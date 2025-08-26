A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Newcastle ellen

Mint arról beszámoltunk, a Premier League-címvédő Liverpool drámai módon 3–2-es győzelmet aratott a Newcastle United otthonában. A liverpooliaknál Jeremie Frimpong és Conor Bradley hiányában Szoboszlai Dominikot nevezte a jobbhátvéd pozíciójába Arne Slot vezetőedző, és ez a húzás kiválóan sült el.