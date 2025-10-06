Újonc váltja a Chelsea csapatkapitányát az angol válogatottban – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2025.10.06.
Nico O'Reilly (Fotó: Getty Images)
Először kap meghívót az angol labdarúgó-válogatottba Nico O'Reilly, a Manchester City 20 éves futballistája – olvasható az egyszeres világbajnok nemzeti csapat hivatalos honlapján.

Az eredetileg az U21-es csapat keretébe behívott, a középpályán és a védelem bal oldalán is bevethető labdarúgó azután került be Thomas Tuchel szövetségi kapitány Wales és Lettország elleni vb-selejtezőkre készülő keretébe, miután Reece James megsérült klubcsapata, a Chelsea Liverpool elleni hétvégi bajnokiján.

Az angol mellett jamaicai állampolgársággal is rendelkező O'Reilly eddig kilenc tétmeccsen lépett pályára Pep Guardiola csapatában, s ezeken egy gólpasszt szerzett.

AZ ANGOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan – Olaszország), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német) 

1. FORDULÓ
2025. március 21.
Andorra–Lettország 0–1
Anglia–Albánia 2–0

2. FORDULÓ
2025. március 24.
Albánia–Andorra 3–0
Anglia–Lettország 3–0

3. FORDULÓ
2025. június 7.
Andorra–Anglia 0–1
Albánia–Szerbia 0–0

4. FORDULÓ
2025. június 10.
Lettország–Albánia 1–1
Szerbia–Andorra 3–0

5. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Lettország–Szerbia 0–1
Anglia–Andorra 2–0

6. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Albánia–Lettország 1–0
Szerbia–Anglia 0–5

7. FORDULÓ
2025. október 11.
Lettország–Andorra
Szerbia–Albánia

8. FORDULÓ
2025. október 14.
Andorra–Szerbia
Lettország–Anglia

9. FORDULÓ
2025. november 13.
Andorra–Albánia
Anglia–Szerbia

10. FORDULÓ
2025. november 16.
Albánia–Anglia
Szerbia–Lettország

1. Anglia

5

5

13–0

+13

15

2. Albánia

5

2

2

1

5–3

+2

8

3. Szerbia

4

2

1

1

4–5

–1

7

4. Lettország

5

1

1

3

2–6

–4

4

5. Andorra

5

5

0–10

–10

0

a K-csoport állása

 

