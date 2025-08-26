Nemzeti Sportrádió

A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Newcastle ellen

2025.08.26. 08:33
Szoboszlai Dominikkal jobbhátvédként is elégedettek lehetnek a Liverpool szurkolói (Fotó: Getty Images)
A Newcastle United–Liverpool mérkőzés több szempontból is emlékezetes marad a Premier League 2. fordulójából, de a magyar válogatott csapatkapitányáról különösen is: Szoboszlai Dominik jobbhátvédként a „vörösök” legjobbja volt.

Mint arról beszámoltunk, a Premier League-címvédő Liverpool drámai módon 3–2-es győzelmet aratott a Newcastle United otthonában. A liverpooliaknál Jeremie Frimpong és Conor Bradley hiányában Szoboszlai Dominikot nevezte a jobbhátvéd pozíciójába Arne Slot vezetőedző, és ez a húzás kiválóan sült el.

Angol labdarúgás
11 órája

Videó: Szoboszlai zseniális megoldása is kellett a Liverpool győztes góljához

A „vörösök” fiatal szélsője a 100. percben talált be, és a magyar válogatott csapatkapitányának mozdulatára is szükség volt ehhez.

Szoboszlait a szurkolók megválasztották a mérkőzés legjobbjának a Liverpool honlapján, amire számokban így szolgált rá a magyar válogatott csapatkapitánya: 4 tisztázás, 4 labdaszerzés, 100%-os szerelési hatékonyság, 44-ből 39 sikeres passz, 10 átadás a támadóharmadban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1) 
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

