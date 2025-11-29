Két mérkőzés az élet – nagy bajban lehet Arne Slot

Ha válságba kerül egy csapat, a bizonytalanság csak tovább nehezítheti a talpra állását. A felnőttkeretben Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is rendszeresen bevető Liverpoolnál is érzékelik ezt, ezért igyekeznek minél előbb rendet vágni. A leginkább égető kérdés Arne Slot menedzser helyzetének tisztázása, amit a színfalak mögött rendeztek is a felek.

Nehéz helyzetben Arne Slot

(Fotó: AFP)

„Hasonló beszélgetést folytattunk, mint amilyeneket eddig – válaszolta a West Ham elleni bajnokit felvezető sajtótájékoztatóján a holland szakvezető. – Nem adjuk fel a harcot, igyekszünk fejlődni, mindenki erre törekszik.”

A Liverpool vezetősége nem kommentálta a helyzetet, ugyanakkor kiszivárgott egy lényegesnek tűnő információ, amely szerint ha a csapat nem szerez hat pontot a következő két bajnokiján, Arne Slot elveszíti állását. Papíron nem tűnik lehetetlennek a két győzelem, a címvédő ugyanis vasárnap a West Ham otthonában lép pályára, a hétközi fordulóban pedig a másodosztályból feljutó Sunderlandet fogadja. Persze nem árt az óvatosság, már csak a „vörösök” formája miatt sem, és érdemes figyelembe venni, hogy a londoniak feljövőben vannak, míg a Sunderland megelőzi a tabellán a Liverpoolt.

Nyilvánvaló, hogy a vezetőség nem ül a babérjain, ugyanakkor az sem meglepő, hogy semmilyen konkrétum sem kerül nyilvánosságra, és legfeljebb spekulációk jelennek meg a sajtóban. Ezzel együtt három név bukkan fel leginkább a liverpooli médiában: Jürgen Kloppé, Steven Gerrardé és Oliver Glasneré. Előbbi esetében továbbra is arra alapoznak érvként, hogy az Egy vezérigazgató naplója című podcastben nemrégiben kijelentette: „Azt mondtam, Angliában nem edzenék más csapatot, tehát ha a Liverpoolról lenne szó, elméletileg lehetséges a visszatérésem.”

A klublegenda Steven Gerrardot is sokan szívesen látnák a kispadon pusztán érzelmi okokból, ám a vezetőség egy része pragmatizmusból nem ért egyet ezzel, ráadásul az ő esetében jelentős anyagi teher hárulna a Liverpoolra: amellett, hogy Arne Slot végkielégítése meghaladná a tízmillió fontot, a klubnak át kellene vállalnia Gerrard esetleges adóterheit, amely szintén tízmillió font körüli összeget jelentene. Mindezt azért, mert neki egy teljes adóévet kell eltöltenie az országon kívül, hogy a korábban Szaúd-Arábiában (ahol az Ettifak edzője volt) megkeresett jövedelme tehermentes legyen, a határidő pedig csak áprilisban jár le. A Liverpool tehetős, de a januári átigazolási időszakban újabb kiadásokat tervez, és igazából ez a legfőbb érv az ellen is, hogy egy jelenleg aktív menedzsert csábítsanak át, mint például a Crystal Palace-t gardírozó Glasnert.

Eközben egyre több játékos kapcsán szivárog ki, hogy a Liverpool vinné januárban. Antoine Semenyóért – aki Mohamed Szalah posztriválisa lehet a jobb szélen – a Bournemouth 65 millió fontot kér, míg a védő Marc Guéhiért, akit a nyáron nem sikerült megszerezni a Crystal Palace-tól, és akinek a nyáron lejár a szerződése, tehát ingyen igazolható lenne, 35 milliót is megadna a Liverpool, azaz máris megint 100 millió font jelenne meg kiadásként.