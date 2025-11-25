Férfi röplabda Magyar Kupa: utolsóként a MÁV Előre is bejutott a negyeddöntőbe
Korábban a Pénzügyőr és a Kecskemét szintén alacsonyabb osztályú riválissal szemben jutott tovább, a többi párharcban ugyanakkor extraligás együttesek találkoztak, és oda-visszavágós párharcban vívták ki a nyolc közé kerülést.
Ezek közül a legszorosabb a TFSE és a Dág csatája volt, ahol a dágiak az első meccsen egy, a második két szettet is nyerni tudtak, rajtuk kívül csak a Dunaújváros és a Szeged ért el részsikert a DEAC, illetve a MAFC ellen. A Kaposvár a MEAFC-ot, a legutóbb ezüstérmes Kazincbarcika pedig a Szolnokot búcsúztatta játszmaveszteség nélkül.
A már szerdán kezdődő negyeddöntőkben a Kaposvár a Kecskeméttel, a MAFC a Pénzügyőrrel, a Kazincbarcika a DEAC-cal, míg a MÁV Előre a TFSE-vel találkozik - utóbbi párharcnak egyelőre nincs időpontja.
A négyes döntő a dr. Koltai Jenő Sportközpontban lesz január 30–31-én.
A negyeddöntő menetrendje
Szerda
18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC
December 2.
20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár
December 9.
20.00: MAFC–Prestige Fitness PSE
December 11.
19.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika
December 22.
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–DEAC
December 23.
18.00: Prestige Fitness PSE–MAFC
A MÁV Előre Foxconn–TFSE párharc időpontjai még nem ismertek.
(MTI)