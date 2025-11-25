Nemzeti Sportrádió

Az észak-londoni derbi triplázó hőse, aki máris a szurkolók szívébe lopta magát – bemutatjuk Eberechi Ezét

Vágólapra másolva!
2025.11.25. 16:00
Eberechi Eze (Fotó: Getty Images)
Címkék
Arsenal Eberechi Eze Premier League
Mint ismert, vasárnap az Arsenal 4–1-re legyőzte a Tottenhamet a Premier League 12. fordulójának rangadóján. Aki csak fél szemmel követte az észak-londoni derbit, annak is egyértelmű: az Arsenalban új csillag született a triplázó Eberechi Eze személyében.

Eberechi Eze nyáron a vételárával, valamint az átigazolását övező huzavonával robbant be a köztudatba, de most vált az Arsenal legújabb sztárjává, miután a nagy rivális, játékjogát a nyáron kis híján megszerző Tottenham ellen szerzett szenzációs mesterhármast, beírva magát a klubtörténelembe.

Írásunk a BBC miniportréja alapján készült.

Döcögős kezdet az utánpótlásban

Eze pályafutása korántsem volt zökkenőmentes. A londoni születésű, nigériai származású fiatal korán az Arsenal akadémiájára került, viszont 13 éves korában elküldték, mondván: nem fér bele a klub hosszú távú terveibe. 

Később Eze azt nyilatkozta, hogy ez az időszak mélyen megviselte: „Ez volt a legrosszabb. Emlékszem, hogy egy teljes hétig sírtam a szobámban, anyukám azt mondta, hogy minden rendben lesz, de nem tudtam túltenni magam rajta” – mondta az Independentnek.

A következő évek sem hoztak számára sikereket, a Fulham és a Reading utánpótlásában töltött rövid időszakok után újabb elutasítás következett: 18 évesen a Millwall is elbocsájtotta, s Eze ekkor már – elmondása szerint – azt fontolgatta, hogy felhagy a futballal és a tanulás mellett részmunkaidőben dolgozik majd egy Tescóban, de ekkor befutott a QPR ajánlata...

Új esély a Queens Park Rangersben; szintlépés a Crystal Palace-ban

„Őszintén szólva fogalmam nincs, mihez kezdtem volna magammal. Az iskolában nem volt kedvenc tantárgyam, még a testnevelést is nyűgként éltem meg – emlékezett vissza a nehéz időkre Eze. – Amikor az ügynököm szóba hozta a QPR próbajátékát, egy gondolat járt a fejemben: »be kell kerülnöm oda«. Nem volt más választásom.”

A londoni kiscsapatban cseleivel, ösztönös, de egyben kreatív játékával hívta fel magára a figyelmet, s rövid időn belül az angol másodosztály (Championship) egyik kiemelkedő játékosává nőtte ki magát.

Eze tehetségére többek között a Crystal Palace is felfigyelt, s 2020-ban 17 millió fontért szerződtette. A fiatal támadó középpályás évről évre fokozatosan fejlődött, s rendre kiválóan teljesített új klubjában. Eze 2025-ben ért fel a csúcsra a „sasokkal”: ő lőtte a győztes gólt az FA-kupa döntőjében, megszerezve a Palace történetének első nagy trófeáját, majd a Community Shieldet is megnyerte a piros-kékekkel.

Az egyre elismertebb labdarúgó az angol válogatottban 2023-ban mutatkozott, első gólját a Lettország elleni márciusi vb-selejtezőn szerezte a Wembleyben.

Visszatérés az Arsenalhoz, majd győztes gól az észak-londoni derbin

2025 nyarán minden korábbinál izgalmasabb fordulat következett Eze pályafutásában. A Tottenham már majdnem véglegesítette a játékos szerződtetését, de az Arsenal megtorpedózta a transzfert és 67.5 millió fontért újra szerződtette azt a futballisátt, akit hosszú évekkel korábban elengedett.

A visszatérés érzelmes pillanat volt Eze számára: abban a klubban kapott újra lehetőséget, amelynek gyerekkora óta szurkolt.

A 27 éves támadó történelmi triplával döntötte el a Tottenham elleni rangadót – a párosítás történetében először szerzett egy játékos három gólt a Premier League-ben. Ez volt egyébként Eze felnőtt pályafutásának első triplája is – az emlékezetes sikerrel az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Chelsea előtt. 

1. Arsenal

12

9

2

1

24–6

+18

29

  2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12

23

  3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14

22

  4. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4

21

  5. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7

20

  6. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3

19

  7. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3

19

  8. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1

19

  9. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+6

18

10. Manchester United

12

5

3

4

19–19

0

18

11. Everton

12

5

3

4

13–13

0

18

12. Liverpool

12

6

6

18–20

–2

18

13. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1

16

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2

15

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3

14

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7

12

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10

11

18. Leeds United

12

3

2

7

11–22

–11

11

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10

10

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20

2

a premier league állása

 

 

Arsenal Eberechi Eze Premier League
Legfrissebb hírek

Thierry Henry Wirtzről: Itt nem elég csak futni…

Angol labdarúgás
2 órája

Tovább zuhan a Liverpool; már nem a PSG van az élen – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
3 órája

„Nem baj, ha egymásnak mennek” – Moyes beszélt az Everton botrányhőséről

Angol labdarúgás
6 órája

Kemény üzenetek a krízisbe kerülő Liverpoolnál

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:08

Arteta nehéz sorozatra figyelmeztetett; Thomas Frank bocsánatot kért

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:05

„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

Angol labdarúgás
2025.11.23. 20:11

Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

Angol labdarúgás
2025.11.23. 19:27

Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

Angol labdarúgás
2025.11.23. 17:02
Ezek is érdekelhetik