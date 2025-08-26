Arne Slot: Az, hogy védőként ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul Szoboszlai mentalitásáról

„Mindig jó, ha van egy plusz játékos a pályán, de ez nem ad annyi előnyt, ha az ellenfél nem akar a saját térfeléről támadást építeni. Talán nem ez volt a legjobb mérkőzés taktikai szempontból vagy a labdarúgás szempontjából, de szerintem minden szurkoló élvezte a találkozót. A tavalyi idényben lejátszott Everton elleni mérkőzésre emlékeztetett, akkor is káosz volt a pályán” – értékelt Slot.

A holland ezt követően a győztes gólt szerző 16 éves Rio Ngumohát méltatta. „2–2-es állásnál a Newcastle-nek volt három vagy négy szöglete, 15 bedobása és érzetre vagy 112 szabadrúgása. Nem voltam benne biztos, hogy Ngumoha és Harvey Elliott jók lesznek ezek elhárításában, de a csapat kitartott. Különleges, hogy gólt szerzett egy ilyen fontos pillanatban.”

„Nem könnyű hátvédként játszani, ha az ember karrierje során eddig csak középpályás volt. A felkészülési időszakban egyszer már játszott ott, azt hiszem a Stoke elleni zárt kapus meccsen, de akkor csak nálunk volt a labda, most sokat kellett védekeznie. Az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról. Ez jellemző az összes játékosra, ez mentálisan nagyon nehéz este volt egy nehéz helyszínen egy nehéz ellenféllel szemben” – mondta Szoboszlai Dominik kapcsán Arne Slot.

A magyar válogatott csapatkapitányát a holland vezetőedző mellett a szurkolók is elismerték, hiszen a Liverpool oldalán Szoboszlait választották a meccs emberének.

A tireless performance 😤



Dominik Szoboszlai is your @carlsberg Player of the Match 👏 #Ad pic.twitter.com/KdoxLhSkJQ — Liverpool FC (@LFC) August 25, 2025

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a klub honlapjának értékelt: „Mind tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. Az csalódást keltő számunkra, hogy két gólt is kaptunk rögzített helyzetből. Összességében szereztünk három fontos pontot, és léphetünk tovább a következőre. Ez álomdebütálás Ngumoha számára, de az egész támadás nagyon jó volt. Már mondtam neki is, hogy ez még csak a kezdet, folytatnia kell a kemény munkát és szerénynek kell maradnia.”

„Érzelemdús mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapat teljesítményére, nagy intenzitással, sok energiát mozgósítva játszottunk és alkalmazkodtunk ahhoz is, hogy emberhátrányba kerültünk. Szerintem mindkét félidőben mi voltunk a jobbak, ennek ellenére pont nélkül távozunk. Ráadásul eltiltás és sérülések is voltak, egy rossz napot zártunk” – értékelt a találkozót követően Eddie Howe.

A Newcastle vezetőedzője Anthony Gordon piros lapjáról is szót ejtett. „Szerintem nem volt szándékos. Az emberek azt mondják, hogy rosszul nézett ki, én nem néztem vissza az esetet. Szerintem próbálta visszahúzni a lábát.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1)

Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper

Newcastle United: Pope – Trippier (Hall, 76.), Burn, Schär (Thiaw, 82.), Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton (J. Ramsey, 76.), Tonali (Miley, 66.) – Elanga, A. Gordon, H. Barnes (Osula, 76.). Menedzser: Eddie Howe

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones (H. Elliott, 90+7.), Wirtz (Bradley, 80.) – Gakpo (Ngumoha, 90+7.), Ekitiké (Chiesa, 80.), Szalah (Endo, 90+12.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)

Kiállítva: A. Gordon (45+3.)