Arteta nehéz sorozatra figyelmeztetett; Thomas Frank bocsánatot kért

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.11.24. 10:05
null
Az Arsenal vezetőedzője értékeli az újabb sikert, de már a következő feladatokra gondol (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal emlékezetes teljesítménnyel győzte le a városi rivális Tottenham Hotspurt, az észak-londoni derbi pedig különleges nappá vált Eberechi Eze számára, aki a rangadó történetének mindössze negyedik játékosaként mesterhármast szerzett.

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a BBC-nek így fogalmazott a vasárnapi győzelem után: „Nagyon különleges nap ez számunkra. Tudtuk, milyen fontos ez a mérkőzés, és mit jelent a szurkolóknak. Leírhatatlan érzés, hogy ekkora örömöt szerzünk nekik.”

Angol labdarúgás
18 órája

Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

Az éllovas nagyon meggyőző játékkal tartotta otthon a három pontot, és kihasználta a rivális Manchester City botlását.

A spanyol szakember természetesen kiemelte Eberechi Eze kivételes teljesítményét: „A statisztika magáért beszél. Akár négyet vagy ötöt is rúghatott volna. Nagy játékos, aki képes varázslatos pillanatokat teremteni, amelyek teljesen felborítják az ellenfél elképzelését.”

Arteta szerint csapata a találkozó minden aspektusát uralta: „Nagy helyzeteink voltak, rengetegszer kerültünk a gólszerzés közelébe. Türelmesek maradtunk. Bárkit is teszünk be a csapatba, elvégzi a feladatát. Ez a keret hisz önmagában és képes folyamatosan magas szinten teljesíteni.”

A vezetőedző ugyanakkor figyelmeztetett, kemény időszak következik: „Jó lendületben vagyunk, de a Premier League minden meccse rendkívül nehéz. Menjünk tovább mérkőzésről mérkőzésre. Ma este még élvezzük ezt, aztán jön a Bayern München, majd idegenben a Chelsea.”

A meccs hősének számító Eze boldogan értékelt: „Ez őrület... Különleges nap nekem és a családomnak is. Nem hiszem, hogy valaha is mertem volna erről álmodni. Csak hálát adhatok érte. Mindegy, milyen felállással jöttek, mi készen álltunk, ez a stábunk érdeme. És persze a csapatban lévő kvalitásé is, bármilyen szögből veszélyt jelentenek a játékosaink.”

Eze még önkritikát is gyakorolt: „Őszintén szólva négy gólt is rúghattam volna. Mindig próbálok gólt szerezni, mindig megpróbálom kihasználni a lehetőségeket. Fontos, hogy könyörtelen legyek.”

Eze Ted Drake (1934), Terry Dyson (1961) és Alan Sunderland (1978) után az észak-londoni derbi történetének negyedik játékosa, aki mesterhármast szerzett.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League
Eze nyáron éppen a Tottenhamet kosarazta ki az Arsenal kedvéért (Fotó: Getty Images)

Thomas Frank vezetőedző bocsánatot kért a Tottenham Hotspur szurkolóitól, ugyanakkor nem a védekező rendszerét tette felelőssé a súlyos kudarcért.

A Spurs öt védővel állt fel, gyakorlatilag veszélytelen maradt: mindössze két lövésig jutott, és a 0,07-es xG-je a teljes Premier League-idény legalacsonyabb mutatója. A csapat egy pontot szerzett a legutóbbi három rangadóján az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United ellen.

„Nagyon csalódottak vagyunk. Bocsánatot kérek a szurkolóktól! Tavaly a 17. helyen végeztünk, próbálunk építkezni, de ma ez egyáltalán nem látszott. (...) Nincs rossz rendszer, bármelyikkel lehet sikeresnek lenni. A teljes felelősség az enyém. Nem voltunk elég agresszívek, nem nyertünk párharcokat – ez rendszertől független.”

A Tottenham a vereséggel a kilencedik helyre csúszott, és szerdán a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)

  1. Arsenal

12

9

2

1

24–  6

+18 

29 

  2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

  3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14 

22 

  4. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

  5. Crystal Palace

12

5

5

2

16–  9

+7 

20 

  6. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

  7. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3 

19 

  8. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1 

19 

  9. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+5 

18 

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1 

18 

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1 

15 

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2 

15 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham United

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

12

3

2

7

11–22

–11 

11 

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

