Nem indulhat Victoria Carl olimpiai bajnok sífutó a milánói ötkarikás játékokon

Victoria Carl eltiltása a jogerős döntés megszületéséig határozatlan időre szól, a milánói-cortinai olimpia viszont két és fél hónap múlva kezdődik.

„Még mindig nehezen fogadom el, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség és egy helytelen orvosi kezelés miatt az olimpiai álmom szertefoszlott” – mondta a 30 éves sportoló, aki 2022-ben Pekingben aranyérmet nyert csapatsprintben Katharina Hennig oldalán.

A német doppingellenes ügynökség (NADA) kétéves eltiltást javasolt, ezt azonban Carl még nem fogadta el. Ha ezt a közeljövőben sem teszi meg, akkor fegyelmi eljárást indítanak ellene a német sportdöntőbíróságon.

Júniusban derült ki, hogy Carl szervezetében klenbuterol nyomaira bukkantak a márciusi katonai világjátékokon szolgáltatott mintájában. Pozitív tesztjét állítólag az okozta, hogy egy német katonaorvos rossz köhögéscsillapító szirupot adott neki. A szövetség bizonyos szervezési és ellátási körülmények szerencsétlen egybeeséséről számolt be.