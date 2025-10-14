Nemzeti Sportrádió

Lemondani nem akart, kirúgták a svédek kapitányát

2025.10.14. 15:29
Négy meccsen egy pont a vb-selejtezőkön, menesztette Jon Dahl Tomassont a svéd szövetség (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 vb-selejtező svéd válogatott svéd labdarúgó-válogatott Jon Dahl Tomasson
Mint beszámoltunk róla, a svéd labdarúgó-válogatott a 2–0-s idegenbeli zakó után hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett Koszovótól a világbajnokság európai selejtezőjének B-csoportjában, így a skandináv csapat négy kör után egy ponttal a kvartett utolsó helyén áll. A Koszovó elleni stockholmi blama másnapján a Svéd Labdarúgó-szövetség menesztette Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitányt.

Finomam fogalmazva is várakozás alatt teljesít a svéd válogatott a vb-selejtező B-csoportjában, a Szlovénia elleni idegenbeli 2–2 után Koszovótól idegenben (2–0) és otthon (0–1) is kikapott, emellett szintén hazai pályán szenvedett 2–0-s vereséget a csoportelső Svájctól.

A Koszovó elleni újabb blama után Jon Dahl Tomasson, a svédek dán szövetségi kapitánya arról beszélt, nem mond le, mert szerződése van és a selejtezősorozat kellős közepén járnak.

Ugyanakkor nem minden svéd játékos szimpatizál a szakemberrel, a meccs után Anthony Elanga az öltözőbe menet azt mondta: „Mennie kell ennek az átkozott rendszernek.”

Noha Victor Lindelöf csapatkapitány megvédte Tomassont, úgy fest, ez nem volt elég arra, hogy meg is mentse őt, ugyanis a Svéd Labdarúgó-szövetség honlapján közölte, hogy a selejtezőkön elért gyenge eredmények miatt felbontotta Tomasson szerződését, így ő azonnali hatállyal távozik a svéd nemzeti csapat éléről.

„A Svéd Labdarúgó-szövetség döntését az a tény indokolja, hogy a férfiválogatott nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a márciusi pótselejtezőre és a mi felelősségünk, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a világbajnokságra való kijutáshoz. Úgy véljük, hogy ehhez új vezetésre van szükség egy új szövetségi kapitány személyében” – idézte a szervezet honlapja Simon Aströmöt, a szövetség elnökét.

A játékosként 112-szeres dán válogatott Tomasson a holland Excelsior és Roda JC, a svéd Malmö és az angol Blackburn Rovers után 2024 márciusában vette át a svéd csapat irányítását, 18 mérkőzésen kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség a mérlege, de a pocsék vb-selejtezős szereplés így is az állásába került.

A B-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Svájc

4

3

1

9–0

+9

10

2. Koszovó

4

2

1

1

3–4

–1

7

3. Szlovénia

4

3

1

2–5

–3

3

4. Svédország

4

1

3

2–7

–5

1

 

