Női kézilabda-vb: hetedik a magyar válogatott az erősorrendben

2025.11.25. 20:10
Fotó: handball-planet.com
kézilabda-vb erősorrend magyar női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyre került a szerdán kezdődő világbajnokság erősorrendjében, amelyet a Handball-Planet.com szakportál állított össze.

 

A kedden nyilvánosságra hozott összeállításból kiderül, hogy a szakportál az olimpiai és Európa-bajnok norvégok végső sikerét jósolja, a második helyen pedig a dánok szerepelnek. Eszerint a vb-címvédő franciák ezúttal nem jutnak döntőbe.

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott célja a legjobb hat közé jutás. Klujber Katrinék csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak – egyaránt 20.30-tól – a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.

Az erősorrend első 10 helyezettje: 1. Norvégia, 2. Dánia, 3. Franciaország, 4. Svédország, 5. Hollandia, 6. Németország, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Montenegró, 9. Japán, 10. Lengyelország.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc

 

