Türelem rózsát terem? – Saliga Norbert jegyzete

Hat vereség tizenkét bajnoki meccsen nem kis megingás – a Liverpool 2025–2026-os bajnoki rajtja az egyik legrosszabb, amit a Premier League aktuális címvédője valaha produkált. A legutóbbi regnáló bajnok, amely ennyire rosszul kezdte az idényt, a Leicester City volt a 2016–2017-es évadban. Végül a „rókák” a 12. helyen végeztek – ahol most a Liverpool áll a tabellán –, Claudio Ranieri vezetőedzőt pedig februárban menesztették. Egy évvel korábban ugyanerre a sorsra jutott José Mourinhót is a Chelsea-nél, amely első tizenkét PL-meccsén hét vereséget szenvedett, a portugál „elvesztette az öltözőt”, s karácsony előtt egy héttel kirúgták. A Liverpool és Arne Slot számára a figyelmeztető jelek nem is lehetnének egyértelműbbek, ám a kép árnyaltabb, mint gondolnánk. A „vörösök” bukdácsolása látványos, de nem példa nélküli. A történelemkönyvek tele vannak olyan angol bajnokcsapatokkal, amelyek nem tudták megismételni az előző évadban elért sikereiket: valójában az elmúlt tizenöt aranyérmes közül kilenc tíz vagy több ponttal esett vissza a „címvédőidényben” – kivétel persze a Manchester City, amely hatból csupán egy alkalommal zuhant ekkorát.

Jó néhány Liverpool-szurkoló szeretné, ha Jürgen Klopp visszatérne az együttes élére, de érdemes visszaemlékezni arra, hogy a csapat, amelyet a 2019–2020-as idényben bajnoki címre vezetett, a következő kiírásban a Premier League egyik legrosszabb idényét produkálta címvédőként. A Liverpool 69 pontra zuhant vissza, ez 30 ponttal kevesebb, mint a klubrekordot jelentő 99, amellyel az előző bajnokságot – 18 ponttal megelőzve a Cityt – megnyerte. Klopp minden negatív rekordot megdöntött abban az évben, különösen a hat egymást követő hazai vereség volt fájó, amely a klubtörténet legrosszabb sorozata volt az An­fieldben – ám akkor nem lehetett olyan hangokat hallani, amelyek a német menedzser távozását követelték volna, s végül az idő a türelmes vezetőséget igazolta. A BL-indulást jelentő negyedik pozíció mindössze hárompontnyira van, Arne Slotot szeretik a játékosai, semmi sincs veszve. Az az ember érzése, hogy az angol média által sorsdöntőnek kikiáltott következő két bajnokira felszívja magát a csapat, s elkezdi a kármentést Slot vezetésével.

