„Megveszem a FIFA-ban!” – Nygren Isak klubváltásáról

Mint az egyik legnagyobb példányszámú svéd lap írja, a válogatott edzőközpontjába érkező labdarúgókat amúgy is számos kérdéssel várták a felkészülés kezdetére összehívott sajtótájékoztatón az újságírók. A prímet nyilván Alexander Isak lehetséges átigazolása vitte, még úgy is, hogy a 25 éves csatár csak később csatlakozik a sárga-kékekhez – minden bizonnyal már olyan Liverpool-játékosként, akiért klubrekordot jelentő 130 millió font körüli összeget fizet a Mersey-parti klub, ha az üzlet valóban létrejön.

„Ha megtörténik a klubváltás, nagyon fogok örülni neki. Fontos, jelentős átigazolás ez, én már tényleg alig várom hogy megvegyem a FIFA-ban (EAFC) a liverpooli kártyáját. Komolyra fordítva a szót, azt mind tudjuk, hogy ez hatalmas összeg, igazából nehéz is megmondani vagy elképzelni, hogy ez mennyi pénz is. De van néhány olyan labdarúgó, akiért megéri ennyi pénzt kifizetni, és kétségtelen, hogy Alexander is ezen játékosok közé tartozik” – fogalmazott Benjamin Nygren, akire magunk is jól emlékezhetünk, hiszen az idén júniusban a Puskás Arénában rendezett Magyarország–Svédország (0–2) felkészülési meccsen ő szerezte meg a vezetést a vendégeknek.

NYGREN GÓLJA 1:35-TŐL

FRISSÍTÉS, 22.40: a Liverpool a hivatalos oldalán közölte, hogy szerződtette Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől. Bővebben itt.