelentő végeredményt.

„Remek érzés egy ilyen jó UVSE-t legyőzni öt góllal, végig kézben tartottuk a mérkőzést, nem szórtuk el az összeszedett előnyt, fegyelmezettek voltunk – mondta Matajsz Márk az M4 Sportnak a találkozó után. – A védekezést mindenképpen kiemelném, élén Neszmély Bogival, rengeteg blokk volt, segítették egymást a játékosok egy kemény fizikai csatában.”

Benczur Márton úgy fogalmazott, olyan védekezést választott a csapata, amely hatékonyan működik, de „amíg tíz nagy helyzetet kihagyunk, a rossz passzainkat pedig huszonötig számoltam, addig nehéz körülményekről, taktikáról beszélni. Pontosabbnak kell lennünk. De nagyon büszke vagyok a lányokra, világválogatott ellen játszottunk, ahogy egy kicsit nem figyeltünk, gólokkal büntettek. Szeretnénk tavaszra odáig eljutni, hogy ilyen jó csapatoknak méltó ellenfelei legyünk, megérdemelten nyert a Ferencváros.”

NŐI VÍZILABDA OB I

9. FORDULÓ

UVSE Helia-D–FTC-Telekom 7–12 (1–3, 1–2, 4–4, 1–3)

G: Hajdú K. 3, Faragó K., Mácsai, Peresztegi-Nagy, Tiba, ill. Ortiz, Vályi 3-3, Plevritu 2, De Vries, Farkas T., Gurisatti, Keszthelyi R.

Az állás: 1. FTC 27 pont (9 mérkőzés), 2. UVSE 24 (9), 3. BVSC 16 (8), 4. Dunaújváros 15 (8), 5. Eger 14 (8), 6. Győr 9 (8), 7. III. Kerület 6 (92–137, 8), 8. Szentes (66–112, 8), 9. Szeged (67–116, 8), 10. KSI 0 (8)