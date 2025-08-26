„Kényszerből jobbhátvédként is tündökölt” – ezt írták Szoboszlairól Liverpoolban

„Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített új pozíciójában és igazán jól küzdött azért, hogy csapatával hatalmas idegenbeli győzelmet arassanak” – kezdi a Liverpool legjobbjairól alkotott véleményét a liverpool.com szurkolói oldal, amely a magyar válogatott csapatkapitányának 8-as osztályzatot adott, ezzel Virgil van Dijkkel és Ryan Gravenberchhel a Liverpool legjobbjai közé tartozott, míg Kerkez Milos 7-es értékelést kapott.
„Jobbhátvédként szerepelt a magyar játékos (mint Jarell Quansah az előző idényben szintén a Newcastle ellen) és jól teljesített. Megmutatta, hogy képes jó szinten betölteni ezt a feladatkört még egy ilyen nehéz és intenzív mérkőzésen is. Ahogy megnyert egy párbajt, máris a következőben harcolt, de folytatta. Semmi rosszat nem tett” – összegezte Szoboszlai Dominik teljesítményét a szurkolói oldal.
„Anthony Elanga, a Newcastle nagy igazolása ellen a korábbi Bournemouth-ásznak minden sebességét és regenerálódási képességét be kellett vetnie, hogy lépést tartson vele. Időnként veszélyesen közel volt ahhoz, hogy beleszálljon néhány szerelésbe, de elkerülte a butaságokat” – írták Kerkez Milosról, a Liverpool magyar balhátvédjéről.
A This Is Anfield szurkolói portál címében azt írta, hogy Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített a Newcastle ellen, miközben Ibrahima Konaté ismét szenvedett. A lap értékelése szerint Szoboszlai Dominik volt a „vörösök” legjobbja a kezdőjátékosok közül a Newcastle ellen, hiszen a This Is Anfield, illetve olvasói, valamint a Liverpool Echo és a goal.com értékelései alapján a magyar középpályás 7.48-as osztályzatot kapott, megelőzve a 7.23-as értékelést kapó Virgil van Dijket.
„Szoboszlai volt a Liverpool kezdőjátékosai közül a legjobb, kényszerből jobbhátvédként is tündökölt és csodálatos megoldással tette lehetővé Ngumoha számára a gólszerzést” – írták a Liverpool nyolcasáról, míg Kerkez Milos 5.15-ös osztályzattal végzett, nála csak Ibrahima Konaté (4.25) és Florian Wirtz (4.93) átlaga rosszabb, ugyanakkor a magyar balhátvéd kapcsán kiemelték, hogy Virgil van Dijk mögött neki volt a második legtöbb védekező közbeavatkozása (kilenc).
A Liverpool Echo nevű helyi lap a 16 évesen a 100. percben győztes gólt szerző Rio Ngumohát méltatta címében, de megjegyezte, két másik játékos is kiválóan teljesített, közéjük tartozik Szoboszlai Dominik, aki egyedüliként kapott 9-es osztályzatot.
„Keményen dolgozott vészjobbhátvédként és időnként jól védekezett posztjától távol is. Miután a Newcastle emberhátrányba került, támadásban is elkezdte megtalálni a területeket, de a végén visszakerült a középpályára és zseniálisan járult hozzá a győztes gólhoz” – írta Szoboszlai Dominikról az Echo.
Kerkez Milos teljesítményét 6-osra értékelték, s azt írták róla: „Védekezésben kitartott Elanga mellett és sokkal kevésbé volt kapkodó, mint a Bournemouth ellen, ám Guimaraes könnyedén megverte a Newcastle első góljánál.”
A liverpooli oldalakkal ellentétben a goal.com már nem látta ennyire kiemelkedőnek Szoboszlai szereplését, hiszen 6-os osztályzatot kapott.
„Jól helytállt a szokatlan szerepkörben, jobbhátvédként, és amikor csapatánál volt a labda, fellépett a középpályára. Szép megoldást választott Ngumoha győztes góljánál” – summázta a portál, amely Kerkez Milosnak is 6-ost adott.
„A gyors Elangával kellett szenbenéznie, és bár a korábbi Manchester United-játékos támadásba lendült ellene, időnként helytállt. Bruno Guimaraes fejes góljánál azonban megkérdőjelezhetően védekezett” – írták Kerkezről.
|AZ ANGOL PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|6–0
|+6
|6
|2. Tottenham
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|3. Liverpool
|2
|2
|–
|–
|7–4
|+3
|6
|4. Chelsea
|2
|1
|1
|–
|5–1
|+4
|4
|5. Nottingham Forest
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|6. Manchester City
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|7. Sunderland
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|8. Everton
|2
|1
|–
|1
|2–1
|+1
|3
|9. Bournemouth
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|10. Burnley
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|10. Brentford
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|12. Leeds United
|2
|1
|–
|1
|1–5
|–4
|3
|13. Fulham
|2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|14. Crystal Palace
|2
|–
|2
|–
|1–1
|0
|2
|15. Newcastle
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|16. Manchester United
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|17. Aston Villa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|18. Brighton & Hove Albion
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|19. Wolverhampton
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1)
Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper
Newcastle United: Pope – Trippier (Hall, 76.), Burn, Schär (Thiaw, 82.), Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton (J. Ramsey, 76.), Tonali (Miley, 66.) – Elanga, A. Gordon, H. Barnes (Osula, 76.). Menedzser: Eddie Howe
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones (H. Elliott, 90+7.), Wirtz (Bradley, 80.) – Gakpo (Ngumoha, 90+7.), Ekitiké (Chiesa, 80.), Szalah (Endo, 90+12.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)