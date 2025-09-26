Súlyos sérültet jelentett be Arne Slot, aki nem büntette meg Ekitikét

Hibátlanul, ötből öt győzelemmel kezdte a Premier League-évadot a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool FC. A „vörösök” szombaton a Crystal Palace vendégeként lépnek pályára, s igyekeznek megőrizni makulátlan statisztikájukat.

„Bár az, hogy meg vagyok lepve, túl erős kifejezés lenne, kétségtelen, hogy olyan nehéz mérkőzésekkel, mint a Newcastle elleni idegenbeli vagy az Arsenal elleni hazai találkozó, látatlanban aláírtam volna ezt az eredménysort. A legtöbb meccsünk szoros volt, és lehet, hogy egy kis szerencse is kellett a hibátlan mérleghez, de ha olyan keményen dolgozol, ahogy mi tesszük, megteremted magadnak az esélyt arra, hogy szerencsés légy” – mondta csapata eddigi teljesítményéről Arne Slot menedzser.

A szombati ellenféllel kapcsolatban a Pool menedzsere megjegyezte: igen nehéz lesz feltörni a piros-kékek védelmét, amelyben ott lesz Marc Guéhi is, akinek a szerződtetéséről az utolsó pillanatban csúszott le az angol bajnokcsapat.

„Hihetetlenül fegyelmezettek védekezésben, mind a tíz mezőnyjátékos és a kapus is azon dolgozik, hogy megakadályozza az ellenfelet a gólszerzésben. Ezenfelül olyan játékosaik is vannak, akik nagy veszélyt jelentenek a kapura. Jean-Philippe Mateta az egyik, és Ismaila Sarr is nagyszerűen játszott ellenünk a Szuperkupa-meccsen.”

Arne Slot szomorú hírrel is szolgált a sajtótájékoztatón, ugyanis megerősítette: az együttes nyáron igazolt, 18 éves olasz belső védője, Giovanni Leoni keresztszalag-szakadást szenvedett, így számára befejeződött az idény. A menedzser szerint fontos lesz, hogy az olyan tapasztaltabb játékosok, mint Joe Gomez és Virgil van Dijk, támogassák a fiatalembert.

„Sok mindenki átesett már ezen, a pozitívum az, hogy neki még mindig nagyon sok ideje van. A legfontosabb, hogy a sebész jól végezze a dolgát, aztán pedig az, hogy sikeres legyen a gyógyulás és a rehabilitáció. Az mindig segít, ha olyanok vesznek körül, akiknek már volt hasonló élményük” – mondta Slot.

Leoni kiesése megnyitotta az utat honfitársa, Federico Chiesa előtt, hogy bekerüljön a csapat Bajnokok Ligája-keretébe.

„Ha jól tudom, a két hónapnál hosszabb időre kieső játékosok helyére lehet újakat nevezni, de ezzel nem én foglalkozom” – jegyezte meg a szakember.

A sajtókonferencián terítéken volt a csatárok témája is, velük kapcsolatban Arne Slot közölte: Hugo Ekitiké nem kap pénzbüntetést a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kapott piros lapjáért.

„Ha a fegyelmezés azt jelenti, hogy a meccs után elbeszélgetsz a játékossal, akkor megfegyelmeztem, de én nem így gondolkodom. A fegyelmezés pénzbüntetést jelent, azt pedig nem kapott. Nem volt okos dolog, amit csinált, ám erre maga is rájött, és bocsánatot kért a csapattársaktól.”

A rekordösszegért szerződtetett Alexander Isakról a menedzser elmondta, megítélése szerint még nincs abban az állapotban, hogy kilencven percet játsszon.

„Készen áll a bevetésre, de az, hogy valaki kilencven percet bír-e, a játék gyorsaságán és intenzitásán is múlik – lehet, hogy kicsit sok lenne. Nála most tart az előszezon, ilyenkor a játékosok hatvan-hetven percet kapnak” – jelentette ki a „vörösök” főnöke.