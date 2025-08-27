Nemzeti Sportrádió

Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.08.27. 14:56
null
Alexander Isak is tagja a svédek vb-selejtezős keretének (Fotó: AFP)
Címkék
vb 2026 vb-selejtező Svédország Newcastle United Alexander Isak
Annak ellenére, hogy az elhúzódó átigazolási ügye miatt a Newcastle-ben ebben az idényben még nem szerepelt Alexander Isak, a svéd válogatott vb-selejtezős keretébe meghívót kapott a csatár.

 

 

Kihirdette keretét a szlovénok és a koszovóiak elleni, szeptemberi, idegenbeli vb-selejtezőkre a svéd labdarúgó-válogatott dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson.

Mondhatnánk, hogy nincs meglepetés a svédek keretében, hiszen az északiak két legnagyobb sztárja, Viktor Gyökeres (Arsenal) és Alexander Isak (Newcastle) is szerepel a névsorban, csakhogy utóbbi az új idényben még nem szerepelt klubjában, sőt nem is edz a Newcastle-lel. Mint ismert, Isak szeretne a Liverpoolba szerződni, de a két klub még nem tudott megegyezni a csatár átigazolási díjáról, miközben Isakot még 2028-ig szerződés köti a Newcastle-hoz.

Tomasson elmondta, a Newcastle nem akadályozhatja meg Isak válogatottnál történő szereplését, de nem ideális a kialakult helyzet. 

A SVÉD KERET

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPAI ZÓNA
B-CSOPORT, SZEPTEMBERI PROGRAM
1. FORDULÓ
2025. szeptember 5.
Szlovénia–Svédország
Svájc–Koszovó 
2025. szeptember 8.
Koszovó–Svédország
Svájc–Szlovénia 

 

 

vb 2026 vb-selejtező Svédország Newcastle United Alexander Isak
Legfrissebb hírek

Négy NB I-es játékos is helyet kapott a magyarok ellen készülő svéd kézikeretben

Kézilabda
1 órája

Keretet hirdettek az írek a mieink és az örmények elleni vb-selejtezőre

Foci vb 2026
Tegnap, 11:47

A vb-selejtezőre készülő keretbe kerülhet Ötvös Bence

Magyar válogatott
Tegnap, 10:11

„Csak energiát akartam vinni a játékba”– Anthony Gordon elnézést kért a piros lapja után

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:41

Arne Slot: Az, hogy védőként ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul Szoboszlai mentalitásáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:33

A 16 éves Ngumoha góljával nyert a Newcastle United otthonában a Liverpool!

Angol labdarúgás
2025.08.25. 23:13

Vb-selejtező: közel a kerethirdetés – Ötvös, Csinger és Molnár a magyar válogatott radarján?

Magyar válogatott
2025.08.25. 14:31

Megvertük a ruszkikat! – vb-selejtezők, sorozat, 6. rész

Képes Sport
2025.08.25. 13:59
Ezek is érdekelhetik