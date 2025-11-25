Röplabda: fél lábbal már a Challenge-kupa következő körében a KHG Kaposvár

A magyar csapat feladta a pályaválasztási lehetőségét, abban bízva, hogy így is ki tudja harcolni a továbbjutást a norvégok ellen, és nem is kellett csalatkoznia: a házigazdák gyakorlatilag 1:1-ig tudták tartani a lépést az első szettben, 20:13-as kaposvári vezetés után pedig már pontot sem tudtak szerezni. Hasonló volt a forgatókönyv a második felvonásban, azzal a különbséggel, hogy az első labdamenetet a hazaiak nyerték. Ekkor 11-ig, a harmadik szettben pedig 15 pontig jutottak a norvégok, de a 16 pontos Ragni Knudsen révén az övék volt a legeredményesebb játékos.

NŐI RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

OKSYL MYRE (norvég)–KHG KAPOSVÁRI NRC 0:3 (–13, –12, –15)

Myre, 450 néző. V: Byhlin (svéd), Valdimarsson (izlandi)

MYRE: Sande 3, Lokaas, Loftesnes, KNUDSEN 16, Nordli 1, Skaue 1. Csere: C. Woie (liberó), Lager 1, Breivik 1, L. Woie. Edző: Ron Kjetil Hamansen

KNRC: Bagyinka 4, RABELO 14, Szerényi 3, RICHTER 11, Fegyik 7, Giorgi 7. Csere: SZERENCSÉS (liberó), De Oliveira 4, Horváth L. 5, Kalmár, Johnson 2. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:1, 1:4, 2:9, 4:9, 5:15, 8:16, 13:20. 2. játszma: 1:0, 1:4, 4:9, 7:10, 8:13, 10:17, 11:24. 3. játszma: 2:0, 3:4, 4:7, 5:11, 7:14, 9:17, 12:18, 15:24

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Kontrolláltuk a meccset az elejétől a végéig, ahogy azt szerettük volna. Örülök az eredménynek, főleg úgy, hogy idegen környezetben, nagyszerű atmoszférában tudtuk tartani végig a fókuszt. Mindenki hozzátett ehhez a győzelemhez a játékosaim közül, de holnap még hasonló teljesítményt kell mutatnunk a továbbjutáshoz!