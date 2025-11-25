Nemzeti Sportrádió

Újabb dán kézilabdázó igazolhat az FTC-hez

2025.11.25. 20:58
Michala Möller (Fotó: AFP)
Újabb légióssal bővülhet a női kézilabda NB I-ben szereplő FTC-Rail Cargo Hungaria, amely a handballtransfer.dk értesülései szerint Jesper Jensen előző csapatától, a dán Esbjergtől szerezné meg Michala Möllert.

Mint ismert, az FTC a napokban három légióst is szerződtetett, hiszen a dán válogatott kapus, Anna Kristensen az Esbjergtől, a szlovén balátlövő, Elizabeth Omoregie a CSM Bucuresti-től, a spanyol beálló, Lysa Tchaptchet pedig az Odensétől igazolt a IX. kerületiekhez.

A dán sajtó értesülései szerint Jesper Jensenék újabb dán játékost szerződtethetnek, ugyanis a handballtransfer.dk információi szerint Michala Möller is elhagyja az Esbjerget és a magyar fővárosban folytatja pályafutását a következő idénytől. A 25 éves, irányítóként és jobbátlövőként is bevethető Möller az Aalborgnál kezdte pályafutását, de a profik között már az Ikast színeiben mutatkozott be, s bajnoki ezüstérmes, illetve Dán Kupa-győztes volt a csapattal, amit 2021-ben az Esbjerg kedvéért hagyott el. Utóbbi klubbal még sikeresebb volt, hiszen a dán bajnokságot és a Dán Kupát is két-két alkalommal nyerte meg, míg a Bajnokok Ligájában bronzérmet szerzett.

A portál megjegyzi, ha a pletyka beigazolódik, Möller az FTC harmadik dán játékosa lehet a másik új szerzemény, Anna Kristensen és Mette Tranborg mellett.

 

