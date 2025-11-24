Nemzeti Sportrádió

Kemény üzenetek a krízisbe kerülő Liverpoolnál

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 11:08
null
Virgil van Dijk szerint mindenkitől több kell ahhoz, hogy a Liverpool kilábaljon a krízisből (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Arne Slot Virgil van Dijk Premier League
Az újabb fájó pofon után nem egyszerűen mélypontra, hanem válságba került a címvédő. A csapatkapitány felelősségvállalást sürget, a menedzser pedig – aki egyelőre a helyén maradhat – elismerte, hogy a kudarc az ő lelkén szárad.

A VÁLOGATOTT SZÜNET UTÁN mindenki abban bízott, hogy a Liverpool FC összeszedi magát és kimászik a gödörből, amelybe a Manchester City lökte vissza két héttel ezelőtt. A Nottingham Foresttől kapott újabb fájdalmas pofon azonban még mélyebbre taszította az együttest, és immár vitathatatlan tény, hogy válságba került, de ami igazán megnehezíti a helyzetet, hogy egyre nagyobb a türelmetlenség és idegeskedés a liverpooli klubban.

A Forest elleni 0–3 nem csupán újabb vereség, hanem a PL-idény immár hatodik bukása (ráadásul ezeket az elmúlt hét fordulóban „sikerült” összeszedni), ami önmagában riasztó szám olyan klubnál, amely az elmúlt években a bajnoki címért harcolt, és amely az előző évadban összesen négyszer kapott ki. A „vörösök” legutóbb 1965-ben szenvedtek el két egymást követő 3–0-s vereséget a bajnokságban, az Anfield közönségének különösen fájó volt, hogy a csapat beállította a Premier League-éra legsúlyosabb hazai fiaskóját: 2015-ben a West Ham nyert itt ugyanilyen különbséggel, míg a Chelsea (2005) és a Manchester City (2021) 4–1-re. Nem csoda tehát, hogy szombat estére ideges légkör alakult ki a csapat háza táján, az viszont némiképp meglepő volt, hogy a rendszerint higgadt és visszafogott Virgil van Dijk is kiborult.

„Egyértelműen cserben hagytuk Arne Slot menedzsert, ahogyan magunkat is – fakadt ki a holland védő a mérkőzést követően az újságírók előtt. – Először magadba kell nézned, aztán segíteni a többieknek, mert jelenleg gödörben vagyunk, ez tény. Bajnokként nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, mégis ez a valóság. Nincs más lehetőség, megpróbáljuk megfordítani a helyzetet.”     

Arra a kérdésre, hogy dühös-e, Van Dijk továbbra sem beszélt mellé: „Igen, ebben a szituációban dühösnek kell lenned. A legfontosabb, hogy mindenki vállalja a felelősséget. Hogy mindenki vállalja-e? Nem tudom, de csak így találhatjuk meg a kiutat. Ha például valaki letámad, és labdát vesztesz vele szemben, követned kell, nem engedheted el. Ez alapvető, mégsem történt meg elégszer. Idén nincs stabilitás, sok gólt kapunk, elveszítjük a párharcokat, amiért mindenki egyaránt felelős. Könnyű ujjal mutogatni, de a megoldást csak közösen találhatjuk meg. Hazai pályán nem kaphatsz ki három-nullára. Kaptunk egy gólt, és jött a pánik. Csapatként nyugodtnak kell maradni, de nekünk nem sikerült. A második fél­idő eleje meg egyszerűen elfogadhatatlan volt. Nem vagyok az a feladós típus, megyek tovább, noha tudom, hogy pokolian nehéz lesz. Fel kell ismerni, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.”     

Arne Slot szintén lesújtva nyilatkozott a meccset követő sajtótájékoztatón: „Egészen jól kezdtünk, az idényben talán egyszer sem alakítottunk ki ennyi lehetőséget az első harminc percben. Az ellenfél viszont egyből gólt szerzett, amint odaért a tizenhatosunkra, ami nagyon megnehezítette a helyzetünket. Ha nyerünk, ha veszítünk, az az én felelősségem, de látom, hogy a szurkolók kitartanak, a játékosok pedig mindent megtesznek. Kell az energia, amit csak a gólok adhatnak meg. Természetesen van kiút, továbbra is minőségi a keretünk.”   

A Liverpoolnál egyelőre nincs edzőkérdés, a helyi elemzők úgy vélik, hacsak nem folytatódik a csapat szabadesése, a januári átigazolási időszakban orvosolhatják a problémákat. Az említett minőségi kereten belül Szoboszlai Dominik érinthetetlenné vált – a Forest elleni reménytelenségben is a jobbak közé tartozott –, az más kérdés, hogy sokan luxusnak érzik, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya egy meccsen több poszton is játsszon, ahelyett, hogy végleg köré szervezné a csapatot Slot. Kerkez Milosnak ugyanakkor erőteljes formajavulást kellene mutatnia, mert hiába került vissza a bajnokin a kezdőbe, ezt csak a poszt szűk lefedettsége indokolta, és ha januárban újabb játékos érkezik a bal oldali szárnyvédőkhöz, nagyon nehéz helyzetbe kerül.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley
Liverpool: Alisson –Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)

  1. Arsenal

12

9

2

1

24–  6

+18 

29 

  2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

  3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14 

22 

  4. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

  5. Crystal Palace

12

5

5

2

16–  9

+7 

20 

  6. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

  7. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3 

19 

  8. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1 

19 

  9. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+5 

18 

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1 

18 

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1 

15 

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2 

15 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham United

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

12

3

2

7

11–22

–11 

11 

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

a premier league állása

 

 

Liverpool Arne Slot Virgil van Dijk Premier League
Legfrissebb hírek

Arteta nehéz sorozatra figyelmeztetett; Thomas Frank bocsánatot kért

Angol labdarúgás
3 órája

„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

Angol labdarúgás
17 órája

Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

Angol labdarúgás
18 órája

Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

Angol labdarúgás
20 órája

Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:18

Szomorkás szombat Liverpoolban; Szőke Alex tovább küzd Los Angelesért

E-újság
2025.11.22. 23:45

Nehéz az élet – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.11.22. 23:15

Arne Slot negatív rekordot állított be a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.22. 22:40
Ezek is érdekelhetik