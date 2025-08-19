Szavazás: Ön szerint tizenegyest kellett adni a Leedsnek Tarkowski kezezése miatt?

A Leeds–Everton mérkőzés hajrájában Anton Stach átlövése egy védőn megpattanva találta el az Everton hátvédjének, James Tarkowskinak a bal karját. Tarkowski érthetően blokkolni próbált, ezért mozgásával próbálta megakadályozni, hogy a labda eljusson a kapuig, de kezét láthatóan teste mellé/mögé szorította. Az Everton hátvédje hiába ünnepelte a sikeres blokkolt majd reklamált Chris Kavanagh játékvezetőnél is, a bíró büntetőt ítélt, amit Lukas Nmecha értékesített.

A jelenet 1:35-től

A mérkőzés után Tarkowski a BBC-nek idézte fel a történteket: „Az első kérdésem az volt, hogy ha a karom az oldalam mellett van, akkor az tizenegyes-e? A játékvezető azt mondta, »nem«. Azóta olvastam, hogy a labda felé dőltem, de semmi természetellenes nem volt abban, hogy a karom a testem mellett volt. Nem értem. Bizarr” – háborgott James Tarkowski, akinek véleményét osztja az Evertont irányító David Moyes is, aki egész egyszerűen rossznak nevezte a döntést.

A labdarúgás szabályai szerint szabálytalanság, ha egy játékos:

szándékosan kezével/karjával érinti a labdát, például ha a keze/karja a labda felé mozog

kezével/karjával érinti a labdát, amikor az a testét természetellenesen nagyobbá teszi. Úgy tekintjük, hogy egy játékos természetellenesen nagyobbá teszi a testét, amikor kezének/karjának helyzete nem a teste adott szituációbeli mozgásának a következménye, illetve azzal nem indokolható. Azzal, hogy keze/karja ilyen helyzetben van, a játékos felvállalja annak kockázatát, hogy kezét/karját eltalálhatja a labda, és ezért büntetik.

A szabályokat egyébként a közelmúltban pontosította, részletezte a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB, amely a kezezés megítélése kapcsán úgy határozott: „a játékos testéről vagy a csapattársáról a karjára pattanó labdát nem fogják szabálytalanságnak minősíteni a játékvezetők, még akkor sem ha “nem természetes helyzetben tartotta.”