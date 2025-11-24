Arteta nehéz sorozatra figyelmeztetett; Thomas Frank bocsánatot kért
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a BBC-nek így fogalmazott a vasárnapi győzelem után: „Nagyon különleges nap ez számunkra. Tudtuk, milyen fontos ez a mérkőzés, és mit jelent a szurkolóknak. Leírhatatlan érzés, hogy ekkora örömöt szerzünk nekik.”
Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit
A spanyol szakember természetesen kiemelte Eberechi Eze kivételes teljesítményét: „A statisztika magáért beszél. Akár négyet vagy ötöt is rúghatott volna. Nagy játékos, aki képes varázslatos pillanatokat teremteni, amelyek teljesen felborítják az ellenfél elképzelését.”
Arteta szerint csapata a találkozó minden aspektusát uralta: „Nagy helyzeteink voltak, rengetegszer kerültünk a gólszerzés közelébe. Türelmesek maradtunk. Bárkit is teszünk be a csapatba, elvégzi a feladatát. Ez a keret hisz önmagában és képes folyamatosan magas szinten teljesíteni.”
A vezetőedző ugyanakkor figyelmeztetett, kemény időszak következik: „Jó lendületben vagyunk, de a Premier League minden meccse rendkívül nehéz. Menjünk tovább mérkőzésről mérkőzésre. Ma este még élvezzük ezt, aztán jön a Bayern München, majd idegenben a Chelsea.”
A meccs hősének számító Eze boldogan értékelt: „Ez őrület... Különleges nap nekem és a családomnak is. Nem hiszem, hogy valaha is mertem volna erről álmodni. Csak hálát adhatok érte. Mindegy, milyen felállással jöttek, mi készen álltunk, ez a stábunk érdeme. És persze a csapatban lévő kvalitásé is, bármilyen szögből veszélyt jelentenek a játékosaink.”
Eze még önkritikát is gyakorolt: „Őszintén szólva négy gólt is rúghattam volna. Mindig próbálok gólt szerezni, mindig megpróbálom kihasználni a lehetőségeket. Fontos, hogy könyörtelen legyek.”
Eze Ted Drake (1934), Terry Dyson (1961) és Alan Sunderland (1978) után az észak-londoni derbi történetének negyedik játékosa, aki mesterhármast szerzett.
Thomas Frank vezetőedző bocsánatot kért a Tottenham Hotspur szurkolóitól, ugyanakkor nem a védekező rendszerét tette felelőssé a súlyos kudarcért.
A Spurs öt védővel állt fel, gyakorlatilag veszélytelen maradt: mindössze két lövésig jutott, és a 0,07-es xG-je a teljes Premier League-idény legalacsonyabb mutatója. A csapat egy pontot szerzett a legutóbbi három rangadóján az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United ellen.
„Nagyon csalódottak vagyunk. Bocsánatot kérek a szurkolóktól! Tavaly a 17. helyen végeztünk, próbálunk építkezni, de ma ez egyáltalán nem látszott. (...) Nincs rossz rendszer, bármelyikkel lehet sikeresnek lenni. A teljes felelősség az enyém. Nem voltunk elég agresszívek, nem nyertünk párharcokat – ez rendszertől független.”
A Tottenham a vereséggel a kilencedik helyre csúszott, és szerdán a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonába látogat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)
