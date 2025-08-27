Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

Kihirdette keretét a szlovénok és a koszovóiak elleni, szeptemberi, idegenbeli vb-selejtezőkre a svéd labdarúgó-válogatott dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson.
Mondhatnánk, hogy nincs meglepetés a svédek keretében, hiszen az északiak két legnagyobb sztárja, Viktor Gyökeres (Arsenal) és Alexander Isak (Newcastle) is szerepel a névsorban, csakhogy utóbbi az új idényben még nem szerepelt klubjában, sőt nem is edz a Newcastle-lel. Mint ismert, Isak szeretne a Liverpoolba szerződni, de a két klub még nem tudott megegyezni a csatár átigazolási díjáról, miközben Isakot még 2028-ig szerződés köti a Newcastle-hoz.
Tomasson elmondta, a Newcastle nem akadályozhatja meg Isak válogatottnál történő szereplését, de nem ideális a kialakult helyzet.
A SVÉD KERET
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPAI ZÓNA
B-CSOPORT, SZEPTEMBERI PROGRAM
1. FORDULÓ
2025. szeptember 5.
Szlovénia–Svédország
Svájc–Koszovó
2025. szeptember 8.
Koszovó–Svédország
Svájc–Szlovénia