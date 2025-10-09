Nemzeti Sportrádió

Az angol válogatott a 70. győzelmét aratta Wales felett

2025.10.09. 23:06
Morgan Rogers (fehérben) nyitotta a gólok sorát (Fotó: Getty Images)
Anglia 3–0-ra megverte Walest felkészülési mérkőzésen, így 70. alkalommal győzte le a szigetországi riválisát.

Londonban 20 perc alatt lerendezte Walest az angol válogatott. Előbb Marc Guéhi visszapassza után Morgan Rogers lőtt hat méterről a jobb alsóba, majd Guéhi Ollie Watkinsnak is adott egy gólpasszt, aki egy lépésről talált be – a szünet előtt ugyanilyen távolságból mellé lőtt, és még neki is csúszott a kapufának, ami miatt le kellett cserélni. A harmadik gól Bukayo Saka nevéhez fűződött, az Arsenal támadója 16 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

Ollie Watkins a bal térdével csúszott neki a kapufának (Fotó: Getty Images)

A folytatás is simán alakult a hazaiak szempontjából, megvolt az esélyük a további gólszerzésre – Rogers a kapufát is eltalálta –, a vendégek keveset mutattak ezen az estén. A BBC statisztikája szerint a két válogatott 105. alkalommal találkozott egymással, ez volt a „háromoroszlánosok” 70. győzelme a 21 döntetlen és a 14 vereség mellett. 3–0

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Anglia–Wales 3–0 (Rogers 3., Watkins 11., Saka 20.)
Lengyelország–Új-Zéland 1–0 (Zielinski 49.)
Románia–Moldova 2–1 (Munteanu 12., I. Hagi 44., ill. Radu 38. – öngól)

 

