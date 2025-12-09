A Wolves úton a legrosszabb PL-csapat címe felé, az MU a BL felé

Ami a Wolvest illeti, a szigetországi média gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a Wolverhampton az idény végén elköszön a Premier League-től, hiszen korábban soha nem fordult elő, hogy egy 15 forduló után két ponttal álló gárda végül bent tudott volna maradni az élvonalban. A Wolves szurkolói egészen biztosan nem boldogok az újabb, összességében 13. bajnoki vereség után, maximum annak örülhetnek, hogy a „kedvencek” öt, szerzett gól nélküli bajnoki után újra betaláltak, így legalább nem döntötték meg a góltalan PL-meccsekből álló negatív sorozatukat, csupán beállították a 2003-as idényben összehozott szériájukat. A hétfői volt egymás után a nyolcadik bajnoki vereség, ezzel beállították az 1981–1982-es évadban felállított klubrekordot, ráadásul biztossá vált, hogy a karácsonyt is a tabella utolsó helyén tölti a csapat. Ráadásul ha az ünnepekig hátralévő két bajnokin sem szerez pontot a sárga-fekete alakulat, akkor ezzel beállítja a Sheffield United öt évvel ezelőtti Premier League-csúcsát, akik 2020 karácsonyát szintén két megszerzett ponttal töltötték a tabella alján – igaz, a koronavírusjárvány miatt csak 14 mérkőzést játszottak karácsonyig abban a kiírásban.

Lehet hosszan tartó fejtegetésekbe bonyolódni arról, hogy miért áll ilyen csehül a Wolverhampton, ám az biztosan nem tett jót neki, hogy a nyáron távozott a klubtól az előző idény három leggólerősebb Wolves-játékosa közül kettő – Mateus Cunha és Rajan Ait-Nuri –, és csak Jörgen Strand Larsen maradt, aki az előző évadbeli 14 találata után mindössze egyet szerzett eddig ebben a bajnokságban. A norvég ráadásul a MU ellen hétfő este a neki jutó 69 perc játékidő alatt siralmas mutatókkal jeleskedett a Sofascore szerint: 19 labdaérintés, öt jó passz, két megnyert párharc. Minden más rubrikában egy nagy nulla szerepel a statisztikai lapján.

A Wolves egyébként igen közel áll hozzá, hogy megdöntse minden idők legrosszabb Premier League-szereplésének rekordját. A kétes dicsőség a Derby Countyé, amely a 2007–2008-as idényt 11 ponttal zárta, 20 rúgott és 89 kapott góllal. Ha szigorúan a matematikát vesszük alapul, akkor a Wolverhampton a 38 meccsből álló idény végére 5 pontot szerezhet, és jó eséllyel február végére matematikailag is kieshet – ezzel jócskán alulmúlva a 2008-ban „csupán” március 29-én kieső Derby teljesítményét, mint a legkorábban a Premier League-ből biztosan búcsúzó gárda.

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbeumo 52., Mount 63.)