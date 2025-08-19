Nemzeti Sportrádió

Szavazás: Ön szerint tizenegyest kellett adni a Leedsnek Tarkowski kezezése miatt?

2025.08.19. 15:07
James Tarkowski kezezése (?) után kapott ki a Leedstől az Everton (Fotó: Getty Images)
James Tarkowski Leeds United angol foci Everton Premier League David Moyes
Mint arról beszámoltunk, győzelemmel tért vissza az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba (Premier League) a Leeds United, amely az első forduló hétfői mérkőzésén a nyáron igazolt Lukas Nmecha büntetőjével győzött 1–0-ra az Everton ellen. A hazaiak azért kapták a tizenegyest, mert James Tarkowski kezéhez ért a labda Anton Stach átlövése után, ám a mérkőzés után az Evertont irányító David Moyes úgy fogalmazott, szerinte rosszul döntött a játékvezető.

A Leeds–Everton mérkőzés hajrájában Anton Stach átlövése egy védőn megpattanva találta el az Everton hátvédjének, James Tarkowskinak a bal karját. Tarkowski érthetően blokkolni próbált, ezért mozgásával próbálta megakadályozni, hogy a labda eljusson a kapuig, de kezét láthatóan teste mellé/mögé szorította. Az Everton hátvédje hiába ünnepelte a sikeres blokkolt majd reklamált Chris Kavanagh játékvezetőnél is, a bíró büntetőt ítélt, amit Lukas Nmecha értékesített.

A jelenet 1:35-től

 

A mérkőzés után Tarkowski a BBC-nek idézte fel a történteket: „Az első kérdésem az volt, hogy ha a karom az oldalam mellett van, akkor az tizenegyes-e? A játékvezető azt mondta, »nem«. Azóta olvastam, hogy a labda felé dőltem, de semmi természetellenes nem volt abban, hogy a karom a testem mellett volt. Nem értem. Bizarr” – háborgott James Tarkowski, akinek véleményét osztja az Evertont irányító David Moyes is, aki egész egyszerűen rossznak nevezte a döntést.

A labdarúgás szabályai szerint szabálytalanság, ha egy játékos:

  • szándékosan kezével/karjával érinti a labdát, például ha a keze/karja a labda felé mozog
  • kezével/karjával érinti a labdát, amikor az a testét természetellenesen nagyobbá teszi. Úgy tekintjük, hogy egy játékos természetellenesen nagyobbá teszi a testét, amikor kezének/karjának helyzete nem a teste adott szituációbeli mozgásának a következménye, illetve azzal nem indokolható. Azzal, hogy keze/karja ilyen helyzetben van, a játékos felvállalja annak kockázatát, hogy kezét/karját eltalálhatja a labda, és ezért büntetik.

A szabályokat egyébként a közelmúltban pontosította, részletezte a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB, amely a kezezés megítélése kapcsán úgy határozott: „a játékos testéről vagy a csapattársáról a karjára pattanó labdát nem fogják szabálytalanságnak minősíteni a játékvezetők, még akkor sem ha “nem természetes helyzetben tartotta.”

Ön szerint tizenegyes járt James Tarkowski kezezése miatt?

Angol labdarúgás
16 órája

A Leeds United győzelemmel tért vissza a Premier League-be

A Wolfsburgtól szerződtetett Lukas Nmetcha a 84. percben büntetőből talált be az Everton kapujába.

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Leeds–Everton 1–0 (L. Nmetcha 84. – 11-esből)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Chelsea–Crystal Palace 0–0
Nottingham–Brentford 3–1 (Wood 5., 45+2., Ndoye 42., ill. I. Thiago 78. – 11-esből)
Manchester United–Arsenal 0–1
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Wolverhampton–Manchester City 0–4 (Haaland 34., 61., Reijnders 37., Cherki 81.)
Brighton–Fulham 1–1 (O'Riley 55. – 11-esből, ill. Rodrigo Muniz 90+6.)
Sunderland–West Ham United 3–0 (Mayenda 61., Ballard 73., Isidor 90+2.)
Tottenham–Burnley 3–0 (Richarlison 10., 60., B. Johnson 66.)
Aston Villa–Newcastle United 0–0
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Liverpool–Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)

