A Wolves úton a legrosszabb PL-csapat címe felé, az MU a BL felé

2025.12.09. 10:30
Megszokhatták már az idényben a Wolves drukkerei: a labda a kapujukban (Fotó: Getty Images)
Rúben Amorim Manchester United Wolverhampton Wanderers Premier League
Amint arról beszámoltunk, hétfőn este a Manchester United 4–1-re győzött a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában, s ezzel feljött a bajnoki tabella hatodik helyére, és továbbra is jó eséllyel pályázik a BL-főtáblás részvételt garantáló első négy hely valamelyikére, míg a Wolves gyakorlatilag egyre magabiztosabban robog egy történelmi kiesés felé.

A United sorozatban ötödik idegenbeli bajnokiján maradt veretlen, miután a hétfő esti bajnokin összesen 27 alkalommal lőtt kapura a csapat – Rúben Amorim irányítása alatt ennyiszer még sosem próbálkoztak egy mérkőzésen. Ugyanakkor a portugál szakvezető megjegyezte, sajnálja, hogy nem vezetett már az első félidőben is az együttese. 

„Nagyon különleges volt ez a találkozó, mert olyan csapattal néztünk szembe, amely minden meccsén rendkívül szenved és küzd, de nincs meg ennek az eredménye. Ezt érezni is lehetett a mérkőzés minden egyes pillanatában. Nyilván ez a helyzet rendkívül nehéz a Wolvesnak csapatként és klubként is, és ezt végeredményben jól ki is tudtuk használni. Igaz, jobb lett volna már az első félidőt is előnyben zárni, de a szünetben rámutattam a fiúknál az öltözőben, hogy mindenünk megvan hozzá, hogy győzzünk. Végül szükségünk is volt a második félidőre a meccs megnyeréséhez, és igazából csak ez számított, de azért örülök a négy gólnak” – fogalmazott Amorim. 

Angol labdarúgás
13 órája

Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont

Bár a szünetben még döntetlen volt, az MU hengerelt a második félidőben.

 

Ami a Wolvest illeti, a szigetországi média gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a Wolverhampton az idény végén elköszön a Premier League-től, hiszen korábban soha nem fordult elő, hogy egy 15 forduló után két ponttal álló gárda végül bent tudott volna maradni az élvonalban. A Wolves szurkolói egészen biztosan nem boldogok az újabb, összességében 13. bajnoki vereség után, maximum annak örülhetnek, hogy a „kedvencek” öt, szerzett gól nélküli bajnoki után újra betaláltak, így legalább nem döntötték meg a góltalan PL-meccsekből álló negatív sorozatukat, csupán beállították a 2003-as idényben összehozott szériájukat. A hétfői volt egymás után a nyolcadik bajnoki vereség, ezzel beállították az 1981–1982-es évadban felállított klubrekordot, ráadásul biztossá vált, hogy a karácsonyt is a tabella utolsó helyén tölti a csapat. Ráadásul ha az ünnepekig hátralévő két bajnokin sem szerez pontot a sárga-fekete alakulat, akkor ezzel beállítja a Sheffield United öt évvel ezelőtti Premier League-csúcsát, akik 2020 karácsonyát szintén két megszerzett ponttal töltötték a tabella alján – igaz, a koronavírusjárvány miatt csak 14 mérkőzést játszottak karácsonyig abban a kiírásban. 

Lehet hosszan tartó fejtegetésekbe bonyolódni arról, hogy miért áll ilyen csehül a Wolverhampton, ám az biztosan nem tett jót neki, hogy a nyáron távozott a klubtól az előző idény három leggólerősebb Wolves-játékosa közül kettő – Mateus Cunha és Rajan Ait-Nuri –, és csak Jörgen Strand Larsen maradt, aki az előző évadbeli 14 találata után mindössze egyet szerzett eddig ebben a bajnokságban. A norvég ráadásul a MU ellen hétfő este a neki jutó 69 perc játékidő alatt siralmas mutatókkal jeleskedett a Sofascore szerint: 19 labdaérintés, öt jó passz, két megnyert párharc. Minden más rubrikában egy nagy nulla szerepel a statisztikai lapján.

A Wolves egyébként igen közel áll hozzá, hogy megdöntse minden idők legrosszabb Premier League-szereplésének rekordját. A kétes dicsőség a Derby Countyé, amely a 2007–2008-as idényt 11 ponttal zárta, 20 rúgott és 89 kapott góllal. Ha szigorúan a matematikát vesszük alapul, akkor a Wolverhampton a 38 meccsből álló idény végére 5 pontot szerezhet, és jó eséllyel február végére matematikailag is kieshet – ezzel jócskán alulmúlva a 2008-ban „csupán” március 29-én kieső Derby teljesítményét, mint a legkorábban a Premier League-ből biztosan búcsúzó gárda.

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbeumo 52., Mount 63.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal15103228–9+19 33 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Crystal Palace1575320–12+8 26 
5. Chelsea1574425–15+10 25 
6. Manchester United1574426–22+4 25 
7. Everton1573518–17+1 24 
8. Brighton & Hove Albion1565425–21+4 23 
9. Sunderland1565418–17+1 23 
10. Liverpool1572624–2423 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Bournemouth1555521–24–3 20 
14. Brentford1561821–24–3 19 
15. Fulham1552820–24–4 17 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley15311116–30–14 10 
20. Wolverhampton152138–33–25 

 

 

 

Ezek is érdekelhetik