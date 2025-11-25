Csak kettővel verte meg a Benficát, nem juthat tovább a csoportból az FTC a férfi kézi El-ben

Tizennégy góllal kellett volna győznie a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának a Benfica ellen az Európa-liga ötödik csoportfordulójában, hogy az egymás elleni eredménnyel még esélye maradjon a továbbjutásra, ami, valljuk meg, a kinti hatalmas zakó után nem tűnt reális célkitűzésnek. A győzelem viszont igen, Pásztor István csapata láthatóan ezzel a céllal, felszabadultan is lépett pályára Érden, de meg is tehette, mert veszítenivalója nem volt.

Remekül kezdett a Fradi, három góllal is vezetett a meccs első szakaszában, de tízpercnyi játék után fej fej mellett haladt a két gárda. Remekül játszott a két átlövő, a jobb oldalon Ancsin Gábor hatszor, a bal oldalon Nagy Bence négyszer talált be az első harminc percben, ami kiegészült a kapuban Borbély Ádám szenzációs teljesítményével, aki 24 lövésből kereken tízet védett a szünetig.

A kérdés csak az volt, a hazai zöld-fehérek tudják-e tartani a tempót a folytatásban, hiszen éppen Lisszabonban egy jó első félidő után teljes összeestek támadásban és védekezésben is. Ezúttal viszon egyáltalán nem! A második félidőben főszereplővé lépett elő a két Győri, a mezőnyben a friss apuka, Mátyás hét lövésből hét gólt rámolt be, minden megmozdulása veszélyes volt, Kristóf pedig remekül állt be a kapuba, fontos pillanatokban védett, és 15-ből hat lövés akadt el benne.

A hazaiak nem engedték, hogy a vendégek elszakadjanak, sőt, mintha a meccs végére bele is erősítettek volna, két és fél perccel a vége előtt Kovacsics Péter gólja után hárommal vezetett a Fradi, és ekkor már karnyújtásnyira került a győzelem. A portugálok ekkor a hét a hat elleni támadójátékhoz nyúltak, amiben különösen jók, de ezúttal nem jött be.

A Fradi-védelem nagyon feszes maradt az utolsó vendégtámadásnál is, de valamiért az ellenfél sem akarta erőltetni a gólszerzést, és a kaputól távol passzolhatott, ráadásul Edijeso Quaresma a kapufát találta el, így biztossá vált a győzelem, a Fradi hazai pályán 33–31-re győzött a Benfica ellen utolsó hazai Európa-liga-meccsén az idényben, de ha a továbbjutás el is úszott, Pásztor István csapata stílusosan búcsúzott a sorozattól. Az FTC-nek még egy csoportmeccse van hátra, a svéd Karlskrona otthonában lép pályára december 2-án.

A csoport másik mérkőzésén a Sipos Adriánt, Bartucz Lászlót és Palasics Kristófot foglalkoztató német Melsungen kiélezett, gólzáporos csatában győzött 35–34-re a Karlskrona ellen, így továbbra is százszázalékos. A svédek elleni mérkőzésen a három magyar légiós közül ezúttal csak Palasics volt meccskeretben, aki három lövésből egyet védett.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. forduló, E-csoport

FTC-Green Collect–Benfica (portugál) 33–31 (13–14)

Érd, 400 néző. V: Peretz, Schwartz (izraeliek)

FTC: BORBÉLY – Csörgő 2, ANCSIN G. 8, Karai, DEBRECZENI 3, NAGY BENCE 8 (1), Juhász Á. Csere: GYŐRI K. (kapus), Bujdosó 3, Füzi, Koller, Csanálosi, GYŐRI M. 7, Kovacsics 2. Edző: Pásztor István

BENFICA: R. da Rosa – HEDBERG 4, Oliveras 1, Korchi 1, Moreno 1, TABOADA 9, Valencia 3. Csere: G. Cavalcanti 3, Sánchez-Migallón 3 (2), BARBEITO 3, Borges 2, F. Silva 1 (1), Quaresma. Edző: Jesus Fernandez

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–2. 14. p.: 6–7. 22. p.: 10–8. 26. p.: 10–12. 35. p.: 18–18. 41. p: 23–21. 50. p.: 26–27. 54. p.: 30–30. Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Az őszi formánk hagyott kívánnivalót maga után, de ezúttal magas minőségben, taktikusan és koncentráltan kézilabdáztunk a Benfica ellen, visszaköszönt, hogy a hét a hatot is sokat gyakoroltuk, és azokat a helyzeteket játszottuk meg, amelyeket megbeszéltünk. Arra is biztattam a srácokat, hogy próbálkozzanak bátran kintről, mert a portugálok védekezése egy idő után ellaposodik, a kapusra és a sáncra bízza a távoli lövéseket. Mindenkiben dolgozott az elmúlt időszak sikertelensége, és mindenki beleállt abba a részfeladatba, amire szükség volt.

A csoport másik mérkőzésén: MT Melsungen (német)–Karlskrona (svéd) 35–34