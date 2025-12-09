A Wolves úton a legrosszabb PL-csapat címe felé, az MU a BL felé
A United sorozatban ötödik idegenbeli bajnokiján maradt veretlen, miután a hétfő esti bajnokin összesen 27 alkalommal lőtt kapura a csapat – Rúben Amorim irányítása alatt ennyiszer még sosem próbálkoztak egy mérkőzésen. Ugyanakkor a portugál szakvezető megjegyezte, sajnálja, hogy nem vezetett már az első félidőben is az együttese.
„Nagyon különleges volt ez a találkozó, mert olyan csapattal néztünk szembe, amely minden meccsén rendkívül szenved és küzd, de nincs meg ennek az eredménye. Ezt érezni is lehetett a mérkőzés minden egyes pillanatában. Nyilván ez a helyzet rendkívül nehéz a Wolvesnak csapatként és klubként is, és ezt végeredményben jól ki is tudtuk használni. Igaz, jobb lett volna már az első félidőt is előnyben zárni, de a szünetben rámutattam a fiúknál az öltözőben, hogy mindenünk megvan hozzá, hogy győzzünk. Végül szükségünk is volt a második félidőre a meccs megnyeréséhez, és igazából csak ez számított, de azért örülök a négy gólnak” – fogalmazott Amorim.
Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont
Ami a Wolvest illeti, a szigetországi média gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a Wolverhampton az idény végén elköszön a Premier League-től, hiszen korábban soha nem fordult elő, hogy egy 15 forduló után két ponttal álló gárda végül bent tudott volna maradni az élvonalban. A Wolves szurkolói egészen biztosan nem boldogok az újabb, összességében 13. bajnoki vereség után, maximum annak örülhetnek, hogy a „kedvencek” öt, szerzett gól nélküli bajnoki után újra betaláltak, így legalább nem döntötték meg a góltalan PL-meccsekből álló negatív sorozatukat, csupán beállították a 2003-as idényben összehozott szériájukat. A hétfői volt egymás után a nyolcadik bajnoki vereség, ezzel beállították az 1981–1982-es évadban felállított klubrekordot, ráadásul biztossá vált, hogy a karácsonyt is a tabella utolsó helyén tölti a csapat. Ráadásul ha az ünnepekig hátralévő két bajnokin sem szerez pontot a sárga-fekete alakulat, akkor ezzel beállítja a Sheffield United öt évvel ezelőtti Premier League-csúcsát, akik 2020 karácsonyát szintén két megszerzett ponttal töltötték a tabella alján – igaz, a koronavírusjárvány miatt csak 14 mérkőzést játszottak karácsonyig abban a kiírásban.
Lehet hosszan tartó fejtegetésekbe bonyolódni arról, hogy miért áll ilyen csehül a Wolverhampton, ám az biztosan nem tett jót neki, hogy a nyáron távozott a klubtól az előző idény három leggólerősebb Wolves-játékosa közül kettő – Mateus Cunha és Rajan Ait-Nuri –, és csak Jörgen Strand Larsen maradt, aki az előző évadbeli 14 találata után mindössze egyet szerzett eddig ebben a bajnokságban. A norvég ráadásul a MU ellen hétfő este a neki jutó 69 perc játékidő alatt siralmas mutatókkal jeleskedett a Sofascore szerint: 19 labdaérintés, öt jó passz, két megnyert párharc. Minden más rubrikában egy nagy nulla szerepel a statisztikai lapján.
A Wolves egyébként igen közel áll hozzá, hogy megdöntse minden idők legrosszabb Premier League-szereplésének rekordját. A kétes dicsőség a Derby Countyé, amely a 2007–2008-as idényt 11 ponttal zárta, 20 rúgott és 89 kapott góllal. Ha szigorúan a matematikát vesszük alapul, akkor a Wolverhampton a 38 meccsből álló idény végére 5 pontot szerezhet, és jó eséllyel február végére matematikailag is kieshet – ezzel jócskán alulmúlva a 2008-ban „csupán” március 29-én kieső Derby teljesítményét, mint a legkorábban a Premier League-ből biztosan búcsúzó gárda.
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbeumo 52., Mount 63.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|5. Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25–15
|+10
|25
|6. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|7. Everton
|15
|7
|3
|5
|18–17
|+1
|24
|8. Brighton & Hove Albion
|15
|6
|5
|4
|25–21
|+4
|23
|9. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|10. Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24–24
|0
|23
|11. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|12. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|13. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|14. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|15
|3
|1
|11
|16–30
|–14
|10
|20. Wolverhampton
|15
|–
|2
|13
|8–33
|–25
|2