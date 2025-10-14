Lemondani nem akart, kirúgták a svédek kapitányát

Finomam fogalmazva is várakozás alatt teljesít a svéd válogatott a vb-selejtező B-csoportjában, a Szlovénia elleni idegenbeli 2–2 után Koszovótól idegenben (2–0) és otthon (0–1) is kikapott, emellett szintén hazai pályán szenvedett 2–0-s vereséget a csoportelső Svájctól.

A Koszovó elleni újabb blama után Jon Dahl Tomasson, a svédek dán szövetségi kapitánya arról beszélt, nem mond le, mert szerződése van és a selejtezősorozat kellős közepén járnak.

Ugyanakkor nem minden svéd játékos szimpatizál a szakemberrel, a meccs után Anthony Elanga az öltözőbe menet azt mondta: „Mennie kell ennek az átkozott rendszernek.”

Noha Victor Lindelöf csapatkapitány megvédte Tomassont, úgy fest, ez nem volt elég arra, hogy meg is mentse őt, ugyanis a Svéd Labdarúgó-szövetség honlapján közölte, hogy a selejtezőkön elért gyenge eredmények miatt felbontotta Tomasson szerződését, így ő azonnali hatállyal távozik a svéd nemzeti csapat éléről.

„A Svéd Labdarúgó-szövetség döntését az a tény indokolja, hogy a férfiválogatott nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a márciusi pótselejtezőre és a mi felelősségünk, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a világbajnokságra való kijutáshoz. Úgy véljük, hogy ehhez új vezetésre van szükség egy új szövetségi kapitány személyében” – idézte a szervezet honlapja Simon Aströmöt, a szövetség elnökét.

A játékosként 112-szeres dán válogatott Tomasson a holland Excelsior és Roda JC, a svéd Malmö és az angol Blackburn Rovers után 2024 márciusában vette át a svéd csapat irányítását, 18 mérkőzésen kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség a mérlege, de a pocsék vb-selejtezős szereplés így is az állásába került.