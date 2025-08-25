Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai zseniális megoldása is kellett a Liverpool győztes góljához – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.08.25. 23:46
Szoboszlai Dominik is szerepet vállalt a győztes gólból (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rio Ngumoha Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv Premier League
A Liverpool 3–2-re nyert a Newcastle United vendégeként a Premier League-ben, a győztes gólt a 100. percben a 16 éves Rio Ngumoha lőtte, akihez úgy jutott el a labda, hogy Szoboszlai Dominik azt átlépte. Íme, a videó!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1) 
Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper
Newcastle: Pope – Trippier (Hall, 76.), Burn, Schär (Thiaw, 82.), Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton (J. Ramsey, 76.), Tonali (Miley, 66.) – Elanga, A. Gordon, H. Barnes (Osula, 76.). Menedzser: Eddie Howe
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones (H. Elliott, 90+7.), Wirtz (Bradley, 80.) – Gakpo (Ngumoha, 90+7.), Ekitiké (Chiesa, 80.), Szalah (Endo, 90+12.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

Angol labdarúgás
2 órája

A 16 éves Ngumoha góljával nyert a Newcastle United otthonában a Liverpool!

Szoboszlai jobbhátvédként kezdett, a ráadásban nagy szerepet vállalt a győztes találatban.

 

 

Ezek is érdekelhetik