Az észak-londoni derbi triplázó hőse, aki máris a szurkolók szívébe lopta magát – bemutatjuk Eberechi Ezét

Eberechi Eze nyáron a vételárával, valamint az átigazolását övező huzavonával robbant be a köztudatba, de most vált az Arsenal legújabb sztárjává, miután a nagy rivális, játékjogát a nyáron kis híján megszerző Tottenham ellen szerzett szenzációs mesterhármast, beírva magát a klubtörténelembe.

Írásunk a BBC miniportréja alapján készült.

Döcögős kezdet az utánpótlásban

Eze pályafutása korántsem volt zökkenőmentes. A londoni születésű, nigériai származású fiatal korán az Arsenal akadémiájára került, viszont 13 éves korában elküldték, mondván: nem fér bele a klub hosszú távú terveibe.

Később Eze azt nyilatkozta, hogy ez az időszak mélyen megviselte: „Ez volt a legrosszabb. Emlékszem, hogy egy teljes hétig sírtam a szobámban, anyukám azt mondta, hogy minden rendben lesz, de nem tudtam túltenni magam rajta” – mondta az Independentnek.

A következő évek sem hoztak számára sikereket, a Fulham és a Reading utánpótlásában töltött rövid időszakok után újabb elutasítás következett: 18 évesen a Millwall is elbocsájtotta, s Eze ekkor már – elmondása szerint – azt fontolgatta, hogy felhagy a futballal és a tanulás mellett részmunkaidőben dolgozik majd egy Tescóban, de ekkor befutott a QPR ajánlata...

Új esély a Queens Park Rangersben; szintlépés a Crystal Palace-ban

„Őszintén szólva fogalmam nincs, mihez kezdtem volna magammal. Az iskolában nem volt kedvenc tantárgyam, még a testnevelést is nyűgként éltem meg – emlékezett vissza a nehéz időkre Eze. – Amikor az ügynököm szóba hozta a QPR próbajátékát, egy gondolat járt a fejemben: »be kell kerülnöm oda«. Nem volt más választásom.”

A londoni kiscsapatban cseleivel, ösztönös, de egyben kreatív játékával hívta fel magára a figyelmet, s rövid időn belül az angol másodosztály (Championship) egyik kiemelkedő játékosává nőtte ki magát.

Eze tehetségére többek között a Crystal Palace is felfigyelt, s 2020-ban 17 millió fontért szerződtette. A fiatal támadó középpályás évről évre fokozatosan fejlődött, s rendre kiválóan teljesített új klubjában. Eze 2025-ben ért fel a csúcsra a „sasokkal”: ő lőtte a győztes gólt az FA-kupa döntőjében, megszerezve a Palace történetének első nagy trófeáját, majd a Community Shieldet is megnyerte a piros-kékekkel.

Az egyre elismertebb labdarúgó az angol válogatottban 2023-ban mutatkozott, első gólját a Lettország elleni márciusi vb-selejtezőn szerezte a Wembleyben.

Visszatérés az Arsenalhoz, majd győztes gól az észak-londoni derbin

2025 nyarán minden korábbinál izgalmasabb fordulat következett Eze pályafutásában. A Tottenham már majdnem véglegesítette a játékos szerződtetését, de az Arsenal megtorpedózta a transzfert és 67.5 millió fontért újra szerződtette azt a futballisátt, akit hosszú évekkel korábban elengedett.

A visszatérés érzelmes pillanat volt Eze számára: abban a klubban kapott újra lehetőséget, amelynek gyerekkora óta szurkolt.

A 27 éves támadó történelmi triplával döntötte el a Tottenham elleni rangadót – a párosítás történetében először szerzett egy játékos három gólt a Premier League-ben. Ez volt egyébként Eze felnőtt pályafutásának első triplája is – az emlékezetes sikerrel az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Chelsea előtt.