Az angol válogatott a 70. győzelmét aratta Wales felett

Londonban 20 perc alatt lerendezte Walest az angol válogatott. Előbb Marc Guéhi visszapassza után Morgan Rogers lőtt hat méterről a jobb alsóba, majd Guéhi Ollie Watkinsnak is adott egy gólpasszt, aki egy lépésről talált be – a szünet előtt ugyanilyen távolságból mellé lőtt, és még neki is csúszott a kapufának, ami miatt le kellett cserélni. A harmadik gól Bukayo Saka nevéhez fűződött, az Arsenal támadója 16 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

Ollie Watkins a bal térdével csúszott neki a kapufának (Fotó: Getty Images)

A folytatás is simán alakult a hazaiak szempontjából, megvolt az esélyük a további gólszerzésre – Rogers a kapufát is eltalálta –, a vendégek keveset mutattak ezen az estén. A BBC statisztikája szerint a két válogatott 105. alkalommal találkozott egymással, ez volt a „háromoroszlánosok” 70. győzelme a 21 döntetlen és a 14 vereség mellett. 3–0

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Anglia–Wales 3–0 (Rogers 3., Watkins 11., Saka 20.)

Lengyelország–Új-Zéland 1–0 (Zielinski 49.)

Románia–Moldova 2–1 (Munteanu 12., I. Hagi 44., ill. Radu 38. – öngól)