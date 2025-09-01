Nemzeti Sportrádió

„Megveszem a FIFA-ban!” – Nygren Isak klubváltásáról

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 20:01
null
Isak (balra) és Nygren ünnepli az északírek elleni negyedik gólt tavasszal (Fotó: Getty Images)
Címkék
svéd válogatott Benjamin Nygren Alexander Isak
A svéd labdarúgó-válogatott – hasonlóan a legtöbb európai nemzeti csapathoz – hétfőn megkezdte a felkészülést első két világbajnoki selejtezőjére, s az Aftonbladet svéd lap munkatársai kikérték az összetartásra érkező labdarúgók véleményét Alexander Isak valószínűsíthető – és minden bizonnyal rekordösszegű – klubváltásáról.

Mint az egyik legnagyobb példányszámú svéd lap írja, a válogatott edzőközpontjába érkező labdarúgókat amúgy is számos kérdéssel várták a felkészülés kezdetére összehívott sajtótájékoztatón az újságírók. A prímet nyilván Alexander Isak lehetséges átigazolása vitte, még úgy is, hogy a 25 éves csatár csak később csatlakozik a sárga-kékekhez – minden bizonnyal már olyan Liverpool-játékosként, akiért klubrekordot jelentő 130 millió font körüli összeget fizet a Mersey-parti klub, ha az üzlet valóban létrejön.

„Ha megtörténik a klubváltás, nagyon fogok örülni neki. Fontos, jelentős átigazolás ez, én már tényleg alig várom hogy megvegyem a FIFA-ban (EAFC) a liverpooli kártyáját. Komolyra fordítva a szót, azt mind tudjuk, hogy ez hatalmas összeg, igazából nehéz is megmondani vagy elképzelni, hogy ez mennyi pénz is. De van néhány olyan labdarúgó, akiért megéri ennyi pénzt kifizetni, és kétségtelen, hogy Alexander is ezen játékosok közé tartozik” – fogalmazott Benjamin Nygren, akire magunk is jól emlékezhetünk, hiszen az idén júniusban a Puskás Arénában rendezett Magyarország–Svédország (0–2) felkészülési meccsen ő szerezte meg a vezetést a vendégeknek. 

NYGREN GÓLJA 1:35-TŐL

FRISSÍTÉS, 22.40: a Liverpool a hivatalos oldalán közölte, hogy szerződtette Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől. Bővebben itt.

Kapcsolódó tartalom

A Liverpool új angol csúcsért szerződtette Alexander Isakot – hivatalos

A PL címvédője 125 millió fontot fizetett a Newcastle Unitednek.

Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

Az angol klub nem akadályozhatja meg a svéd csatár szereplését a válogatottban, de Tomasson is tudja, nem ideális a helyzet.

„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

A PL-címvédőhöz vágyó svéd csatár kedd esti közleményére csattanós választ adott jelenlegi klubja, amely cseppet sem fogalmazott finoman...

Isak közleményt adott ki, szerinte a változás mindenki érdeke

A Newcastle svéd csatára Instagram-történetben közölte álláspontját.

 

svéd válogatott Benjamin Nygren Alexander Isak
Legfrissebb hírek

A Liverpool új angol csúcsért szerződtette Alexander Isakot – hivatalos

Angol labdarúgás
12 órája

Megnyílhat az út Isak előtt, csatárt igazolt a Newcastle United – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.08.30. 12:09

Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

Foci vb 2026
2025.08.27. 14:56

Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle ellen

Angol labdarúgás
2025.08.25. 09:07

„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

Angol labdarúgás
2025.08.20. 09:11

Isak közleményt adott ki, szerinte a változás mindenki érdeke

Angol labdarúgás
2025.08.19. 22:18

„Semmi sem változott” – nem áll Isak visszatérése útjába Eddie Howe

Angol labdarúgás
2025.08.19. 13:20

Isak döntött: a Liverpoolhoz akar igazolni

Angol labdarúgás
2025.08.12. 14:44
Ezek is érdekelhetik