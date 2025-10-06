Újonc váltja a Chelsea csapatkapitányát az angol válogatottban – hivatalos

Az eredetileg az U21-es csapat keretébe behívott, a középpályán és a védelem bal oldalán is bevethető labdarúgó azután került be Thomas Tuchel szövetségi kapitány Wales és Lettország elleni vb-selejtezőkre készülő keretébe, miután Reece James megsérült klubcsapata, a Chelsea Liverpool elleni hétvégi bajnokiján.

Az angol mellett jamaicai állampolgársággal is rendelkező O'Reilly eddig kilenc tétmeccsen lépett pályára Pep Guardiola csapatában, s ezeken egy gólpasszt szerzett.

A squad update from St. George's Park, as Nico O'Reilly is added to our #ThreeLions squad, with Reece James withdrawing through injury. — England (@England) October 6, 2025

AZ ANGOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan – Olaszország), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

1. FORDULÓ

2025. március 21.

Andorra–Lettország 0–1

Anglia–Albánia 2–0

2. FORDULÓ

2025. március 24.

Albánia–Andorra 3–0

Anglia–Lettország 3–0

3. FORDULÓ

2025. június 7.

Andorra–Anglia 0–1

Albánia–Szerbia 0–0

4. FORDULÓ

2025. június 10.

Lettország–Albánia 1–1

Szerbia–Andorra 3–0

5. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Lettország–Szerbia 0–1

Anglia–Andorra 2–0

6. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Albánia–Lettország 1–0

Szerbia–Anglia 0–5

7. FORDULÓ

2025. október 11.

Lettország–Andorra

Szerbia–Albánia

8. FORDULÓ

2025. október 14.

Andorra–Szerbia

Lettország–Anglia

9. FORDULÓ

2025. november 13.

Andorra–Albánia

Anglia–Szerbia

10. FORDULÓ

2025. november 16.

Albánia–Anglia

Szerbia–Lettország