„Kényszerből jobbhátvédként is tündökölt” – ezt írták Szoboszlairól Liverpoolban

2025.08.26. 09:14
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a Newcastle ellen (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) címvédő Liverpool a 16 éves Rio Ngumoha 100. percben szerzett góljával győzött 3–2-re a Newcastle vendégeként a második fordulóban. A mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, ráadásul előbbi jobbhátvédként is kiválóan teljesített, így nem véletlen, hogy a liverpooli oldalak is méltatták őt – nem csak a győztes gól előtti megmozdulása miatt.
„Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített új pozíciójában és igazán jól küzdött azért, hogy csapatával hatalmas idegenbeli győzelmet arassanak” – kezdi a Liverpool legjobbjairól alkotott véleményét a liverpool.com szurkolói oldal, amely a magyar válogatott csapatkapitányának 8-as osztályzatot adott, ezzel Virgil van Dijkkel és Ryan Gravenberchhel a Liverpool legjobbjai közé tartozott, míg Kerkez Milos 7-es értékelést kapott.

„Jobbhátvédként szerepelt a magyar játékos (mint Jarell Quansah az előző idényben szintén a Newcastle ellen) és jól teljesített. Megmutatta, hogy képes jó szinten betölteni ezt a feladatkört még egy ilyen nehéz és intenzív mérkőzésen is. Ahogy megnyert egy párbajt, máris a következőben harcolt, de folytatta. Semmi rosszat nem tett” – összegezte Szoboszlai Dominik teljesítményét a szurkolói oldal.

„Anthony Elanga, a Newcastle nagy igazolása ellen a korábbi Bournemouth-ásznak minden sebességét és regenerálódási képességét be kellett vetnie, hogy lépést tartson vele. Időnként veszélyesen közel volt ahhoz, hogy beleszálljon néhány szerelésbe, de elkerülte a butaságokat” – írták Kerkez Milosról, a Liverpool magyar balhátvédjéről.

A This Is Anfield szurkolói portál címében azt írta, hogy Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített a Newcastle ellen, miközben Ibrahima Konaté ismét szenvedett. A lap értékelése szerint Szoboszlai Dominik volt a „vörösök” legjobbja a kezdőjátékosok közül a Newcastle ellen, hiszen a This Is Anfield, illetve olvasói, valamint a Liverpool Echo és a goal.com értékelései alapján a magyar középpályás 7.48-as osztályzatot kapott, megelőzve a 7.23-as értékelést kapó Virgil van Dijket.

„Szoboszlai volt a Liverpool kezdőjátékosai közül a legjobb, kényszerből jobbhátvédként is tündökölt és csodálatos megoldással tette lehetővé Ngumoha számára a gólszerzést” – írták a Liverpool nyolcasáról, míg Kerkez Milos 5.15-ös osztályzattal végzett, nála csak Ibrahima Konaté (4.25) és Florian Wirtz (4.93) átlaga rosszabb, ugyanakkor a magyar balhátvéd kapcsán kiemelték, hogy Virgil van Dijk mögött neki volt a második legtöbb védekező közbeavatkozása (kilenc).

A Liverpool Echo nevű helyi lap a 16 évesen a 100. percben győztes gólt szerző Rio Ngumohát méltatta címében, de megjegyezte, két másik játékos is kiválóan teljesített, közéjük tartozik Szoboszlai Dominik, aki egyedüliként kapott 9-es osztályzatot.

„Keményen dolgozott vészjobbhátvédként és időnként jól védekezett posztjától távol is. Miután a Newcastle emberhátrányba került, támadásban is elkezdte megtalálni a területeket, de a végén visszakerült a középpályára és zseniálisan járult hozzá a győztes gólhoz” – írta Szoboszlai Dominikról az Echo.

Kerkez Milos teljesítményét 6-osra értékelték, s azt írták róla: „Védekezésben kitartott Elanga mellett és sokkal kevésbé volt kapkodó, mint a Bournemouth ellen, ám Guimaraes könnyedén megverte a Newcastle első góljánál.”

A liverpooli oldalakkal ellentétben a goal.com már nem látta ennyire kiemelkedőnek Szoboszlai szereplését, hiszen 6-os osztályzatot kapott.

„Jól helytállt a szokatlan szerepkörben, jobbhátvédként, és amikor csapatánál volt a labda, fellépett a középpályára. Szép megoldást választott Ngumoha győztes góljánál” – summázta a portál, amely Kerkez Milosnak is 6-ost adott.

„A gyors Elangával kellett szenbenéznie, és bár a korábbi Manchester United-játékos támadásba lendült ellene, időnként helytállt. Bruno Guimaraes fejes góljánál azonban megkérdőjelezhetően védekezett” – írták Kerkezről.

AZ ANGOL PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal226–0+6 
2. Tottenham225–0+5 
3. Liverpool227–4+3 
4. Chelsea2115–1+4 
5. Nottingham Forest2114–2+2 
6. Manchester City2114–2+2 
7. Sunderland2113–2+1 
8. Everton2112–1+1 
9. Bournemouth2113–4–1 
10. Burnley2112–3–1 
10. Brentford2112–3–1 
12. Leeds United2111–5–4 
13. Fulham222–2
14. Crystal Palace221–1
15. Newcastle2112–3–1 
16. Manchester United2111–2–1 
17. Aston Villa2110–1–1 
18. Brighton & Hove Albion2111–3–2 
19. Wolverhampton220–5–5 
20. West Ham221–8–7 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1) 
Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper
Newcastle United: Pope – Trippier (Hall, 76.), Burn, Schär (Thiaw, 82.), Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton (J. Ramsey, 76.), Tonali (Miley, 66.) – Elanga, A. Gordon, H. Barnes (Osula, 76.). Menedzser: Eddie Howe
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones (H. Elliott, 90+7.), Wirtz (Bradley, 80.) – Gakpo (Ngumoha, 90+7.), Ekitiké (Chiesa, 80.), Szalah (Endo, 90+12.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

