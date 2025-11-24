Kemény üzenetek a krízisbe kerülő Liverpoolnál

A VÁLOGATOTT SZÜNET UTÁN mindenki abban bízott, hogy a Liverpool FC összeszedi magát és kimászik a gödörből, amelybe a Manchester City lökte vissza két héttel ezelőtt. A Nottingham Foresttől kapott újabb fájdalmas pofon azonban még mélyebbre taszította az együttest, és immár vitathatatlan tény, hogy válságba került, de ami igazán megnehezíti a helyzetet, hogy egyre nagyobb a türelmetlenség és idegeskedés a liverpooli klubban.

A Forest elleni 0–3 nem csupán újabb vereség, hanem a PL-idény immár hatodik bukása (ráadásul ezeket az elmúlt hét fordulóban „sikerült” összeszedni), ami önmagában riasztó szám olyan klubnál, amely az elmúlt években a bajnoki címért harcolt, és amely az előző évadban összesen négyszer kapott ki. A „vörösök” legutóbb 1965-ben szenvedtek el két egymást követő 3–0-s vereséget a bajnokságban, az Anfield közönségének különösen fájó volt, hogy a csapat beállította a Premier League-éra legsúlyosabb hazai fiaskóját: 2015-ben a West Ham nyert itt ugyanilyen különbséggel, míg a Chelsea (2005) és a Manchester City (2021) 4–1-re. Nem csoda tehát, hogy szombat estére ideges légkör alakult ki a csapat háza táján, az viszont némiképp meglepő volt, hogy a rendszerint higgadt és visszafogott Virgil van Dijk is kiborult.

„Egyértelműen cserben hagytuk Arne Slot menedzsert, ahogyan magunkat is – fakadt ki a holland védő a mérkőzést követően az újságírók előtt. – Először magadba kell nézned, aztán segíteni a többieknek, mert jelenleg gödörben vagyunk, ez tény. Bajnokként nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, mégis ez a valóság. Nincs más lehetőség, megpróbáljuk megfordítani a helyzetet.”

Arra a kérdésre, hogy dühös-e, Van Dijk továbbra sem beszélt mellé: „Igen, ebben a szituációban dühösnek kell lenned. A legfontosabb, hogy mindenki vállalja a felelősséget. Hogy mindenki vállalja-e? Nem tudom, de csak így találhatjuk meg a kiutat. Ha például valaki letámad, és labdát vesztesz vele szemben, követned kell, nem engedheted el. Ez alapvető, mégsem történt meg elégszer. Idén nincs stabilitás, sok gólt kapunk, elveszítjük a párharcokat, amiért mindenki egyaránt felelős. Könnyű ujjal mutogatni, de a megoldást csak közösen találhatjuk meg. Hazai pályán nem kaphatsz ki három-nullára. Kaptunk egy gólt, és jött a pánik. Csapatként nyugodtnak kell maradni, de nekünk nem sikerült. A második fél­idő eleje meg egyszerűen elfogadhatatlan volt. Nem vagyok az a feladós típus, megyek tovább, noha tudom, hogy pokolian nehéz lesz. Fel kell ismerni, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.”

Arne Slot szintén lesújtva nyilatkozott a meccset követő sajtótájékoztatón: „Egészen jól kezdtünk, az idényben talán egyszer sem alakítottunk ki ennyi lehetőséget az első harminc percben. Az ellenfél viszont egyből gólt szerzett, amint odaért a tizenhatosunkra, ami nagyon megnehezítette a helyzetünket. Ha nyerünk, ha veszítünk, az az én felelősségem, de látom, hogy a szurkolók kitartanak, a játékosok pedig mindent megtesznek. Kell az energia, amit csak a gólok adhatnak meg. Természetesen van kiút, továbbra is minőségi a keretünk.”

A Liverpoolnál egyelőre nincs edzőkérdés, a helyi elemzők úgy vélik, hacsak nem folytatódik a csapat szabadesése, a januári átigazolási időszakban orvosolhatják a problémákat. Az említett minőségi kereten belül Szoboszlai Dominik érinthetetlenné vált – a Forest elleni reménytelenségben is a jobbak közé tartozott –, az más kérdés, hogy sokan luxusnak érzik, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya egy meccsen több poszton is játsszon, ahelyett, hogy végleg köré szervezné a csapatot Slot. Kerkez Milosnak ugyanakkor erőteljes formajavulást kellene mutatnia, mert hiába került vissza a bajnokin a kezdőbe, ezt csak a poszt szűk lefedettsége indokolta, és ha januárban újabb játékos érkezik a bal oldali szárnyvédőkhöz, nagyon nehéz helyzetbe kerül.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)

Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley

Liverpool: Alisson –Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche

Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)