Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

Kihirdette keretét a szlovénok és a koszovóiak elleni, szeptemberi, idegenbeli vb-selejtezőkre a svéd labdarúgó-válogatott dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson.



Mondhatnánk, hogy nincs meglepetés a svédek keretében, hiszen az északiak két legnagyobb sztárja, Viktor Gyökeres (Arsenal) és Alexander Isak (Newcastle) is szerepel a névsorban, csakhogy utóbbi az új idényben még nem szerepelt klubjában, sőt nem is edz a Newcastle-lel. Mint ismert, Isak szeretne a Liverpoolba szerződni, de a két klub még nem tudott megegyezni a csatár átigazolási díjáról, miközben Isakot még 2028-ig szerződés köti a Newcastle-hoz.

Tomasson elmondta, a Newcastle nem akadályozhatja meg Isak válogatottnál történő szereplését, de nem ideális a kialakult helyzet.

A SVÉD KERET

Nu inleds resan mot VM 2026 🔥



🇸🇮-🇸🇪 | 5 sep

🇽🇰-🇸🇪 | 8 sep pic.twitter.com/0JFVHwUyMi — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) August 27, 2025

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPAI ZÓNA

B-CSOPORT, SZEPTEMBERI PROGRAM

1. FORDULÓ

2025. szeptember 5.

Szlovénia–Svédország

Svájc–Koszovó

2025. szeptember 8.

Koszovó–Svédország

Svájc–Szlovénia