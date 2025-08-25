Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle ellen

Mindenki Alexander Isakról beszél a Newcastle–Liverpool bajnoki előtt. Mint ismert, a nyáron a „Vörösök” egyik legfőbb célpontja a „Szarkák” svéd támadója volt, akiért hiába ajánlottak 130 millió eurót, ezt a klub nem fogadta el. Mivel Isak mindenáron csatlakozni akart az angol bajnoki címvédőhöz, kihagyta csapata nyári felkészülését, így értelemszerűen az első fordulóban sem lépett pályára az Aston Villa elleni bajnokin (0–0). Az előző idényben 23 góllal Mohamed Szalah mögött második lett a Premier League góllövőlistáján, kiváló teljesítményének köszönhetően beválasztották a PL álomcsapatába, csakhogy nem ment el a múlt héten rendezett gálára átvenni a díjat. A nyáron kisebb sérüléssel is bajlódott, az átigazolási vita közepette előző klubjánál, a Real Sociedadnál edzett, de a múlt héten már egyénileg készült Newcastle-ban, s a helyi beszámolók szerint szomorúan tréningezett egy ifista társaságában. Azonban a Liverpool nem adja fel, csupán néhány nap van hátra az átigazolási időszakból, és továbbra is próbálja megszerezni Isakot, továbbá Marc Guéhit (Crystal Palace) is.

„Ha eladnánk Alexander Isakot, nem maradna időnk pótolni, és nem maradna topcsatár a keretben, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak – idézte Eddie Howe-t, a Newcastle menedzserét a Liverpool Echo. – Ő valódi klasszis támadó, nem megbántva a többieket, de senki sem tudja pótolni a keretből.”

Természetesen Arne Slotot, a Liverpool menedzserét is megkérdezték Isakról a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, de a holland szakember kitérő választ adott.

„Nem sok mindent mondhatok – kezdte a Liverpool szakvezetője. – A Bournemouth elleni meccset is a rendelkezésre álló játékosaimmal vívtam meg, Federico Chiesa a kispadról beállva gólt szerzett, szerencsésebb lenne a mostani futballistáimról beszélni. Nem hiszem, hogy mozgalmas lesz számunkra az átigazolási piac utolsó néhány napja, elégedett vagyok a kerettel, de… Ha van olyan játékos a piacon, aki jobbá tud tenni minket, a klub mindent megtesz, hogy megszerezze. Mindig nehéz a Newcastle ellen játszani, az előző idényben háromszor találkoztunk vele, és kétszer magasabb volt az intenzitási szintje. Nagyszerű csapat, igazi harcosok alkotják a keretét, és vannak olyan játékosaik, akik kifejezetten jól bánnak a labdával. A Newcastle a Premier League egyik legjobb alakulata. Nem hiszem, hogy Alexander Isak pályára lép, de kilencesként ott van Anthony Gordon.”

Jó hír a Liverpoolnak, hogy Ryan Gravenberch visszatér a csapatba, azonban két jobbhátvéd is kiesett: Jeremie Frimpong sérülés miatt csak a szeptemberi vb-selejtezők után léphet ismét pályára, míg Conor Bradley izomsérülés miatt csupán a napokban kezdett el edzeni. Ez pedig Szoboszlai Dominikra is hatással lehet, a 97. liverpooli tétmérkőzésére készülő középpályás vélhetően a kezdőcsapatban kap helyet, ahogy Kerkez Milos is, míg Pécsi Ármin aligha lesz a keret tagja.

„Két sérültünk van, sajnos mindkettő a jobbhátvédposztot érinti – folytatta Arne Slot. – Szerencsétlenek vagyunk, mert balhátvédből van három is, de egy jobb oldali védőnk sincs. Azonban vannak lehetőségeink, Vataru Endo és Szoboszlai Dominik is játszott már ezen a helyen.”

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle United–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (I. Sarr 37., ill. Hudson-Odoi 57.)

Everton–Brighton & Hove Albion 2–0 (Ndiaye 23., Garner 52.)

Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)

Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)

Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)

Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)